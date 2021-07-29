Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси перешел в MLS и стал игроком «Остина» – клуба, который принадлежит американскому актеру Мэттью Макконахи.
О трансфере сообщается на официальном сайте клуба. Условиях сделки не разглашаются, сказано лишь, что контракт подписан на несколько лет.
«Я очень рад присоединиться к «Остину» и продолжить свою карьеру в MLS. Я следил за клубом в первом сезоне, и для меня большая честь представлять Остин. Поддержка болельщиков на высшем уровне, и это стало ключевым фактором в моем решении перейти в «Остин». Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим товарищам по команде и тренерскому штабу», – приводит слова Дриусси официальный сайт.
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Дриусси и «Зенит» договорились о выкупе контракта
- Дриусси выкупил собственный контракт у «Зенита».
- MLS – закрытая лига с невозможностью прямого промоушна/вылета, разбитая на две конференции (Восточную и Западную).
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