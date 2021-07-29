Англия

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новых футболистов, но для этого необходимо кого-то продать. По данным The Telegraph, «МЮ» готов пожертвовать Полем Погба и Джесси Лингардом ради покупки Кирана Триппьера из «Атлетико». У обоих игроков контракт истекает летом 2022 года. Также главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер хочет подписать оборонительного защитника.

«Челси» хочет вернуть форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку. По данным газеты La Gazzetta dello Sport, футболист не готов покидать «Интер» даже при условии, что «синие» будут платить ему 10 миллионов евро в год. В Милане сейчас он получает 7,5 миллионов евро в год.

Трансферы «Арсенал» хочет Лаутаро, «шпоры» нашли друга Кейну. Слухи дня ВЧЕРА В 19:11

В планах «Манчестера Сити» продлить контракты аж с 6 футболистами основного состава. По сообщениям The Athletic, клуб предложит новые соглашения вратарю Эдерсону Мораесу, защитникам Джону Стоунзу и Рубену Диашу, полузащитнику Филипу Фодену и фланговым нападающим Рахиму Стерлингу и Рияду Марезу. Более того, продлить контракт готовы и с форвардом Габриэлом Жезусом, но его будущее пока не так отчетливо – он может покинуть клуб в это трансферное окно.

А еще в Англии:

«Вест Хэм» подписал контракт с победителем чемпионата мира-2018 Альфонсом Ареола из «ПСЖ». 28-летний игрок сборной Франции станет игроком команды до лета 2022 года на правах аренды с правом выкупа.

Игрок «Челси» Конор Галлахер готовится к аренде в «Кристал Пэлас». 21-летнему полузащитнику еще предстоит сыграть за «Челси», и он намерен показать свои лучшие качества.

Испания

Мадридский «Реал» подписал четырехлетний контракт с защитником Дани Карвахалем, который выступает за клуб с 2013 года. Этим летом «Реал» уже продлил контракты с Лукой Модричем, Лукасом Васкесом и Начо. Ожидается, что теперь мадридцы сосредоточатся на переподписании Карима Бензема.

А еще в Испании:

«Барса» на этой неделе получила предложение от крупного неназванного клуба по Педри, сообщил Жерар Ромеро. Ответ был предсказуем: не продается.

Италия

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин вот-вот может покинуть «Фиорентину». Клуб хочет избавиться от футболиста и предложил его «Сочи», «Специи», «Венеции» и «Торино» на условиях аренды с последующим выкупом.

«Рома» сохраняет интерес к форварду Сердару Азмуну. Однако по информации журналиста Николо Скиры, клуб готов арендовать и игрока «Дженоа» Эльдора Шомуродова с правом выкупить его за 16 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года. В дебютном сезоне в Италии он провел 31 матч и забил 8 голов.

А еще в Италии:

«Атланта» интересуется защитником «Ювентуса» Мерихом Демиралом. На его покупке настаивает лично Джанпьеро Гасперини. Ранее поступала информация о том, что туринцы готовы отдать защитника за 35-40 миллионов евро.

Германия

Бывший защитник «Баварии» Джером Боатенг, находящийся в статусе свободного агента, может в скором времени стать часть «Севильи» или «Герты», цвета которой он уже выступал. Оба клуба готовы предложить ему контракт на два сезона с возможностью продлить еще на год.

А еще в Германии:

25-летний полузащитник Махмуд Дауд согласился продлить контакт с дортмундской «Боруссией» до 30 июня 2023 года. Он заявил, что с нетерпением ждет раскрыть свой потенциал в этом клубе.

Россия

По сообщению «Матч ТВ», Дмитрий Тарасов стал игроком «Велеса», который выступает в первенстве ФНЛ. По данным источника, контракт рассчитан до конца этого сезона, а зарплата Тарасова будет минимальной.

Георгий Джикия близок к продлению контракта с московским «Спартаком». По словам агента футболиста, между клубом и игроком идут конструктивные переговоры, а медиадиректор красно-белых Антон Фетисов отметил: «По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта». Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

Георгий Джикия Фото: Getty Images

А еще в России:

«Спартак» может покинуть полузащитник Педро Роша. По информации журналистки Radio Grenal Маури Дорнелес, футболист близок к переходу в бразильский «Гремио». Роша уже выступал за этот клуб в 2014-2017 годах.

Трансферы «Челси» охотится за Кунде, новый кандидат на Лаутаро. Слухи дня ВЧЕРА В 21:14