Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 30 июля.

Англия

«Арсенал» объявил о переходе защитника «Брайтона» Бена Уайта. Сообщает, что лондонцы отдали за футболиста 59 млн евро и подписали с ним долгосрочный контракт. Только за Пьер-Эмерика Обамеянга и Пепе «Арсенал» когда-либо платил больше.

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Еще «канониры» извинились за задержку с официальным объявлением, сославшись на дорожные пробки по пути из Брайтона в Лондон.

«Сити» и «Астон Вилла» продолжают переговоры по трансферу Джека Грилиша. По информации The Telegraph, новый оффер «горожан» составил 117 млн евро.

Трент Александр-Арнольд порадовал фанатов и подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Фабрицио Романо уверен, что соглашение рассчитано до 2025 года. Теперь на очереди у «красных» продление Алиссона.

Хамес может покинуть «Эвертон». Liverpool Echo сообщает, что «ириски» готовы рассмотреть предложение по Родригесу, поскольку больше не рассчитывают на колумбийца.

Юргену Клоппу по-прежнему интересен полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус. Sport1 сообщает, что немцы попросят за него 40 млн евро, но это слишком много для «Ливерпуля»: руководство пока не чувствует необходимости в игроке, несмотря на желание тренера.

А еще в Англии:

Марк Олбрайтон продлил контракт с «Лестером» до лета 2024 года.

Liverpool Echo сообщает, что на «Гудисон Парк» ждут одно из открытий Евро-2020 – Дензела Думфриса.

Виллиан хочет покинуть «Арсенал», и клуб не против. По информации Фабрицио Романо, среди претендентов на 32-летнего бразильца значится «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Германия

Сердар Азмун почти в «Байере». Немецкий клуб жирно намекнул на трансфер иранца в твиттере. И получил ответ от казанского «Рубина», которому причитается 20% от сделки.

Испания

Несмотря на нежелание Мартина Брэйтуэйта покидать «Барселону», клуб почти договорился об его уходе. Sport пишет, что «Вест Хэм» заплатит за 30-летнего датчанина 15 млн евро.

Жерар Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Серхио Бускетс получили письмо от руководства «Барселоны» с предложением понизить зарплаты на 40%, сообщает El Periódico de Catalunya. О финансовых проблемах каталонцев получили письмо от руководствас предложением понизить зарплаты на 40%, сообщает El Periódico de Catalunya. О финансовых проблемах каталонцев вы можете прочитать тут

La Repubblica утверждает, что Карло Анчелотти просит у «Реала» заменить Рафаэля Варана на Калибу Кулибали. «Наполи» готов отпустить лидера за 60 млн евро.

А еще в Испании:

Der Spiegel раскрыл зарплату Давида Алабы. Австриец получает в «Реале» 19,4 млн евро в год, а еще есть подписной бонус в 17,7 млн евро. Агент Пини Захави заработал на сделке 5,2 млн евро, отец Алабы – 6,3 млн.

Италия

Эльдор Шомуродов в субботу станет игроком «Ромы». Узбекский нападающий прилетит в Рим на медосмотр, а потом подпишет контракт на пять лет и будет получать 2 млн евро в год. «Дженоа» заработает 2,5 млн евро за аренду и 17,5 млн за выкуп.

Элдор Шомуродов Фото: Getty Images

Никола Скира пишет, что «Ювентус» не сомневается в трансфере Мануэля Локателли. Футболист лично настаивает на трансфере. «Ювентусу» игрок сборной Италии обойдется в 30-40 млн евро.

Il Milanista сообщает, что «Милан» отказался от варианта с Николой Влашичем. Боссы «россонери» разочарованы сложными переговорами с ЦСКА и переключились на Хакима Зиеша из «Челси».

Владислав Супряга не перейдет в «Дженоа», утверждает Calciomercato. Клуб выбирал между украинцем и Самом Ламмерсом из «Аталанты». Руководство решило, что нидерландский игрок подойдет лучше.

А сама «Аталанта» договорилась с «Вероной» о переходе Маттео Ловато, уверен Фабрицио Романо. За центрального защитника сборной Италии бергамаски заплатят 11 млн евро.

«Рома» предложила «Арсеналу» 12+3 млн евро за Гранита Джаку. Лондонцы отклонили предложение и в ближайшее время хотят продлить контракт с полузащитником.

А еще в Италии:

Левый защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта прошел медосмотр в «Вероне».

«Верона» за 7,5 млн евро выкупила у «Ман Сити» сербского полузащитника Ивана Илича, который прошлый сезон играл за клуб на правах аренды.

Россия

Арнор Сигурдссон покинул ЦСКА. Но только на год. Официальный сайт армейцев сообщил, что «Венеция» арендовала полузащитника без права выкупа.

Ранее медиа отправляли Габриэла Пиреса в «Спартак». Сейчас O Jogo пристраивает полузащитника «Бенфики» в «Краснодар». Сейчас Пирес тренируется отдельно от команды и ищет новый клуб, но вариант с «быками» ему не очень нравится. Однако его мнение может поменяться, если Сергей Галицкий выпишет ему зарплату в 1,5 млн евро.

Фанаты «Спартака» обрадовались, что клуб наконец продает Педро Рошу, который бесцельно сидит в дубле. Но UOL отмечает, что трансфер рискует сорваться: «Гремио» хочет взять бразильца в бесплатную аренду, а красно-белые просят 500 тысяч евро. Еще бразильцы готовы платить игроку лишь 50% зарплаты – «Спартак» это тоже не устраивает.

Алекс Крал прокомментировал «Чемпионату» возможный переход в «Вест Хэм»: «Не знаю ничего, у меня контракт со «Спартаком». Это самое главное, на данный момент я не получал никакую информацию».

Джанлука ди Марцио выстрелил, что «Зенит» достиг прогресса с «Торино» о трансфере Андреа Белотти. Сумма сделки составит 30 млн евро. При этом «Торино» хочет продлить контракт с лидером, который истекает летом 2022-го. Нападающий пока молчит.

Андреа Белотти Фото: Getty Images

Гжегож Крыховяк покинет «Локомотив». Поляк уже попрощался с партнерами по команде, в субботнем дерби против ЦСКА он не сыграет.

А еще в России:

Дмитрий Тарасов стал игроком «Велеса». Подробности контракта не разглашаются.

А еще в мире:

Помните экс-игрока «Ювентуса» и «Баварии» Мехди Бенатью? Парень всплыл в Турции и на правах свободного агента перешел в клуб «Фатих Карагюмрюк».

В Турцию может отправиться и Давид Луис. По информации Николы Скиры, экс-защитник «Челси» и «Арсенала» ведет переговоры с клубом «Адана Демирспор», куда недавно перешел Марио Балотелли.

Globo Esporte сообщает, что «Шахтер» сделал предложение по форварду Матеусу Мартинсу, но «Флуминенсе» отказался продавать футболиста.

Не сложилось у «Шахтера» и в переговорах с «Бенфикой». Лиссабонцы отклонили оффер по Алексу Гримальдо, сообщает A Bola.

«Чемпионат» взорвал информацией, что Федерация футбола Ирака предложила контракт Станиславу Черчесову с зарплатой в 2,5 млн евро. Экс-коуч сборной России отказал.

Трансферы «Арсенал» хочет Лаутаро, «шпоры» нашли друга Кейну. Слухи дня 28/07/2021 В 19:11