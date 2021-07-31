Джан Пьеро Гасперини Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 31 июля.

Англия

Полузащитник Леон Бэйли продолжит карьеру в «Астон Вилле». Английский клуб объявил о заключенной договоренности с немецким «Байером» о трансфере игрока. Сделка будет оформлена официально после прохождения игроком медицинского обследования и согласования условий личного контракта. Как пишет The Athletic, сумма трансфера оценивается в 35 миллионов евро.

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А еще:

«Арсенал» заинтересован в том, чтобы нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес перешел в команду, а менеджер Микель Артета надеется, что ему удастся изыскать для этого возможности. Лаутаро тоже не против перехода, но любая сделка будет зависеть от того, продадут ли Александра Ляказетта, сообщает The Athletic.

Лаутаро Мартинес, «Интер» Фото: Getty Images

Янгстер «Манчестер Юнайтед» Ди'Шон Бернард подпишет долгосрочное соглашение с клубом, прежде чем согласиться на аренду в «Халл Сити». «Юнайтед» стремится сохранить игрока на долгосрочной основе после того, как он произвел впечатление в прошлом сезоне в аренде за команду «Солфорд Сити» из второй лиги, пишет Dailymail.

Испания

Роман Зозуля – официально игрок испанской «Фуэнлабрады». Контракт рассчитан до 2023 года с опцией продления еще на год. В прошлом сезоне Роман играл за «Альбасете».

Италия

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал, что полузащитник команды Йосип Иличич выразил желание покинуть клуб. Ранее сообщалось, что у «Милана» есть желание арендовать Иличича с правом дальнейшего выкупа. Но заявленные «Аталантой» 8 миллионов евро «Милан» считает завышенными и готов предложить за игрока не более трех млн.

А еще:

Миланский «Интер» встретится с Марсело Брозовичем для продолжения переговоров по контракту. Встреча запланирована на следующей неделе. Контракт хорватского полузащитника истекает в 2022 году, поэтому клубу нужно, чтобы он подписал новый, иначе они рискуют потерять его следующим летом. Однако он хочет значительного увеличения текущего соглашения на 4,2 миллиона евро в год.

Россия

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перешел в «Ахмат». Чеченский клуб сообщил в твиттере, что контракт заключен на три года. Сделка оценивается в 800 тысяч евро. В прошлом сезоне Тимофеев играл в «Ахмате» на правах аренды, принял участие в 26 играх РПЛ и забил 3 мяча.

А еще в мире

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук покинул бельгийский «Гент» и будет выступать в португальской «Бенфике». Цена сделки 15 миллионов евро.

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