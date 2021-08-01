До закрытия летнего трансферного окна остался ровно месяц. Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 1 августа.

Англия

По данным The Mirror, переговоры о продлении контракта Рахима Стерлинга с «Манчестер Сити» зашли в тупик. Стерлинг занял выжидательную позицию на фоне разговоров о потенциальном приезде Джека Грилиша из «Астон Виллы». Игрок хочет понять, какой будет его роль в «Сити» после возможного трансфера партнера по сборной Англии. У англичанина есть еще 2 года до завершения нынешнего соглашения.

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К слову, в том случае, если переезд Грилиша на «Этихад» состоится, «Сити» больше не будет преследовать на Харри Кейна, сообщает MEN. Клуб может позволить себе лишь один громкий переход, и в клубе решили сделать ставку на игрока «Виллы».

Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Джек Грилиш – сборная Англии Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» активно ищет замену Тоби Алдервейрелду и, кажется, добился прогресса в этом направлении. Как стало известно talkSPORT, «Аталанта» приняла предложение «шпор» по аргентинскому защитнику Кристиану Ромеро. Клуб из Бергамо согласился продать Ромеро за 50 миллионов евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы. В сезоне-2020/21 аргентинец был назван лучшим защитником Серии А.

Бывший защитник «Челси» Гари Кэйхилл объявил об уходе из «Кристал Пэлас». В августе 2019 года он подписал с лондонским клубом двухлетний контракт – продлевать соглашение этим летом Кэйхилл и «Пэлас» не стали. После ЧМ-2018 защитник завершил карьеру в сборной Англии.

Испания

Лионель Месси не приступит к тренировкам с «Барселоной», пока о продлении его контракта с клубом не будет объявлено официально. 2 августа к занятиям с первой командой каталонцев приступят участники Кубка Америки – Серхио Агуэро и Эмерсон. Но Лео не войдет в их число, поскольку юридически он все еще является свободным агентом, сообщает Mundo Deportivo.

Помимо продления Месси «Барса» работает над продажей Самуэля Умтити. Как стало известно Diario Sport, француз наконец согласился покинуть Каталонию. Но выдвинул важное условие: он перейдет только в клуб, который участвует в ЛЧ, либо претендует на титул в своем чемпионате.

«Реал» сформировал список игроков, которые ни при каких обстоятельствах не покинут клуб летом. Согласно Marca, в число неприкасаемых входят Тибо Куртуа, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Давид Алаба и Винисиус Жуниор. По каждому из остальных футболистов главной команды «Мадрид» готов рассматривать предложения.

Италия

Возможное прибытие Йосипа Иличича в «Милан» не закрывает двери для покупки еще одного полузащитника. Об этом пишет Corriere dello Sport, утверждая, что клуб выбирает между игроком ЦСКА Николой Влашичем, Марселем Забитцером из «РБ Лейпциг» и Хакимом Зиешем из «Челси».

Нападающий «Торино» Андреа Белотти не хочет переходить в «Зенит». По информации Tuttosport, победитель Евро-2020 хочет остаться в Серии А. Проблема заключается лишь в том, что в Италии нет клубов, которые могут позволить себе такой трансфер.

Андреа Белотти Фото: Getty Images

«Ювентус» нацелился увезти из «Фиорентины» защитника Николы Миленковича, сообщает Calcio Mercato. Туринцы рассчитывают выиграть гонку за 23-летнего игрока, интерес к которого также приписывали «Тоттенхэму». Но для этого клуб должен значительно сократить зарплатную ведомость. В числе кандидатов на выход –Мерих Демирал и Даниэле Ругани.

«Интер» определил нападающего «Лацио» Хоакина Корреа в качестве возможной замены для Лаутаро Мартинеса, если аргентинец покинет клуба этим летом, пишет Sky Sport Italia.

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко проведет ближайший сезон в «Специи» на правах аренды, сообщает La Nazione. Украинский игрок переехал в Бергамо в январе 2021 года из «Шахтера».

Германия

«Бавария» уверена, что Леон Горецка подпишет новый контракт с клубом несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн рассчитывает на Горецку в будущем и уже поговорил с игроком.

Франция

«Лион» заинтересован в покупке защитника «Челси» Эмерсона, сообщает Foot Mercato. Также клуб засматривается на другого чемпиона Евро-2020 в составе сборной Италии – Алессандро Флоренци. Как пишет Calcio Mercato, 30-летний футболист хочет окончательно покинуть «Рому».

Россия

«Краснодар» объявил о предварительной договоренности с «Локомотивом» по трансферу Гжегожа Крыховяка. Контракт с 31-летний поляком будет подписан после прохождения медосмотра. В московском клубе Крыховяк отыграл три сезона.

«Байер» отказался от Сердара Азмуна – леверкузенцы посчитали трансфер форварда «Зенита» слишком дорогим и переключились на другие варианты. Несмотря на это, у иранца еще остаются шансы на отъезд из РПЛ. Инсайдер Eurosport Анар Ибрагимов сообщает, что Азмун – все еще приоритетный вариант для «Ромы». Подробности – здесь. отказался от– леверкузенцы посчитали трансфер форвардаслишком дорогим и переключились на другие варианты. Несмотря на это, у иранца еще остаются шансы на отъезд из РПЛ. Инсайдер Eurosport Анар Ибрагимов сообщает, что Азмун – все еще приоритетный вариант для

Трансферы Новичок «Арсенала», Белотти в «Зените», Азмун почти в «Байере» ВЧЕРА В 20:08