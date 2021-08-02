До закрытия летнего дозаявочного окна осталось чуть меньше месяца. Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 2 августа.

Англия

Харри Кейн психанул в ожидании ухода из «Тоттенхэма»: форвард проигнорировал предсезонный сбор «шпор» и не явился в тренировочный лагерь после короткого отпуска. Лондонцы пытаются удержать капитана несмотря на джентльменское соглашение между Кейном и президентом клуба Дэниелом Леви о его продаже, и Харри это сильно не нравится.

Трансферы «Сити» отказывается от Кейна, Крыховяк в «Краснодаре». Слухи дня ВЧЕРА В 19:35

А вот Джек Грилиш, в отличие от Кейна, вернулся в расположение «Астон Виллы» после отпуска и приступил к тренировкам с клубом. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за полузащитника 116 миллионов евро, и «Виллу» вполне устроила эта сумма. А значит, в саботаже нет никакого смысла.

«Челси» не отказывается от планов по возвращению Ромелу Лукаку. Кажется, руководство «синих» смирилось, что этим летом перевести на «Стэмфорд Бридж» Эрлинга Холанна не удастся, и переключилось на другого топ-форварда. Согласно The Athletic, лондонцы делали «Интеру» уже два предложения по бельгийцу.

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Хамес Родригес может покинуть «Эвертон» – колумбиец не входит в планы Рафы Бенитеса, сообщает Liverpool Echo. Одним из претендентов на подписание Хамеса считается «Милан».

«Ньюкасл» запрашивал информацию у «Ювентуса» о доступности трансфера Аарона Рэмзи. Пока обращение носило неформальный характер, уточняет Goal.

Испания

Лионель Месси стал ближе к продлению контракта с «Барселоной». Как утверждает Diario Sport, стороны наконец договорились об условиях нового соглашения и в ближайшее время официально объявят о его подписании. Контракт будет рассчитан до 2026 года. Зарплата Месси станет ниже на 50%.

Киран Триппьер все еще может вернуться в Англию – «МЮ» сохраняет интерес к латералю, но возможный трансфер зависит от продажи Диого Далота. Пока «дьяволы» никак не могут договорится с «Миланом» по цене за игрока. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «Атлетико» не рассматривает Алессандро Флоренци в качестве потенциальной замены Триппьеру – итальянец даже не входит в расширенный шорт-лист.

Зато «Атлетико» планирует соперничать с «Арсеналом» за подписание Лаутаро Мартинеса из «Интера», сообщает Tuttosport. «Индейцы» готовы заплатить запрашиваемую миланцами сумму в размере 90 миллионов евро.

Кажется, «Реал» слегка разочаровался в Мартине Эдегоре и готов продать игрока – ABC утверждает, что мадридцы хотят за норвежца за 50 миллионов евро. Также в контракт будет включена опция обратного выкупа.

Мартин Эдегор Фото: Getty Images

Италия

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Джорджо Кьеллини – новое соглашение с героем Евро-2020 рассчитано до 2032 года.

Криштиану Роналду все еще надеется покинуть Турин – как пишет As, португалец мечтает вернуться в «Реал». Весной окружение португальца уже связывалось с Флорентино Пересом, однако натолкнулось на отказ. Но Криш считает, что хорошие отношения с Карло Анчелотти могут повлиять на ситуацию.

Этим летом «Интер» нацелен не только продавать, но и покупать – по данным Calcio Mercato, чемпионы Италии обратили взор на защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

Россия

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян может стать игроком «Локомотива». Как отмечает «Спорт-Экспресс», переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Нобель Арустамян сообщил, какие игроки входят в шорт-лист Ральфа Рангника для «Локомотива»: Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Но «Динамо» отказалось продавать Тикнизяна, Пиняев перешел в «Крылья Советов», и только Тикнязян еще может стать игроком железнодорожников.

Также Рангник был разозлен уходом Максима Мухина в ЦСКА и пытался вернуть игрока в «Локомотив». Однако от такого исхода отказался сам Мухин, сообщает «Чемпионат».

Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу перешел в турецкий «Кайсериспор». По информации «СЭ», сумма трансфера составила 400 тысяч евро.

Германия

«Байер» ведет переговоры с «ПСЖ» о покупке Тило Керера, сообщает RMC Sport. Защитник готов покинуть столицу Франции, но его трансфер может оказаться слишком дорогим для леверкузенцев.

По информации Foot Mercato, среди клубов Бундеслиги 24-летний игрок интересен не только «Байеру». Запросы по нему делали «Бавария», «Вольфсбург», «Айнтрахт» и мёнхенгладбахская «Боруссия».

Франция

Распродажа чемпионского «Лилля» продолжается: на этот раз клуб может покинуть защитник Свен Ботман. По информации L’Equipe, о покупке 21-летнего голландца подумывает «Манчестер Сити». Французский клуб хочет получить за игрока 50 миллионов евро.

Трансферы Украинец в «Бенфике», замена Грилишу в «Вилле». Слухи дня 31/07/2021 В 20:36