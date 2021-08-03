«Челси» заинтересован в нападающем «Интера» Ромелу Лукаку и твердо намерен его заполучить. Английский клуб предлагал за него более 100 миллионов евро плюс защитника Маркоса Алонсо, однако предложение было отклонено.

Есть большая вероятность, что «Челси» увеличит сумму предложения. В таком случае «Интер» будет принимать решение, основываясь на позиции игрока, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Лукаку не высказывал публично желания вернуться в АПЛ.

В миланском клубе рассчитывают его сохранить.

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