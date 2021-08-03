Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет добиться перехода в «Манчестер Сити». Английский футболист не планирует возвращаться в расположение своего клуба, пока ему не предоставят гарантии, что трансфер этим летом состоится.
Как утверждает The Athletic, Кейн разговаривал с одним из игроков «горожан» (не с англичанином) и рассказал ему, что хочет перейти в «Манчестер Сити». Он не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма», не хочет тренироваться и играть за команду.
- Ранее стало известно, что форварда оштрафуют за пропуск тренировок.
- Кейн выступает за «Тоттенхэм» с небольшими перерывами с 2011 года.
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