Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет добиться перехода в «Манчестер Сити». Английский футболист не планирует возвращаться в расположение своего клуба, пока ему не предоставят гарантии, что трансфер этим летом состоится.

Как утверждает The Athletic , Кейн разговаривал с одним из игроков «горожан» (не с англичанином) и рассказал ему, что хочет перейти в «Манчестер Сити». Он не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма», не хочет тренироваться и играть за команду.

Ранее стало известно, что форварда оштрафуют за пропуск тренировок.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с небольшими перерывами с 2011 года.

Чемпионат Англии Кейн не явился на предсезонный сбор «Тоттенхэма» ДЕНЬ НАЗАД

Трансферы «Тоттенхэм» согласен продать Кейна в «Сити» (The Sun) 23/07/2021 В 07:48