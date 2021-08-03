Англия

«Челси» хочет подписать нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. По данным инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб может согласиться на продажу Лукаку, только если за него предложат как минимум 130 млн евро. Sky Sport Italia отмечает, что «Интер» постарается заменить его Дуваном Сапатой из «Аталанты» или Хоакином Корреа из «Лацио». При этом Тэмми Абрахам может присоединиться к «Аталанте», чтобы упростить оба трансфера.

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«Ливерпуль» хочет приобрести Миккеля Дамсгора. Клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». «Сампдория» ждет предложение в размере 35 млн евро, пишет Sport Mediaset.

Миккель Дамсгор Фото: Getty Images

«Ливерпуль» также объявил о подписании нового соглашения с полузащитником Фабиньо . Контракт бразильца и мерсисайдцев рассчитан до июня 2026 года.

также объявил о подписании нового соглашения с полузащитником . Контракт бразильца и мерсисайдцев рассчитан до июня 2026 года. Сделка по трансферу Марка Кукурельи в «Брайтон» из «Хетафе» почти закрыта. Английский клуб заплатит за игрока 18 млн евро, сообщает инсайдер Педро Алмейда.

Испания

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к продлению контракта с каталонским клубом, сообщает Sport.es. Действующее соглашение 24-летнего француза рассчитано до 30 июня 2022 года, и уже в январе Дембеле получит право вести переговоры с другими клубами. Руководство «сине-гранатовых» хочет продлить контракт на один или два сезона с небольшим снижением зарплаты.

Италия

«Рома» на официальном сайте сообщила о переходе нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова. Соглашение с 26-летним нападающим из Узбекистана рассчитано на пять лет.

Элдор Шомуродов Фото: From Official Website

А еще:

Защитник «Ювентуса» Мерих Демираль может стать одноклубником Алексея Миранчука. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Аталанта» заинтересована в приобретении турка из-за вероятного ухода Кристиана Ромеро в «Тоттенхэм». Ожидается, что сумма трансфера составит чуть менее 30 млн евро.

может стать одноклубником Алексея Миранчука. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, заинтересована в приобретении турка из-за вероятного ухода Кристиана Ромеро в «Тоттенхэм». Ожидается, что сумма трансфера составит чуть менее 30 млн евро. «Дженоа» объявил о переходе вратаря Сальваторе Сиригу . Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на один.

объявил о переходе вратаря . Контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на один. «Лейпциг» продаст полузащитника Лазара Самарджича в «Удинезе» за 3 млн евро, утверждает Kicker.

Германия

«Бавария» рассматривает возможность перехода Марселя Забитцера, но пока контактов с «РБ Лейпциг» не было. Игрок хочет покинуть Лейпциг и присоединиться к Юлиану Нагельсманну, сообщает журналист Goal Керри Хау.

А еще:

Бразильский форвард Карлос Винисиус может уйти из «Бенфики» в «Айнтрахт» на правах аренды с правом выкупа за 25 млн евро, пишет Record.

может уйти из в на правах аренды с правом выкупа за 25 млн евро, пишет Record. «Бавария» объявила о продлении контрактов с двумя молодым футболистами: 17-летним нападающим Лукасом Копадо и 15-летним полузащитником Арихоном Ибрагимовичем, однофамильцем Златана. Контракты обоих игроков с мюнхенцами рассчитаны до 2024 года.

Франция

«Монако» на официальном сайте сообщил о трансфере полузащитника Жеана Лукаса из «Лиона». 23-летний бразилец заключил с монегасками пятилетний контракт.

А еще:

Полузащитник ПСВ Мохаммед Ихаттарен близок к переходу в «Монако». «Ницца» и неназванная итальянская команда также борются за трансфер, сообщает VI.nl.

Россия

Полузащитник «Ромы» Педро Родригес может перейти в «Зенит». Football Italia со ссылкой на Il Romanista пишет, что 34-летний футболист не входит в планы Жозе Моуринью, а в Петербурге заинтересовались игроком.

Педро Фото: Getty Images

А еще:

«Спартак» и «Краснодар» интересуются 20-летним полузащитником «Альмерии» Самуэлем Коштой . Конкуренцию российским клубам могут составить «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Вильярреал» и «Севилья». Руководство «Альмерии» оценивает игрока в 25 млн евро.

и интересуются 20-летним полузащитником «Альмерии» . Конкуренцию российским клубам могут составить и Руководство «Альмерии» оценивает игрока в 25 млн евро. «Локомотив» заплатит ЦСКА за Наира Тикнизяна 2,5 млн евро, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

заплатит ЦСКА за 2,5 млн евро, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер. Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо» , сообщает «Чемпионат». По информации источника, 23-летний россиянин уже попрощался с партнерами по команде. Как пишет Сергей Егоров для «РБ-Спорт», казанский клуб получит за хавбека 10 млн евро.

близок к переходу в , сообщает «Чемпионат». По информации источника, 23-летний россиянин уже попрощался с партнерами по команде. Как пишет Сергей Егоров для «РБ-Спорт», казанский клуб получит за хавбека 10 млн евро. В московское «Торпедо» перешел защитник «Ротора» Олег Кожемякин. Как сообщает пресс-служба черно-белых, Кожемякин подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год.

А еще в мире:

20-летний голландский нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее продолжит карьеру в «Андерлехте», сообщает пресс-служба бельгийского клуба. Игрок проведет в Германии год на правах аренды.

продолжит карьеру в сообщает пресс-служба бельгийского клуба. Игрок проведет в Германии год на правах аренды. «Селтик» сообщил о подписании голкипера «Тоттенхэма» Джо Харта и полузащитника «Кристал Пэлас» Джеймса Маккарти. Контракт с Хартом подписан на три года, с Маккарти – на четыре.

Трансферы «Челси» хочет Лукаку за 100 млн + Алонсо (Ди Марцио) 15 ЧАСОВ НАЗАД