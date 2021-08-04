Англия

«Манчестер Сити» максимально близок к тому, чтобы заключить рекордную сделку в размере 100 миллионов фунтов стерлингов (117,5 млн евро) за полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает в инстаграме Давид Орнштейн.

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Трансферы Сапата вместо Лукаку, Дамсгор в «Ливерпуле». Слухи дня ВЧЕРА В 19:58

«Ливерпуль» и голкипер Алиссон Бекер договорились о новом долгосрочном контракте, по информации инсайдеров аж до 2027 года. 28-летний бразилец провел в английском клубе три сезона, стал победителем Лиги чемпионов и Премьер-лиги.

Форвард Дэнни Ингз покинул «Саутгемптон» и будет выступать за «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте последней. Контракт подписан на три сезона. По рассказу журналиста The Athletic Грегга Эванса, переход обошелся клубу из Бирмингема в 35 миллионов евро, как и в случае с Леоном Бэйли.

Германия

«Бавария» объявила о переходе 20-летнего нападающего Джошуа Зиркзее в «Андерлехт» на правах аренды на год без опции выкупа. Вторую половину минувшего сезона он также провел в аренде, но в «Парме». «Для Джошуа очень важно, чтобы у него было как можно больше игрового времени. «Андерлехт» даст ему этот шанс. Теперь Джошуа может сделать следующий важный шаг в своей профессиональной карьере в интересном чемпионате, и я верю, что он проведет хороший сезон», – прокомментировал сделку спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

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РБ Лейпциг» не намерен удерживать полузащитника Марселя Забитцера, на которого претендует «Бавария». Игрока готовы отпустить за 15-18 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в твиттере.

Испания

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси в ближайшие часы должен заключить контракт с «Барселоной». По информации Marca, стороны все же достигли соглашения, Лионель вот-вот подпишет контракт, после чего последует официальное заявление.

Россия

Защитник московских армейцев Наир Тикнизян стал игроком «Локомотива». «Успехов в дальнейшей карьере, Тики!» – пожелали ему в твиттере ЦСКА.

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«Зениту» сватают полузащитника Хамеса Родригеса. Журналист Диего Руэда в эфире Caracol Radio рассказал, что агент игрока «Эвертона» Жорже Мендеш сам предложил услуги своего клиента чемпионам РФПЛ. Офферы были отправлены также «Милану», «Севилье», «Роме», «ПСЖ», «Атлетико» и «Аяксу», но они либо не ответили, либо отказались.

Хамес Родригес Фото: Getty Images

Центральный защитник «Беневенто» Монтассар Тальби переходит в «Рубин» . Итальянское издание TMW пишет, что контракт планируют подписать на 3 либо 4 года, трансфер, сумма которого не разглашается, надеются закрыть в ближайшие несколько часов.

переходит в . Итальянское издание TMW пишет, что контракт планируют подписать на 3 либо 4 года, трансфер, сумма которого не разглашается, надеются закрыть в ближайшие несколько часов. Полузащитник московского «Динамо» португалец Мигель Кардозу покидает клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон. «Спасибо за игру и профессиональное отношение к делу, Мигель! Успехов в дальнейшей карьере!» – пожелала пресс-служба «Динамо».

А еще в мире

Нападающий Мирон Боадю перешел из АЗ в «Монако».Клуб заключил с футболистом контракт, рассчитанный на ближайшие пять лет. В прошлом сезоне Мирон стал одним из двух лучших бомбардиров АЗ, забив 15 мячей в Эредивизи, как и полузащитник Тен Копмейнерс.

А еще:

Ромелу Лукаку готов вернутся в «Челси» , если клуб договорится с «Интером» о трансфере. Форварда все устраивает в миланском клубе, но его подкупает настойчивость, с которой «Челси» хочет его вернуть.

готов вернутся в , если клуб договорится с «Интером» о трансфере. Форварда все устраивает в миланском клубе, но его подкупает настойчивость, с которой «Челси» хочет его вернуть. Вратарь «Пари Сен-Жермен» и молодежной сборной Польши Марцин Булка может продолжить карьеру в «Ницце», пишет Nice-Matin. Парижане планируют отдать его в аренду. В прошлом сезоне Булка на правах аренды играл за «Картахену» и «Шатору».

может продолжить карьеру в «Ницце», пишет Nice-Matin. Парижане планируют отдать его в аренду. В прошлом сезоне Булка на правах аренды играл за «Картахену» и «Шатору». Вратарь сборной Нидерландов Марко Бизот ушел из «АЗ Алкмар» в «Брест». Об этом сообщено на официальном сайте французского клуба. Соглашение рассчитано на три сезона. Условия перехода Марко из «АЗ Алкмар», где у него оставался год по контракту, не уточняются, однако, как пишет портал Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Трансферы Кейн потребовал гарантий трансфера в «Сити» (The Athletic) ВЧЕРА В 09:19