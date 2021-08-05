«Зенит» близок к покупке полузащитника «Ред Булл Брагантино» и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо Родригеса.

По информации журналиста Педро Алмейды, заплатит за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро. Также бразильский клуб получит 20% от будущей перепродажи игрока. Ожидается, что сделка будет закрыта по завершении Олимпийских игр в Токио.

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На олимпийском футбольном турнире в Токио-2020 Клаудиньо провел 5 матчей и отметился одним ассистом.

В составе «Ред Булл Брагантино» полузащитник забил 32 мяча и отдал 24 результативных паса в 122 играх.

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