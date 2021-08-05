Испания

Еще в среду сообщалось, что «Барса» вот-вот продлит контракт с Лео Месси. Но в четверг настроение фанатов резко испортилось: сначала Ла Лига продала 10% бизнеса люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners.

«Барселона» была поставлена перед выбором: либо, как и «Реал», добиваться отмены сделки лиги с фондом (в таком случае она не получит денег, необходимых для подписания контракта с Месси), либо окончательно отказаться от реализации проекта Суперлиги Европы.

Трансферы «Зенит» купит игрока олимпийской Бразилии за €15 млн (Алмейда) 14 ЧАСОВ НАЗАД

В итоге вечером прогремела бомба: «Барса» официально объявила, что величайший футболист в истории клуба покинет Каталонию.

А еще в Испании:

Вингер «МЮ» Факундо Пельистри ближайший сезон проведет в аренде в «Алавесе».

Англия

Весь день все ждали, что сага «Джек Грилиш в «Ман Сити» вот-вот подойдет к финалу. Но чемпионы Англии дотянули до самого вечера, когда, на фоне новостей о Месси, всем стало все равно. Испанские журналисты пишут, что «горожане» не вступят в охоту за Лео и по-прежнему сосредоточены на покупке Харри Кейна.

А Грилиш, кстати, контракт на 6 лет заключил.

«Челси» закидывает «Интер» офферами по Ромелу Лукаку: миланцы уже отказались от 120 млн евро, но это не конец. Тем более что бельгиец сам попросил у «Интера» отпустить его в Лондон, сообщает Sky Sports.

«Я не стану говорить о футболистах не из моей команды. Лукаку прекрасный игрок, но он в «Интере», и в этой ситуации говорить о нем я не стану. Конечно, многие футболисты хотят перейти к нам, но мы это обсуждать не будем», – осторожничает Томас Тухель.

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

«Ливерпуль» ищет новый клуб для Джердана Шачири. На игрока претендуют «Севилья», «Наполи» и «Вильярреал» – за вингера «красные» попросят около 15 млн евро, пишет Sky Sports.

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро был сфотографирован в аэропорту: он летит в Лондон. Вот-вот будет оформлен его переход в «Тоттенхэм» за 55 млн евро.

А еще в Англии:

«Мидлсбро» приобрел полузащитника Мартина Пайеро из «Банфилда». С игроком подписан контракт на три сезона.

«Уотфорд» и «Вулверхэмптон» попытаются вернуть полузащитника «Сельты» и сборной Турции Окая Йокушлу в АПЛ. Сделка оценивается в 6 млн евро.

Италия

«Интер» еще не продал Ромелу Лукаку, но уже ищет ему замену. По информации La Gazzetta dello Sport, у «нерадзурри» есть несколько вариантов. Например, Душан Влахович, за которого «Фиорентина» требует 60 млн евро.

Еще в шорт-лист попали Дуван Сапата из «Аталанты», Лука Йович («Реал»), Сердар Азмун из «Зенита», а еще парни из «Сассуоло» Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори.

Плюс в «Интере» работают по трансферу Хоакина Корреа: в нем заинтересован Симоне Индзаги: коуч и игрок плодотворно сотрудничали в «Лацио».

Никола Скира сообщает, что Мерих Демирал пройдет медосмотр для «Аталанты» и подпишет 5-летний контракт. «Ювентус» получит за аренду 3 млн евро, за трансфер – еще 25 млн. Еще у туринцев будет право на 10% от перепродажи турка.

А еще в Италии

Форвард «Сантоса» Кайо Жорже прошел медосбледование в «Ювентусе» и вернулся в Бразилию для получения разрешения на работу. В конце недели он вернется в Турин.

Франция

Угадайте, кто готов приютить Лионеля Месси? Разумеется, «ПСЖ». Николо Скиро сообщил, что в Париже с предельной внимательностью следили за ситуацией вокруг аргентинца. Теперь владельцы «ПСЖ» готов незамедлительно вступить с Лео в переговоры.

Месси и Неймар Фото: Getty Images

Россия

Сразу несколько источников подтвердили «Чемпионату», что Денис Макаров подписал 5-летний контракт с «Динамо». Футболист молодежной сборной России получит соглашение на 800 тысяч евро в год, «Рубин» – 10 млн евро, «Нефтехимик» – 40% от этих 10 млн.

Казанский клуб уже нашел замену Макарову в Самаре: Леонид Слуцкий хочет переманить Антона Зиньковского, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

«Зениту» интересен полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригес. По информации журналиста Педру Алмейды, петербуржцы предложили 15 млн евро + 20% от перепродажи игрока. Ранее сообщалось, что на Клаудиньо претендуют «Рома» и «Лейпциг». Переговоры подтвердил агент Родригеса – Фернандо Луис Гарсия: «Клубы обсуждают сделку, но пока ничего не решено. Конечно, Клуадиньо хочет в «Зенит» – это большой клуб».

Клаудиньо Фото: Getty Images

Еще в Санкт-Петербург собирается форвард Гаэтан Лаборда. Журналист Eurostavka Максим Фридман сообщил, что «Зенит» и «Монпелье» близки к соглашению, а сумма сделки составит примерно 18 млн евро.

«Атлетико Паранаэнсе» хочет избавить Педро Рошу от мучений в России, сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб готов взять форварда в аренду за 700 тысяч евро, а потом выкупить за 5,5 млн – при условии, что Педро проведет 60% матчей в старте.

По данным «СЭ», «Спартак» близок к продлению контракта с Александром Соболевым. Ранее сообщалось, что красно-белые планировали увеличить сумму отступных за форварда до 30 млн евро.

А еще в России:

Eurostavka сообщает, что «Рубин» и «Беневенто» завершили сделку по трансферу защитника сборной Туниса Монтассара Тальби . Казанцы согласовали с 23-летним игроком контракт до лета 2024 года. Бумаги уже оформлены, в ближайшее время стороны объявят о переходе.

и «Беневенто» завершили сделку по трансферу защитника сборной Туниса . Казанцы согласовали с 23-летним игроком контракт до лета 2024 года. Бумаги уже оформлены, в ближайшее время стороны объявят о переходе. «Ростов» вернул в РПЛ Баштуша, который играл за донской клуб с 2013-го по 2016-й. Из России анголец уехал в «Лацио», из Италии – в «Аль-Айн Сауди». «Ростов» арендовал защитника у саудовского клуба с правом выкупа.

Трансферы Месси пока лишь согласовал контракт, а Алиссон продлил. Слухи дня ВЧЕРА В 20:25