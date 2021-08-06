До закрытия летнего дозаявочного окна осталось чуть меньше месяца. Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 6 августа.

Англия

Трансферы Месси ушел, его хочет «ПСЖ», но не «Сити». Сделки и слухи дня ДЕНЬ НАЗАД

«Челси» готов составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Месси. AS сообщает, что Роман Абрамович лично встретился с представителями аргентинца. Но источник отмечает, что шансов у лондонцев намного меньше, чем у парижан.

По данным Daily Mirror, «Челси» сконцентрировался на трансфере Ромелу Лукаку и отложил на второй план сделку по Жюлю Кунде из «Севильи».

6 августа «Аталанта» официально активировала выкуп у «Ювентуса» Кристиана Ромеро. Итальянцы потратили 16 млн евро, но лишь для того, чтобы в тот же день отправить Ромеро в Лондон: «Тоттенхэм» (тоже официально) объявил о переходе центрального защитника «Аталанты».

Самое шикарное в этой сделке то, что бергамаски отдали игрока «шпорам» за 50+7 млн евро. Чисто бизнес по-итальянски.

Харри Кейн сильно расстроился, что «Ман Сити» предпочел Джека Грилиша – форвард «Тоттенхэма» дал заднюю и готов вернуться к тренировкам.

«Мне больно читать некоторые комментарии, ставящие под сомнение мой профессионализм. Не буду вдаваться в детали, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказывался от тренировок. Я вернусь в клуб 7 августа, как и планировал», – сообщил форвард в твиттере.

Несмотря на дорогую покупку Грилиша, «Сити» еще не отказался от Харри. Это подтвердил Пеп Гвардиола: «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Если «шпоры» не хотят вести переговоры, то все закончено. Если они захотят, то многие клубы хотели бы подписать Кейна, мы не исключение. «Ман Сити» очень заинтересован в нем».

Кажется, «МЮ» остановится на трансферах Джейдона Санчо и Рафаэля Варана. Уле-Гуннар Сульшер отметил, что все остальные переходы «станут приятным бонусом».

По информации Mundo Deportivo, «Ман Сити» вышел из гонки за Лионеля Месси. Аргентинец слишком дорогой, особенно после сделки по Грилишу и при переговорах по Кейну.

При этом «горожане» готовятся к трансферам на выход. «Бернарду Силва и еще два-три игрока хотят уйти. Когда футболисты желают покинуть команду и поступают предложения, мы готовы к переговорам. Но все зависит от них», – сказал Гвардиола.

А еще в Англии:

Саломон Рондон может вернуться в АПЛ: The Sun пишет, что арендовать форварда у «Далянь Про» хотят «Эвертон» и лично Рафа Бенитес.

Один из лидеров «Вест Бромвича» Матеус Перейра перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Сумма трансфера не разглашается.

«Астон Вилла» планировала заменить Джека Грилиша Джеймсом Уорд-Праусом, но «Саутгемптон» отверг предложение (The Guardian).

Испания

Жоан Лапорта Фото: Getty Images

Лионеля Месси. Расширенную позицию клуба вы Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с объяснительно речью по поводу ухода. Расширенную позицию клуба вы можете прочитать тут

По информации TNTSportsAR, Серхио Агуэро сильно разозлился на руководство «Барселоны» из-за ухода Месси. Игра с лучшим другом была основным фактором, почему Кун выбрал «Камп Ноу».

Германия

«РБ Лейпциг» объявил об уходе Лазара Самарджича в «Удинезе». Контракт 19-летнего немца с клубом Серии А рассчитан на пять лет, а сумма трансфера, согласно Transfermarkt, составила 3 млн евро.

Италия

«Ювентус» потерпел неудачу в переговорах с «Сассуоло» по Мануэлю Локателли и переключился на других игроков. SportMediaSet сообщает, что теперь в шорт-лист туринцев вхяодит Миралем Пьянич, Ренату Саншиш и Тьемуэ Бакайоко.

«Аталанта» усердно работает на трансферном рынке. Сначала бергамаски выкупили и перепродали Кристиана Ромеро (читай в разделе «Англия»), а потом оформили переход Мериха Демирала из «Ювентуса»: турок приехал на правах аренды с правом последующего выкупа.

В Милане протестуют против ухода Ромелу Лукаку в «Челси». Тиффози «Интера» вышли к офису клуба и призвали боссов убираться. Основные угрозы шли в адрес президента Стивена Чжана: ему припомнили слова о том, что летом клуб покинет только Ашраф Хакими.

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы Лукаку, отреагировал на эти протесты: «Что бы ни произошло, скоро вы узнаете все о причинах наших действий».

Ранее сообщалось, что Чжан вступил в конфликт с генеральным директором Джузеппе Мароттой и Симоне Индзаги по поводу продажи Лукаку.

Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

«Милан» по-прежнему заинтересован в подписании Йосипа Иличича. «Аталанта» готова расстаться с игроком за 7 млн евро, пишет Calciomercato.

А еще в Италии:

Никола Скира уверен, что переход Виктора Коваленко в «Специю» – решенный вопрос. Украинец отправится в новый клуб на правах аренды с правом выкупа. У «Аталанты» останется право первого предложения по Коваленко, если позже «Специя» решит продать полузащитника.

Франция

«ПСЖ» остается основным кандидатом на подписание Лионеля Месси. По информации ESPN, парижане откажутся от претензий на Поля Погба, если им удастся схантить аргентинца. Это сделка воодушевит Килиана Мбаппе на новый контракт с «ПСЖ».

Фабрицио Романо сообщает, что экс-чемпионы Франции существенно продвинулись в подписании Месси и сейчас стороны обсуждают структуру контракта.

Неймар великодушно предложил Лео 10-й номер, но аргентинец отказался. А по инсайдам журналиста Foot Mercato Санти Ауна, соглашение между Месси и «ПСЖ» почти достигнуто.

Лапорта прокомментировал и слухи об уходе Лео в «ПСЖ». «Я бы хотел видеть Месси в «Барсе». Спросите у него, я не знаю по поводу «ПСЖ», но у него наверняка есть варианты».

Лионель Месси Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Полузащитник «Лилля» Луис Араужо близок к переходу в «Атланту» из MLS примерно за 10 млн евро, сообщает Николо Скира.

Россия

Телеграм-канал «Первый спорт» сообщает, что переговоры «Зенита» с «Монпелье» по трансферу Гаэтана Лаборда связаны с отъездом Сердара Азмуна. Источник утверждает, что «Байер» все-таки подписывает иранца.

Еще «Зенит» близок к трансферу Клаудиньо: Никола Скира пишет, что полузащитник «Ред Булл Брагантино» подписал контракт до 2026 года, а сумма перехода составит 15 млн евро. Ранее агент Клаудиньо подтвердил факт переговоров и желание игрока выступать в Санкт-Петербурге.

«Динамо» официально подтвердило трансфер Дениса Макарова. «Рубин» получит 10 млн евро, а «Нефтехимик» – 40% от этих 10 млн. Макаров будет зарабатывать в Москве 800 тысяч евро в гол, контракт рассчитан на пять лет.

А еще в России:

«Оренбург» планирует арендовать у «Спартака» Александра Руденко, сообщает «Матч ТВ». 22-летний форвард должен заменить Дмитрия Воробьева, которого хочет забрать «Сочи».

В «Крылья» отреагировали на слухи, что Антон Зиньковский может заменить Макарова в «Рубине». «Антон – игрок «Крыльев Советов», у него действующий контракт с клубом. Официальных запросов от «Рубина» и других команд не поступало», – сказал Sport24 спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

«Ростов» вышел из борьбы с «Рубином» за игрока «Брондбю» Андреаса Макше. 5 августа донской клуб арендовал Баштуша, и этого клубу хватит, сообщает Eurostavka.

А еще в мире:

«Шахтеру» нравится левый защитник «Пуэблы» Макс Араухо. Правда, по информации ТMW, украинцам придется выдержать конкуренцию «Бенфики» и «Порту».

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