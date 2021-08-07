До закрытия летнего дозаявочного окна осталось чуть меньше месяца. Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 7 августа.

Англия

«Челси» достиг соглашения с «Интером» о трансфере форварда Ромелу Лукаку. Как стало известно Goal, возвращение бельгийца на «Стэмфорд Бридж» обойдется «синим» в 116 миллионов евро. Также, по словам Фабрицио Романо, «Челси» все еще ведет переговоры о заключении контракта с защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

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«Арсенал» рассматривает трансфер Бернардо Сильвы как альтернативу Джеймсу Мэддисону. Будущее португальского полузащитника в «Манчестер Сити» под вопросом после прибытия Джека Грилиша.

Также лондонцы предложили 20 миллионов евро за нападающего «Лацио» Хоакина Корреа, сообщает Corriere dello Sport. Этот оффер «был сочтен неадекватным», поскольку интерес к аргентинцу по-прежнему проявляют такие клубы, как «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Лестер».

«Манчестер Сити» был не единственным претендентом на Джека Грилиша – как утверждает The Athletic, «Астон Вилла» предлагала полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Реалу», прежде чем заключить рекордную сделку с «Сити».

Джек Грилиш на разминке перед Суперкубком Англии Фото: Getty Images

Испания

«Атлетико» готовится подписать Рафу Мира из «Вулверхэмптона». Переговоры между клубами сейчас на завершающей стадии, сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Marca. Игрок уже согласовал условия личного контракта с «индейцами». Минувший сезон 24-летний форвард провел в «Уэске» на правах аренды и стал лучшим бомбардиром клуба. Летом он стал серебряным призером Олимпиады-2020 в составе сборной Испании.

Полуфиналист Олимпиады в Токио в составе сборной Японии Такефуса Кубо приблизился к переезду в «Мальорку» на правах аренды. В борьбе за полузащитника «Реала» клуб с Балеарских островов опередил «Реал Сосьедад».

Лионель Месси даст пресс-конференцию на «Камп Ноу» после ухода из «Барселоны» в воскресенье. На фоне интенсивных разговоров о будущем аргентинец в эти выходные проведет мероприятие для СМИ, на котором, как ожидается, прояснит вопросы о своем следующем шаге.

Marca сообщает, что Серхио Агуэро рад остаться в «Барселоне» несмотря на потерю Лионеля Месси и не будет настаивать на уходе из клуба.

Италия

«Интер» готовится продать Ромелу Лукаку в «Челси», но уже нашел бельгийцу замену – по сообщениям Tuttosport, трансферной целью миланцев стал капитан «Торино» Андреа Белотти.

Андреа Белотти (Торино) Фото: Getty Images

Германия

Франк Рибери может вернуться в «Баварию»! 38-летний француз находится без клуба после ухода из «Фиорентины» и тренируется в Мюнхене. Согласно информации L’Équipe, председатель правления «Баварии» Оливер Кан и почетный президент Ули Хёнесс высказались за подписание контракта с Рибери. Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич не в восторге от этой идеи. Сам игрок не против возвращения в Италию.

Второй ассистент Бундеслиги-2020/21 Филип Костич из «Айнтрахта» может переехать в Италию и стать игроком «Лацио» – как пишет журналист Николо Скира, переговоры об аренде 28-летнего серба с обязательным выкупом находятся на продвинутой стадии.

Франция

«Пари Сен-Жермен» надеется удержать Килиана Мбаппе, значительно повысив зарплату форварда. Как сообщает Le10Sport, клуб готовит предложение по новому контракту и в скором времени представит его Мбаппе.

Лионель Месси и его отец Хорхе ждут официального оффера по контракту от «Пари Сен-Жермен» и готовы прибыть в столицу Франции для его подписания в ближайшие выходные, утверждает Фабрицио Романо. Французский клуб готов предложить соглашение до 2023 года с возможностью продления до 2024 года. Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро включая бонусы.

Россия

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Ред Булл Брагантино» и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо Родригеса. В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет соглашение с клубом. «Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Мицуки Сайто вероятно покинет «Рубин» – это связано с лимитом на легионеров. После трансфера Монтассара Тальби из «Беневенто» казанцам будет необходимо освободить одну легионерскую позицию в заявке на чемпионат России.

«У нас есть план А, план B и план C, поэтому мы еще в процессе обсуждения. К сожалению, из-за лимита, который сильно сковывает руки всем клубам, мы будем вынуждены расстаться с Мицуки Сайто. Не потому, что он плохой футболист, а только из-за проблем с лимитом. Сейчас он находится в поисках новой команды. Но и без него у нас остается девять легионеров с приходом Тальби. Так что сейчас нам предстоит сложный выбор. Об итоговом решении мы скоро объявим» – сообщил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью Metaratings.

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