До закрытия летнего дозаявочного окна осталось чуть меньше месяца. Клубы и агенты трудятся на трансферном рынке, не покладая телефонов. Одни инсайды уже стали реальностью, другие, возможно, скоро претворятся в жизнь. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 8 августа.

Англия

«Тоттенхэм» близок к тому, чтобы выиграть гонку за Лаутаро Мартинеса у «Арсенала». По данным The Times, «шпоры» достигли соглашения с «Интером» и заплатят за аргентинца 71 миллион евро.

Трансферы Месси в «ПСЖ», Лукаку возвращается в «Челси», Рибери – в «Баварию» ВЧЕРА В 19:53

Харри Кейн все еще может стать игроком «Манчестер Сити». Как утверждает Daily Mail, чемпионы АПЛ хотят включить в сделку Бернарду Силву, чтобы снизить цену на форварда. Отмечается, что частью сделки по Кейну мог стать Рахим Стерлинг, но он категорически отказался от перехода в «Тоттенхэм».

Харри Кейн, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

«Арсеналу» предложили подписать вратаря «Барселоны» Нето, сообщает The Express. «Канониры» рассматривают 32-летнего футболиста в качестве бэкапа для Бернда Лено

«Вест Хэм» ведет переговоры с представителями защитника «Фиорентины» Николя Миленковича. По данным 90min, стороны еще не достигли окончательного соглашения по личным условиям контракта.

Испания

«Гранада» близка к подписанию контракта с бывшим вратарем «МЮ» Серхио Ромеро, утверждает испанское издание Ideal. Контракт аргентинца с «дьяволами» истек в июне, и андалусийский клуб намерен пригласить Ромеро на правах свободного агента.

По данным El Larguero, Серхио Агуэро унаследует десятый номер Лионеля Месси в «Барселоне». Мемфис Депай заберет цифру 9 у Мартина Брэйтуэйта, а Ансу Фати получит 17 номер.

Италия

«Интер» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, сообщает The Mirror. Миланцы рассматривают 25-летнего француза в качестве усиления линии атаки после потери Ромелу Лукаку.

Другим новичком действующих чемпионов Серии А может стать Эдин Джеко. По информации инсайдера Николо Скиры форвард «Ромы» уже согласовал с «Интером» двухлетний контракт.

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди – главная цель «Ромы» и Жозе Моуринью, сообщает Gazzetta dello Sport. Римляне видят в аргентинце замену уходящему в «Интер» Джеко.

Мауро Икарди, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Германия

«Бавария» согласовала контракт с Марселем Забитцером до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира. Инициатором трансфера стал сам австриец и попросил попросил «Лейпциг» продать его в мюнхенский клуб.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Эрлингом Холанном. «Это топ-футболист, которого, вероятно, хотят все клубы мира. «Бавария» – не исключение. Иначе мы были бы полными любителями», – приводит слова Салихамиджича SPORT1.

Франция

Лионель Месси стал еще на шаг ближе к переходу в «ПСЖ» – отец аргентинца, Хорхе Месси, получил официальный контракт от парижского клуба в воскресенье утром, сообщает журналист Фабрицио Романо. Лео готов принять предложение и поставит подпись под соглашением, когда будут улажены окончательные детали. стал еще на шаг ближе к переходу в– отец аргентинца, Хорхе Месси, получил официальный контракт от парижского клуба в воскресенье утром, сообщает журналист Фабрицио Романо. Лео готов принять предложение и поставит подпись под соглашением, когда будут улажены окончательные детали. Подробности – здесь

На трансфере Месси «Париж» не остановится. Журналист Foot Mercato Санти Ауна пишет, что французский клуб провел переговоры с представителями защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Сообщается, что стороны добились значительного прогресса в части согласования контракта.

Россия

«Зенит» подписал чемпиона Олимпиады в Токио Клаудиньо Родригеса, но на переходе бразильца трансферная кампания питерцев не завершится. По данным Bobsoccer.ru, «Зенит» планирует усилить позицию вратаря, а также оформить переход легионера и футболиста с российским паспортом.

Трансферы «ПСЖ» и «Челси» рубятся за Месси, «Сити» готовит распродажу 06/08/2021 В 20:52