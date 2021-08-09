Трансферное окно в Европе открыто, клубы ведут переговоры, а мы следим за тем, что из этого получается. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 9 августа.

Англия

«Лилль» и «Ливерпуль» ведут переговоры о переходе португальского полузащитника Ренату Саншиша. Молодой талант может обойтись «красным» в 42 млн евро и станет заменой Жоржиньо Вейналдуму.

Трансферы Месси подтвердил слух о «ПСЖ», «Бавария» обкрадывает конкурента ДЕНЬ НАЗАД

Ренату Саншиш Фото: Getty Images

А еще:

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам перейдет либо в «Арсенал» , либо в «Рому» . «Аталанта», которая также интересовалась футболистом, вышла из борьбы, пишет Джанлука ди Марцио.

перейдет либо в , либо в . «Аталанта», которая также интересовалась футболистом, вышла из борьбы, пишет Джанлука ди Марцио. Нападающий Армандо Броха переходит в «Саутгемптон» из «Челси» на правах аренды. Медосмотр пройден, контракт заключен, осталось дождаться официального объявления, сообщает Фабрицио Романо.

переходит в из «Челси» на правах аренды. Медосмотр пройден, контракт заключен, осталось дождаться официального объявления, сообщает Фабрицио Романо. «Вест Хэм» близок к подписанию защитника «Фиорентины» Николы Миленковича. Английский клуб заплатит за сербского футболиста 16,5 млн евро. Стороны близки к завершению сделки, пишет Sky Sports.

Италия

Эдин Джеко в ближайшее время станет игроком «Интера». По данным Фабрицио Романо, нападающий уже согласовал контракт до 2023 года и ждет, пока «Рома» найдет ему замену, чтобы выпустить на волю.

Эдин Джеко Фото: Getty Images

А еще:

Миралем Пьянич может вернуться из «Барсы» в «Ювентус». «Бьянконери» собираются взять 31-летнего боснийца в аренду по схеме 1+1, информирует Diario Sport.

может вернуться из «Барсы» в «Бьянконери» собираются взять 31-летнего боснийца в аренду по схеме 1+1, информирует Diario Sport. Нападающий «Реала» Лука Йович близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Роме» , сообщает La Repubblica. Мадридцы сами предложили итальянцам 23-летнего серба.

близок к тому, чтобы продолжить карьеру в , сообщает La Repubblica. Мадридцы сами предложили итальянцам 23-летнего серба. «Аталанта» общается с «Боруссией Мёнхенгладбах » по поводу полузащитника Денниса Закария , сообщил Джанлука Ди Марцио.

общается с «Боруссией Мёнхенгладбах по поводу полузащитника , сообщил Джанлука Ди Марцио. Также итальянский инсайдер рассказал, что «Милан» хочет забрать у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци . Существует вариант, что игрок уедет в аренду.

хочет забрать у «Ромы» защитника . Существует вариант, что игрок уедет в аренду. Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани , который прежде выступал за «Парму», на правах аренды с правом выкупа стал футболистом «Дженоа».

, который прежде выступал за «Парму», на правах аренды с правом выкупа стал футболистом Французский нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар направляется в Рим. По мнению Daily Record, именно этот 23-летний парень должен заменить Эдина Джеко в «Роме».

Германия

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич намекнул, что мюнхенцам нравится Эрлинг Холанн. «Он топ-футболист и отличный парень. Но еще он игрок «Боруссии». Конечно, мы сдедим за ним, иначе были бы дилетантами», – сказал Салихамиджич.

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

А еще:

«Лейпциг» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Илайша Морибу , который отказался продлить контракт с родным клубом. Каталонцы планируют выручить за него 15-20 млн евро, сообщает ESPN.

хочет приобрести полузащитника «Барселоны» , который отказался продлить контракт с родным клубом. Каталонцы планируют выручить за него 15-20 млн евро, сообщает ESPN. «Шальке» будет возвращаться в Бундеслигу с Ральфом Ферманном . Вратарь продлил контракт с клубом до 2025 года.

будет возвращаться в Бундеслигу с . Вратарь продлил контракт с клубом до 2025 года. Нападающий «Аугсбурга» Марко Рихтер перешел в «Герту» и подписал с берлинским клубом контракт на четыре года, сообщает официальный сайт. Взамен в «Аугсбург» переходит Арне Майер.

Франция

Лионель Месси пока не договорился с «ПСЖ». Аргентинец все еще находится в Барселоне, и переговоры между «ПСЖ» и семьей игрока продолжаются. В данный момент нет полной договоренности, но все может измениться уже скоро, пишет журналист Téléfoot Жюльен Мейнар.

Лионель Месси Фото: Getty Images

А еще:

Голландский тренер «Лиона» Петер Бош заинтересован в приобретении Сердара Азмуна у «Зенита». Иранец – приоритет для Боша наряду с Андре Онана, но петербуржцы хотят за игрока около 20 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Россия

«Рубин» подписал еще одного футболиста, на этот раз из Туниса. Последним клубом 23-летнего защитника Монтассара Тальби был «Беневенто», он подписал с казанцами контракт на четыре года.

А еще:

В «Химки» перейдет нападающий «Фенербахче» Кемаль Адеми. Контракт со швейцарским футболистом будет подписан на два года, сообщает Sport24.

А еще в мире:

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич стал партнером Андреса Иньесты в «Виссел Кобе» . Также за этот японский клуб выступают два других игрока «сине-гранатовых» – Томас Вермален и Сампер .

стал партнером в . Также за этот японский клуб выступают два других игрока «сине-гранатовых» – и . Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, который пять лет выступал за «Шахтер», а затем уехал в Китай, вернулся в Европу и подписал контракт с «Бешикташем».

Трансферы Месси в «ПСЖ», Лукаку возвращается в «Челси», Рибери – в «Баварию» ВЧЕРА В 19:53