Трансферное окно в Европе открыто, клубы ведут переговоры, а мы следим за тем, что из этого получается. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 9 августа.
Англия
«Лилль» и «Ливерпуль» ведут переговоры о переходе португальского полузащитника Ренату Саншиша. Молодой талант может обойтись «красным» в 42 млн евро и станет заменой Жоржиньо Вейналдуму.
Трансферы
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Ренату Саншиш
Фото: Getty Images
А еще:
- Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам перейдет либо в «Арсенал», либо в «Рому». «Аталанта», которая также интересовалась футболистом, вышла из борьбы, пишет Джанлука ди Марцио.
- Нападающий Армандо Броха переходит в «Саутгемптон» из «Челси» на правах аренды. Медосмотр пройден, контракт заключен, осталось дождаться официального объявления, сообщает Фабрицио Романо.
- «Вест Хэм» близок к подписанию защитника «Фиорентины» Николы Миленковича. Английский клуб заплатит за сербского футболиста 16,5 млн евро. Стороны близки к завершению сделки, пишет Sky Sports.
Италия
Эдин Джеко в ближайшее время станет игроком «Интера». По данным Фабрицио Романо, нападающий уже согласовал контракт до 2023 года и ждет, пока «Рома» найдет ему замену, чтобы выпустить на волю.
Эдин Джеко
Фото: Getty Images
А еще:
- Миралем Пьянич может вернуться из «Барсы» в «Ювентус». «Бьянконери» собираются взять 31-летнего боснийца в аренду по схеме 1+1, информирует Diario Sport.
- Нападающий «Реала» Лука Йович близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Роме», сообщает La Repubblica. Мадридцы сами предложили итальянцам 23-летнего серба.
- «Аталанта» общается с «Боруссией Мёнхенгладбах» по поводу полузащитника Денниса Закария, сообщил Джанлука Ди Марцио.
- Также итальянский инсайдер рассказал, что «Милан» хочет забрать у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци. Существует вариант, что игрок уедет в аренду.
- Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани, который прежде выступал за «Парму», на правах аренды с правом выкупа стал футболистом «Дженоа».
- Французский нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар направляется в Рим. По мнению Daily Record, именно этот 23-летний парень должен заменить Эдина Джеко в «Роме».
Германия
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич намекнул, что мюнхенцам нравится Эрлинг Холанн. «Он топ-футболист и отличный парень. Но еще он игрок «Боруссии». Конечно, мы сдедим за ним, иначе были бы дилетантами», – сказал Салихамиджич.
Эрлинг Холанн
Фото: Getty Images
А еще:
- «Лейпциг» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Илайша Морибу, который отказался продлить контракт с родным клубом. Каталонцы планируют выручить за него 15-20 млн евро, сообщает ESPN.
- «Шальке» будет возвращаться в Бундеслигу с Ральфом Ферманном. Вратарь продлил контракт с клубом до 2025 года.
- Нападающий «Аугсбурга» Марко Рихтер перешел в «Герту» и подписал с берлинским клубом контракт на четыре года, сообщает официальный сайт. Взамен в «Аугсбург» переходит Арне Майер.
Франция
Лионель Месси пока не договорился с «ПСЖ». Аргентинец все еще находится в Барселоне, и переговоры между «ПСЖ» и семьей игрока продолжаются. В данный момент нет полной договоренности, но все может измениться уже скоро, пишет журналист Téléfoot Жюльен Мейнар.
Лионель Месси
Фото: Getty Images
А еще:
- Голландский тренер «Лиона» Петер Бош заинтересован в приобретении Сердара Азмуна у «Зенита». Иранец – приоритет для Боша наряду с Андре Онана, но петербуржцы хотят за игрока около 20 миллионов евро, сообщает L'Equipe.
Россия
«Рубин» подписал еще одного футболиста, на этот раз из Туниса. Последним клубом 23-летнего защитника Монтассара Тальби был «Беневенто», он подписал с казанцами контракт на четыре года.
А еще:
- В «Химки» перейдет нападающий «Фенербахче» Кемаль Адеми. Контракт со швейцарским футболистом будет подписан на два года, сообщает Sport24.
А еще в мире:
- Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич стал партнером Андреса Иньесты в «Виссел Кобе». Также за этот японский клуб выступают два других игрока «сине-гранатовых» – Томас Вермален и Сампер.
- Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, который пять лет выступал за «Шахтер», а затем уехал в Китай, вернулся в Европу и подписал контракт с «Бешикташем».
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