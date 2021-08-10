Лео Месси в «ПСЖ» – трансферное окно можно спокойно закрывать. Но горячие деньки только стартовали, и нас ждет еще уйма интересных переходов и слухов. А Eurosport.ru собрал лучшие за 10 августа.

Англия

Агент Хынмин Сона Фрэнке Тримболи ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе из «Рубина» Хвичи Кварацхелии, пишет журналист Владислав Зимагулов.

Трансферы Месси и «ПСЖ», «Бавария» думает о Холанне, Азмун в Лиге 1. Слухи дня ВЧЕРА В 18:39

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

А еще:

«Лестер» в случае ухода Джеймса Мэддисона в «Арсенал» попытается заменить его Джесси Лингардом , сообщает Football London. В прошлом сезоне полузащитник «МЮ» неплохо себя проявил в «Вест Хэме».

в случае ухода в попытается заменить его , сообщает Football London. В прошлом сезоне полузащитник «МЮ» неплохо себя проявил в «Вест Хэме». «МЮ» может забрать у «Реала» Луку Йовича . Серб не прижился на «Сантьяго Бернабеу», но был крайне хорош в «Айнтрахте» – за этот период его поклонником стал тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер , утверждает Express.co.uk.

может забрать у «Реала» . Серб не прижился на «Сантьяго Бернабеу», но был крайне хорош в «Айнтрахте» – за этот период его поклонником стал тренер «дьяволов» , утверждает Express.co.uk. Нападающий «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт в нынешнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Sport.es. Отмечается, что каталонский клуб и «Вест Хэм» уже ведут переговоры о переходе нападающего, но сам Мартин попросил подождать с трансфером, так как хочет вариант со «шпорами» ему нравится больше.

в нынешнее трансферное окно может перейти в сообщает Sport.es. Отмечается, что каталонский клуб и уже ведут переговоры о переходе нападающего, но сам Мартин попросил подождать с трансфером, так как хочет вариант со «шпорами» ему нравится больше. Полузащитник «Эвертона» Андре Гомиш близок к смене клуба. Новому тренеру «ирисок» Рафаэлю Бенитесу нужны средства для усиления состава, которые он хочет получить как раз на продаже португальца.

близок к смене клуба. Новому тренеру «ирисок» нужны средства для усиления состава, которые он хочет получить как раз на продаже португальца. «Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Джоном Стоунзом на пять лет.

продлил контракт с защитником на пять лет. 19-летний вингер ПАОК и сборной Греции Христос Цолис на пять лет подписался с «Норвичем» . Английский клуб заплатил за перспективного юнца 11 млн евро + 2,5 млн бонусов. Еще ПАОК получит 17% от последующей перепродажи игрока.

на пять лет подписался с . Английский клуб заплатил за перспективного юнца 11 млн евро + 2,5 млн бонусов. Еще ПАОК получит 17% от последующей перепродажи игрока. Йоан Висса из «Лорьяна» подписал четырехлетний контракт с «Брентфордом» с возможностью продления на еще один год, сообщает официальный сайт.

из «Лорьяна» подписал четырехлетний контракт с с возможностью продления на еще один год, сообщает официальный сайт. «Брайтон» объявил о переходе вингера Каоры Митома из японской команды «Кавасаки Фронтале».

Италия

Защитник Дензел Думфрис может покинуть ПСВ и перейти в «Интер». По информации журналиста Альфредо Педуллы, голландский клуб хочет 20 млн евро, миланцы же считают, что им удастся купить футболиста за 15 млн и еще 5 в качестве бонусов. Отмечается, что стороны близки к заключению соглашения.

Дензел Думфрис Фото: Getty Images

А еще:

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци , который в прошлом сезоне бегал в аренде в «ПСЖ», станет футболистом «Милана» , пишет Николо Скира.

, который в прошлом сезоне бегал в аренде в «ПСЖ», станет футболистом , пишет Николо Скира. Также «Милан» заинтересовал полузащитник «Бордо» Ясин Адли . «Россонери» предложили за 21-летнего воспитанника «ПСЖ» 10 млн евро, пишет L’Equipe.

заинтересовал полузащитник «Бордо» . «Россонери» предложили за 21-летнего воспитанника «ПСЖ» 10 млн евро, пишет L’Equipe. «Интер» и Раджа Наингголан расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Германия

«Бавария» может расстаться с французским полузащитником Корентеном Толиссо. По информации Bild, 27-летний футболист интересен «Ювентусу», «Арсеналу», «МЮ» и «Вест Хэму». «Мюнхен» потребует от покупателя не меньше 10 млн евро.

А еще:

Молодой норвежский форвард Йенс Хауге сменил «Милан» на «Айнтрахт» на правах аренды. У клуба из Франкфурта есть обязательство выкупа нападающего за 12 млн евро следующим летом.

сменил «Милан» на на правах аренды. У клуба из Франкфурта есть обязательство выкупа нападающего за 12 млн евро следующим летом. «Айнтрахт» также заинтересовался Джанлукой Скамаккой из «Сассуоло». Помимо 22-летнего форварда, франкфуртцы следят за Валентино Лазаро из «Интера».

Франция

Лионель Месси – игрок «ПСЖ»! Твиттер парижан весь день бомбил видео с тонной намеков на трансфер аргентинца, но вы наверняка его уже видели. Примерно в 23:18 такйное стало явным. Официально Месси представят 11 августа на пресс-конференции.

А еще:

Джердан Шачири может сменить АПЛ на Лигу 1. «Ливерпуль» получил предложение о покупке от «Лиона», но пока не принял его, потому что хочет немного выиграть на продаже – в 2018-м швейцарец приехал на «Энфилд» из «Сток Сити» за 15 млн евро.

Джердан Шачири Фото: Getty Images

Эсекиель Понсе может продолжить карьеру в «Лансе» , сообщает Score.fr. Французский клуб нацелился на 24-летнего нападающего «Спартака», который будет готов расстаться с аргентинцем, чтобы сократить состав, если не сможет пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, Понсе также интересен «Селтику» .

может продолжить карьеру в , сообщает Score.fr. Французский клуб нацелился на 24-летнего нападающего «Спартака», который будет готов расстаться с аргентинцем, чтобы сократить состав, если не сможет пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, Понсе также интересен . Вратарь сборной Турции и «Трабзонспора» Угурджан Чакыр, который на Евро пропустил восемь мячей в трех матчах, интересен «Лиллю», сообщает Sporx.

Россия

«Сочи» предлагает форварду «Спартака» Георгию Мелкадзе контракт на три года. Красно-белые готовы продать нападающего, все зависит от его желания, пишет «РБ Спорт».

А еще:

«Химки» объявили о трансфере нападающего «Фенербахче» Кемаля Адеми. 25-летний швейцарец успешно прошел медобследование и заключил с подмосковным клубом контракт. Адеми будет выступать под номером 9.

Трансферы Месси подтвердил слух о «ПСЖ», «Бавария» обкрадывает конкурента 08/08/2021 В 19:41