Лео Месси в «ПСЖ» – трансферное окно можно спокойно закрывать. Но горячие деньки только стартовали, и нас ждет еще уйма интересных переходов и слухов. А Eurosport.ru собрал лучшие за 10 августа.
Англия
Агент Хынмин Сона Фрэнке Тримболи ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе из «Рубина» Хвичи Кварацхелии, пишет журналист Владислав Зимагулов.
Трансферы
Месси и «ПСЖ», «Бавария» думает о Холанне, Азмун в Лиге 1. Слухи дня
Хвича Кварацхелия
Фото: Getty Images
А еще:
- «Лестер» в случае ухода Джеймса Мэддисона в «Арсенал» попытается заменить его Джесси Лингардом, сообщает Football London. В прошлом сезоне полузащитник «МЮ» неплохо себя проявил в «Вест Хэме».
- «МЮ» может забрать у «Реала» Луку Йовича. Серб не прижился на «Сантьяго Бернабеу», но был крайне хорош в «Айнтрахте» – за этот период его поклонником стал тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, утверждает Express.co.uk.
- Нападающий «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт в нынешнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Sport.es. Отмечается, что каталонский клуб и «Вест Хэм» уже ведут переговоры о переходе нападающего, но сам Мартин попросил подождать с трансфером, так как хочет вариант со «шпорами» ему нравится больше.
- Полузащитник «Эвертона» Андре Гомиш близок к смене клуба. Новому тренеру «ирисок» Рафаэлю Бенитесу нужны средства для усиления состава, которые он хочет получить как раз на продаже португальца.
- «Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Джоном Стоунзом на пять лет.
- 19-летний вингер ПАОК и сборной Греции Христос Цолис на пять лет подписался с «Норвичем». Английский клуб заплатил за перспективного юнца 11 млн евро + 2,5 млн бонусов. Еще ПАОК получит 17% от последующей перепродажи игрока.
- Йоан Висса из «Лорьяна» подписал четырехлетний контракт с «Брентфордом» с возможностью продления на еще один год, сообщает официальный сайт.
- «Брайтон» объявил о переходе вингера Каоры Митома из японской команды «Кавасаки Фронтале».
Италия
Защитник Дензел Думфрис может покинуть ПСВ и перейти в «Интер». По информации журналиста Альфредо Педуллы, голландский клуб хочет 20 млн евро, миланцы же считают, что им удастся купить футболиста за 15 млн и еще 5 в качестве бонусов. Отмечается, что стороны близки к заключению соглашения.
Дензел Думфрис
Фото: Getty Images
А еще:
- Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который в прошлом сезоне бегал в аренде в «ПСЖ», станет футболистом «Милана», пишет Николо Скира.
- Также «Милан» заинтересовал полузащитник «Бордо» Ясин Адли. «Россонери» предложили за 21-летнего воспитанника «ПСЖ» 10 млн евро, пишет L’Equipe.
- «Интер» и Раджа Наингголан расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Германия
«Бавария» может расстаться с французским полузащитником Корентеном Толиссо. По информации Bild, 27-летний футболист интересен «Ювентусу», «Арсеналу», «МЮ» и «Вест Хэму». «Мюнхен» потребует от покупателя не меньше 10 млн евро.
А еще:
- Молодой норвежский форвард Йенс Хауге сменил «Милан» на «Айнтрахт» на правах аренды. У клуба из Франкфурта есть обязательство выкупа нападающего за 12 млн евро следующим летом.
- «Айнтрахт» также заинтересовался Джанлукой Скамаккой из «Сассуоло». Помимо 22-летнего форварда, франкфуртцы следят за Валентино Лазаро из «Интера».
Франция
Лионель Месси – игрок «ПСЖ»! Твиттер парижан весь день бомбил видео с тонной намеков на трансфер аргентинца, но вы наверняка его уже видели. Примерно в 23:18 такйное стало явным. Официально Месси представят 11 августа на пресс-конференции.
А еще:
- Джердан Шачири может сменить АПЛ на Лигу 1. «Ливерпуль» получил предложение о покупке от «Лиона», но пока не принял его, потому что хочет немного выиграть на продаже – в 2018-м швейцарец приехал на «Энфилд» из «Сток Сити» за 15 млн евро.
Джердан Шачири
Фото: Getty Images
- Эсекиель Понсе может продолжить карьеру в «Лансе», сообщает Score.fr. Французский клуб нацелился на 24-летнего нападающего «Спартака», который будет готов расстаться с аргентинцем, чтобы сократить состав, если не сможет пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, Понсе также интересен «Селтику».
- Вратарь сборной Турции и «Трабзонспора» Угурджан Чакыр, который на Евро пропустил восемь мячей в трех матчах, интересен «Лиллю», сообщает Sporx.
Россия
«Сочи» предлагает форварду «Спартака» Георгию Мелкадзе контракт на три года. Красно-белые готовы продать нападающего, все зависит от его желания, пишет «РБ Спорт».
А еще:
- «Химки» объявили о трансфере нападающего «Фенербахче» Кемаля Адеми. 25-летний швейцарец успешно прошел медобследование и заключил с подмосковным клубом контракт. Адеми будет выступать под номером 9.
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