Трансферное окно в Европе открыто, клубы ведут переговоры, а мы следим за тем, что из этого получается. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 11 августа.

Англия

«Арсенал» ищет замену Бернду Лено и обратил внимание на Аарона Рэмсдейла. Goal сообщает, что «канониры» близки к завершению сделки и заплатят за вратаря «Шеффилда» и сборной Англии 28 млн евро.

Трансферы Месси в «ПСЖ», у «ПСЖ» есть Месси. Ну и что-то там про Хвичу ДЕНЬ НАЗАД

Португальский журналист Педро Алмейда уверен, что «Арсенал» хочет приобрести у «Сити» Бернарду Силву, но сам полузащитник не горит желанием выступать за клуб, который не играет в Лиге чемпионов.

Бернарду Силва, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

За Антонио Рюдигером следят «Реал» и «ПСЖ», а контракт немца рассчитан лишь на год, сообщает Daily Mail. Защитник «Челси» понимает, что следующее соглашение может стать главным в его карьере – ему уже 28 лет.

«Ливерпуль» обратился в «Ренн» по поводу бельгийского нападающего Жереми Доку. Французский клуб требует за футболиста 45 млн евро.

Полуфиналист Евро-2020 Янник Вестергор все-таки усилит «Лестер». Как сообщил журналист The Telegraph Майк Макгрет, «лисы» увеличили оффер до 17,7 млн евро, после чего сердце «Саутгемптона» оттаяло. Теперь датчанину нужно оговорить личный контракт с будущей командой.

А еще в Англии:

«Астон Вилла» предложила 12 млн евро «Лансу» за 21-летнего опорника Шейка Дукуре, сообщил инсайдер Экрем Конур. Существует вероятность, что французы запросят 15-18 млн. За игроком сборной Мали также следят «Арсенал» и «Аталанта», которые пока не предпринимали решительных действий.

«Ноттингем Форест» до конца сезона арендовал у «Арсенала» 22-летнего правого защитника Йорди Осей-Туту.

Американский нападающий «Вердера» Джош Сарджент уехал в Англию. 21-летний футболист подписал 4-летний контракт с «Норвичем».

Италия

Sky Sport сообщает, что форвард «Интера» Ромелу Лукаку с агентом прибыл в Лондон, где в ближайшее время официально оформит возвращение в «Челси».

Заменит бельгийца в Милане Эдин Джеко. Боснийский форвард уже прилетел для медосмотра и подписания контракта.

Одним Джеко Лукаку не заменить, поэтому «Интер» ищет еще одного форварда. Им может стать Мойзе Кин, который провел классный сезон в «ПСЖ» и вернулся в «Челси» (Sky Sports).

Еще «Интер» присматривается к вратарю Андре Онане и собирается действовать по классической схеме Беппе Маротты – дождаться, когда у игрока кончится контракт. Это случится летом 2022 года, и «нерадзурри» уже сейчас переманивают стража ворот «Аякса». Пока Онана находится без практики: он дисквалифицирован до февраля 2022-го за нарушение антидопинговых правил.

Жозе Моуринью лично связался с нападающим «Челси» Тэмми Абрахамом, чтобы убедить того перейти в «Рому». По данным Sky Sport Italia, футболист поблагодарил португальского тренера и сообщил, что определится с будущим после Суперкубка Европы.

А еще в Италии:

«Аталанта» включилась в борьбу за нападающего «Лилля» Жонатана Иконе. Также в нем заинтересованы «Милан» и дортмундская «Боруссия».

Джанлука ди Марцио сообщает, что Йосип Иличич, несмотря на свое желание, не покинет «Аталанту». Футболист обсудил будущее с Джанпьеро Гасперини и пересмотрел решение.

Саму Кастильехо разочарован игровым временем в «Милане» и хочет в Испанию. AS пишет, что на 26-летнего вингера претендует «Хетафе».

TMW информирует, что агент Пауло Дибала проведет второй раунд переговоров с «Ювентусом» и едва ли на этой встрече все решится. Контракт 27-летнего аргентинца истекает следующим летом,

Шкодран Мустафи, который покинул «Шальке» на правах свободного агента, до сих пор не нашел новый клуб. Николо Скира пишет, что 4-летний контракт чемпиону мира предлагает «Дженоа».

Испания

«Реал» объявил, что Такэфуса Кубо проведет ближайший сезон в аренде в «Мальорке» (он уже выступал за клуб в сезоне-2019/20).

По данным Marca, «Реал» окончательно разочаровался в Мартине Эдегоре и ищет норвежцу новый клуб.

Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор Фото: Imago

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи рассказал, что у клуба нет официальных предложений о покупке защитника Жюля Кунде. Хотя ранее сообщалось, что переход француза в «Челси» – дело времени.

27-летний защитник «Вердера» Людвиг Аугустинссон попал на карандаш «Севилье». Испанцы собираются предложить за шведа 5 млн евро, пишет Fotbollskanalen.

А еще в Испании:

Стефан Савич продлил контракт с «Атлетико» до лета 2024 года.

Не только у «Барсы» крупные проблемы с трансферами и потолком зарплат. Ла Лига стартует уже 13 августа, а новых игроком не могут зарегистрировать «Валенсия», «Леванте», «Бетис», «Алавес» и «Сельта».

Бывший вратарь «МЮ» Серхио Ромеро на правах свободного агента отправился в «Гранаду», написал Фабрицио Романо. Между клубом и игроком улаживаются последние незначительные детали.

Германия

Озан Кабак, который не пригодился «Ливерпулю», вряд ли останется с «Шальке» во второй Бундеслиге. По данным Calciomercato, на него претендуют «Лестер» и «Севилья».

Журналист Sky Germany Ули Кёлер уверен, что Эрлинг Холанн не повторит путь Марио Гётце и Роберта Левандовского и не уйдет в «Баварию»: «Дортмунду» очень повезло, что Эрлинг отыграет еще сезон. А вот после этого они не смогут повлиять на то, куда он отправится. Вы знаете Мино Райолу – он постарается получить столько денег, сколько сможет или сколько другие пожелают заплатить. А это значит, что немецкие клубы вне игры. «Дортмунд» ничуть не боится, что Холанн уйдет в «Баварию». «Бавария» может мечтать – это не запрещено, но реальность – это другое».

Франк Рибери после ухода из «Фиорентины» проводит предсезонную подготовку с «Баварией», но председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан заявил, что это не означает подписание контракта. Более того, Кан полностью исключил такую возможность.

Франк Рибери на тренировке «Баварии» Фото: Imago

Россия

Krampon Sport сообщает, что «Спартак» готов вывалить 8,5 млн евро + бонусы за 27-летнего полузащитника Димитриса Пелкаса. «Фенербахче» отклонил оффер, потому что хочет минимум 13 млн. На Пелкаса претендуют «Болонья», «Лион», «Рубин», «Краснодар» и мёнхенгладбахская «Боруссия».

Клаудиньо пока не тренируется с «Зенитом», потому что его трансфер не завершен. «Контракт с ним еще не подписан. О его тренировках можно будет говорить после того, как что-то произойдет», – сказал Сергей Семак.

«Локомотив» нашел замену Гжегожу Крыховяку. Ральф Рангник прибыл во Францию, чтобы подписать 20-летнего полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека. RMC утверждает, что «Локо» уже сделал официальное предложение – оно превышает оффер другого претендента, «Ниццы». «Кан» предпочитает продать игрока молодежной сборной Франции в Россию, а сам футболист хочет остаться во Лиге 1.

Леонид Слуцкий прокомментировал информацию, что лидером «Рубина» Хвичей Кварацхелией интересуется «Тоттенхэм». «Мне ничего неизвестно по этому поводу. Обычно на эту тему высказывается его агент. Лучше обратиться к нему», – приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

А еще в России:

«Чемпионат» уверен, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов вновь вернется в «Уфу» на правах аренды.

Франция

«ПСЖ» не только закупается, но и продает. Лэйвен Курзава может перейти в «Ниццу», сообщает RMC Sport.

А еще в мире:

«Галатасарай» объявил о переходе Виктора Нельссона из «Копенгагена». По данным, Transfermarkt, за 22-летнего центрального защитника турки заплатили 7,5 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет.

Евгений Макаренко перешел из бельгийского «Андерлехта» в венгерский «Фехервар». Сумма трансфера составила 200 тысяч евро, а контракт рассчитан до лета 2023 года.

Трансферы Месси и «ПСЖ», «Бавария» думает о Холанне, Азмун в Лиге 1. Слухи дня 09/08/2021 В 18:39