Трансферное окно в Европе открыто, клубы ведут переговоры, а мы следим за тем, что из этого получается. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 12 августа.

Англия

«Челси» официально объявил о возвращении Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят «Интеру» 115 млн евро, а контракт с бельгийцем заключен до 2026 года с зарплатой в 12 млн евро за сезон.

Трансферы Моуринью хантит игрока «Челси», Джеко заменит Лукаку. Слухи дня ВЧЕРА В 19:38

«Ман Сити» не отказывался от трансфера Харри Кейна: Daily Mail, ссылаясь на Sky Sport Italy, сообщает, что в ближайшее время «горожане» увеличат оффер до 170 млн евро. Увеличенное предложение связано с тем, что Кейн отказался от бойкота тренировок и 13 августа вернется к занятиям «шпор».

Gazzetta dello Sport добавляет, что «Тоттенхэм» подыскивает замену Кейну и смотрит в сторону Душана Влаховича из «Фиорентины». Новость не свежая, зато есть свежая информация о сумме потенциального трансфера – 80+ млн евро.

«Тоттенхэм» работает над трансфером серебряного призера Игр-2020 Пау Торреса, защитника «Вильярреала». По информации журналистки Вероники Брунати работает над трансфером серебряного призера Игр-2020, защитника

«Арсенал» провалил переговоры по Аарону Рэмсдэйлу. Football.london пишет, что «Шеффилд» загнул сумму выкупа до 41 млн евро, и «канониров» это не устроило.

Goal сообщает, что «Челси» принял предложение «Ромы» о трансфере Тэмми Абрахама. Команда Жозе Моуринью заплатит 47 млн евро, а лондонцы добились права первого предложения, если форварда попытаются перекупить из Рима. Генеральный директор «волков» Тиагу Пинту уже вылетел в Лондон, чтобы завершить сделку.

«Челси» готов к переговорам по Жюлю Кунде, если «Севилья» снизит требования в 94 млн евро. (Evening Standard)

Жюль Кунде Фото: Getty Images

Микель Артета очень хочет видеть в команде Уссема Ауара. Но, пишет The Mirror, есть загвоздка: руководство «Арсенала» не видит большой нужды в этом игроке, хотя готово пойти на уступки, если стоимость Ауара составит не больше 25 млн евро. Прошлым летом «Лион» отпугнул «канониров» запросом в 65 млн, но сейчас «ткачам» нужны деньги, а сам Ауар провел неудачный сезон: долго лечился от ковида, а потом еще травмировал бедро.

Еще «канониры» отказались от идеи приглашения Мануэля Локателли, сообщает Джанлука ди Марцио.

Артета прокомментировал работу «Арсенала» на трансфером рынке: «Речь идет, возможно, о самом проблемном рынке за последние годы. Пытаемся адаптироваться к условиям. Сейчас проблемы с деньгами есть у всех клубов, но наши владельцы хотят инвестировать средства в команду».

А еще в Англии:

The Telegraph утверждает, что «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» поспорят за лидера «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Проуза.

Брендан Роджерс подтвердил, что защитник сборной Дании и «Саутгемптона» Янник Вестергор перешел в «Лестер».

Марсело Бьельса продлил контракт с «Лидсом» до лета 2022 года.

21-летний полузащитник «Арсенала» Джо Уиллок подпишет 6-летний контракт с «Ньюкаслом». «Сороки» выплатят за него 23,5 млн евро.

Испания

Mundo Deportivo и Cadena Ser сообщают, что «Реал» готовит за Килиана Мбаппе 120 млн евро. Приход Месси не повлиял на желание француза сменить клуб, а его контракт истекает уже следующим летом. «ПСЖ» может пойти на сделку, иначе рискует потерять форварда бесплатно.

В AS похвастались деталями возможной сделки «Реала» и Мбаппе. Если француз перейдет в «Мадрид» на правах свободного агента, то получит 40 млн евро подъемных и 6-летний контракт с зарплатой в 25 млн евро за сезон.

AS добавил, что «ПСЖ» уже прорабатывает варианты на случай ухода Мбаппе. Главная цель – Криштиану Роналду, который летом 2022-го тоже может стать свободным агентом.

Криштиану Роналду празднует гол в матче с Францией Фото: Getty Images

«Севилья» договорилась с «Порту» о переезде в Испанию Хесуса Короны. Полузащитник сборной Мексики обойдется андалусийцам в 12 млн евро. «Порту» несколько лет отказывался продавать Корону, однако отказ самого игрока продлевать истекающий следующим летом контракт сделал «драконов» более сговорчивыми.

А еще в Испании:

Хосе Хименес продлил контракт с «Атлетико» до 2025 года. Ранее это сделал Стефан Савич.

Журналист Маттео Моретто сообщил, что «Атлетико» нацелился на нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. За серба может быть выплачено аж 50 млн евро + бонусы.

Италия

«Интер» хочет воспользоваться тем, что «Наполи» не может продлить контракт с Лоренцо Инсинье, который истекает летом 2022 года. Corriere dello Sport сообщает, что «нерадзурри» готовы предложить за форварда 15 млн евро + Алексиса Санчеса. «Наполи» это не устраивает: клуб хочет 30 млн евро, и никакой Санчес им не нужен.

«Интер» почти оформил замену Ашрафу Хакими. В Милан на медосмотр уже прилетел открытие Евро-2020 – Дензел Думфрис. ПСВ получит за правого фулбека 12 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.

Еще Романо написал, что «Интер» и Лаутаро Мартинес на следующей неделе обсудят продление контракта. Предполагаемый срок нового соглашения – до 2026 года.

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

«Милан» нацелен на 26-летнего полузащитника «Хоффенхайма» и сборной Австрии Флориана Гриллича. Интерес к нему также проявляет «Наполи», но у «адзурри» сейчас туго с финансами, а «Милан» способен выложить небольшую восьмизначную сумму. Контракт Гриллича истекает в 2022-м, что сделает «Хоффенхайм» более сговорчивым, пишет Kicker.

«Лацио» стал еще одним претендентом на полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру. Уругваец сейчас тренируется в одиночестве в Испании и готовится вернуться в Англию. За ним также наблюдают «Милан», «Фиорентина» и «Торино».

А еще в Италии:

«Венеция» до конца сезона арендовала у «Брюгге» 22-летнего нигерийского форварда Давида Окереке.

«Сампдория» подписала нападающего «Кьево» Мануэля де Луку.

Новичок Серии А «Салернитана» прорабатывает трансфер защитника «Ромы» Давиде Сантона. (Джанлука ди Марцио)

Франция

Лионель Месси будет получать часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте. The Telegraph не назвал точный процент выплат в криптовалюте, но уточнил, что он будет большим.

L’Equipe сообщает, что Джердан Шачири договорился с «Лионом» о контракте на три сезона. Правда, французы пока не утрясли все вопросы с «Ливерпулем»: «красные» хотят больше предлагаемых 6 млн евро.

Россия

Гендир «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что Александр Соболев переподписал с клубом контракт до 2026 года. Ранее появилась информация, что красно-белые пошли на это, чтобы увеличить сумму отступных за форварда до 30 млн евро. Мележиков добавил, что в ближайшее время новое соглашение с красно-белыми подпишет Георгий Джикия.

Клаудиньо прибывал в Санкт-Петербург и в ближайшее время официально подпишет контракт с «Зенитом».

«Дженоа» хочет арендовать у ЦСКА Адольфо Гайча, который только вернулся в армейский клуб. В аргентинце генуэзцы видят замену Элдору Шомуродову, который отправился в «Рому».

Адиль Рами, который не провел за «Сочи» ни одного матча, готов вернуться в Россию. «Сейчас мы открыты для предложений, ждем вариантов из России. Адиль любит Россию и все еще заинтересован снова поиграть там», – сказал «СЭ» агент игрока Рубен Хавьер Косо Руиз.

Лоренцо Инсинье входит в сферу интересов «Зенита», сообщил журналист Sky Sport Лука Маркетти: «К игроку есть интерес со стороны «Эвертона» и «Зенита», но мы также должны понимать, на что способен «Интер». «Нерадзурри» ясно дал понять, что они в гонке, даже если на данный момент никаких официальных контактов с игроком и с «Наполи» не было».

Информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга подтвердил агент Инсинье. «Зенит» не обращался ко мне лично по поводу трансфера Лоренцо, но у них был контакт с «Наполи». Это очень сложно осуществить. Инсинье хотят многие клубы», – сказал Sport24 Винченццо Писакане.

А еще в России:

«Ротор» арендовал у «Урала» Юрия Бавина.

«Крылья Советов» заявили футболиста из Ирака, 22-летнего полузащитника Сафаа Хади. Он взял в самарском клубе 77-й номер.

А еще в мире:

Миши Батшуайи Фото: Getty Images

«Бешикташ» запросил у «Челси» стоимость Миши Батшуайи, сообщает Николо Скира. Бельгийский форвард не входит в планы Томаса Тухеля и покинет команду летом.

Диего Коста близок к переходу в «Атлетико Минейро». Goal сообщает о годичном контракте с зарплатой в 2,6 млн евро.

Нападающий загребского «Динамо» и сборной Хорватии Марио Гавранович уехал в турецкий «Кайсериспор». Сделка оценивается в 2-2,5 млн евро.

По данным The Record, «Бенфика», которая из-за травмы потеряла Яна Вертонгена, намерена подписать защитника «Барсы» Самуэля Умтити.

Сыновья Мигела Данни Бернарду и Франсишку подписали первые профессиональные контракты с «Маритиму».

Трансферы Месси в «ПСЖ», у «ПСЖ» есть Месси. Ну и что-то там про Хвичу ВЧЕРА В 20:33