Трансферное окно в Европе открыто настежь, клубы ведут переговоры, а мы следим за тем, что из этого получается. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 13 августа.

Англия

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса. По информации The Times, руководство «шпор» готово выкупить испанского центрбека у «желтой субмарины» за требуемую сумму в размере 64 млн евро. Отмечается, что трансфер Торреса смогут оформить в случае продажи нападающего Харри Кейна.

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«Манчестер Юнайтед» все еще надеется расстаться с тремя игроками первой команды. Как сообщает издание Daily Star, «дьяволы» готовы продать защитника Фила Джонса, вингера Андреаса Перейру и хавбека Джесси Лингарда. Боссы «МЮ» готовы продать Лингарда со значительной скидкой – всего за 23 млн евро.

«Арсенал» собирается потратить еще порядка 117 млн евро до конца текущего трансферного окна. По информации The Mirror, руководство «канониров» планирует укрепить еще три позиции, включая нового голкипера и креативного полузащитника. Также «пушкари» могут подписать нового форварда, но это будет зависеть от будущего в клубе Александра Ляказетта.

Александр Ляказетт Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк подписал новый долгосрочный контракт. Официальный сайт «красных» сообщил, что 30-летний нидерландский центрбек заключил новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Финансовые условия нового соглашения не разглашаются.

подписал новый долгосрочный контракт. Официальный сайт «красных» сообщил, что 30-летний нидерландский центрбек заключил новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Финансовые условия нового соглашения не разглашаются. О переходе полузащитника «Байера» Леона Бэйли в «Астон Виллу» стало известно еще 31 июля, но только вчера вечером трансфер игрока был окончательно завершен. На официальном сайте «вилланов» появились фотографии 23-летнего ямайского вингера в футболке клуба. За переход Леона «фармацевты» заплатили порядка 35 миллионов евро. Бэйли успешно прошел медосмотр, отсидел положенный карантин и уже приступил к тренировкам с первой командой.

Испания

«Реал» планирует выкупить контракт нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе до закрытия текущего летнего межсезонья. Как сообщает издание Cadena SER, руководство «бланкос» готовится предложить 120 миллионов евро за трансфер французского форварда. «Красно-синие» надеются сохранить 22-летнего Мбаппе, контракт которого истекает летом 2022 года. «Реал» хочет проверить решимость «ПСЖ» и готов сделать свое первое предложение.

«Бенфика» крайне заинтересована в подписании центрального защитника «Барселоны» Самуэля Умтити. Инициатором приглашения выступает тренер португальцев Жорже Жезуш. Mundo Deportivo пишет, что «Бенфика» готова выкупить Умтити за 10 миллионов евро и уже направила официальный запрос каталонцам. При этом, 27-летний француз не хочет переходить в команду из Португалии и отказывается от потенциального трансфера.

Самуэль Умтити («Барселона») Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Севилья» очень близка к подписанию крайнего полузащитника «Порту» Хесуса Короны , сообщает O Jogo. Действующий контракт 28-летнего мексиканского вингера истекает уже в следующем году, что вынуждает «драконов» принять предложение «нервионцев» в размере 12 миллионов евро. Ожидается, что трансфер Короны будет закрыт в течении следующих 72 часов.

очень близка к подписанию крайнего полузащитника , сообщает O Jogo. Действующий контракт 28-летнего мексиканского вингера истекает уже в следующем году, что вынуждает «драконов» принять предложение «нервионцев» в размере 12 миллионов евро. Ожидается, что трансфер Короны будет закрыт в течении следующих 72 часов. Центральный защитник Хосе Хименес договорился с «Атлетико» о продлении контракта. Официальный сайт мадридцев сообщил, что 26-летний уругвайский центрбек поставил подпись под новым соглашением, рассчитанным до лета 2025 года. Финансовые подробности не сообщаются.

Италия

Руководство «Ромы» уже подыскало альтернативу нападающему «Челси» Тэмми Абрахаму, трансфер которого сейчас обсуждает спортивный директор клуба Тиагу Пинту. Несмотря на согласие «синих» отпустить Тэмми за компенсацию в 34 млн фунтов, форвард не торопится менять чемпионат, поскольку хочет продолжить карьеру в АПЛ. Sky Sports утверждает, что если трансфер Абрахама сорвется, то «Рома» обратится к «Лестеру» насчет покупки Келечи Ихеаначо.

«Ювентус» проведет очередную встречу с «Сассуоло» насчет трансфера полузащитника Мануэля Локателли. La Gazzetta dello Sport утверждает, что стороны близки к соглашению по переходу итальянского хавбека. «Старая синьора» арендует Локателли на год за 5 миллионов евро с обязательным правом выкупа за 35 миллионов евро. Кроме того, «Сассуоло» хочет получить 10 миллионов евро в виде бонусов за достижения и 15 процентов от следующей перепродажи игрока.

Мануэль Локателли Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Полузащитник Иван Илич перешел из «Манчестер Сити» в «Верону» за компенсацию в размере 10 мн евро. Официальный сайт «мастифов» сообщил о подписании 20-летнего сербского хавбека, который подписал долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Германия

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Издание BT сообщает, что «Севилья» связалась с руководством немецкого клуба с целью обсудить потенциальный трансфер 29-летнего датского хавбека. Отмечается, что за переход Томаса «Боруссия» может выручить порядка 4 миллионов евро.

А еще в Германии:

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо покинет команду до закрытия летнего трансферного окна. L`Equipe пишет, что Юлиан Нагельсманн не рассчитывает на французского хавбека и уже попросил руководство команды продать игрока. В ближайшее время состав немецкого гранда пополнит Марсель Забитцер, который призван заменить Толиссо.

Корентен Толиссо («Бавария») Фото: Getty Images

Франция

Руководство «ПСЖ» готово продать значительную часть основного состава в попытке до конца лета выручить около 180 миллионов евро. French Football News утверждает, что «красно-синие» открыты к предложениям по продаже практически всех игроков первой и резервной команды, за исключением Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Неймара, Анхеля Ди Марии, Маркиньоса и Марко Верратти. Кроме того, команду вряд ли покинут игроки, которые пришли этим летом, а именно Ашраф Хакими, Серхио Рамос и Жоржиньо Вейналдум.

Лионель Месси на тренировке в «ПСЖ» Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Calciomercato сообщает, что «Лион» заинтересован в подписании 26-летнего французского хавбека, который последние три сезона провел по арендам в «Наполи», «Монако» и «Милане».

Россия

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич все еще может оказаться в «Милане». Журналист Даниэле Лонго сообщает, что руководство «россонери» вновь связалось с агентами 23-летнего хорвата, чтобы получить согласие на трансфер. Переговоры с армейцами о переходе Влашича идут очень медленно, но в Милане надеются на удачный исход.

Нападающий Клаудиньо Родригес стал игроком «Зенита». Официальный сайт питерцев сообщил о переходе 25-летнего бразильского нападающего, который подписал контракт на пять лет, до 2026 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. В «Зените» Клаудиньо будет выступать под 11-м номером.

Клаудиньо Фото: Getty Images

А еще в России:

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подписал новое долгосрочное соглашение с клубом, рассчитанное до лета 2026 года. По неофициальным данным, зарплата Александра по новой сделке составит 2 миллиона евро в год. Новые условия вступят в силу с июня 2022 года.

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