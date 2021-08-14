Трансферное окно в Европе открыто настежь, клубы ведут переговоры, а мы следим за тем, что из этого получается. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 14 августа.

Англия

В твиттере Фабрицио Романо появилась информация о том, что руководство «Манчестер Сити» готовит очередное предложение лондонскому «Тоттенхэму» по Харри Кейну. «Шпорам» предложат 150 миллионов евро. Сообщается, что это предложение окончательное – больше «горожане» не предложат. Правда в «Сити» не исключили возможности включить в сделку одного из своих футболистов.

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Харри Кейн Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Newcastle Chronicle сообщает, что «Арсенал» собирается подписать голкипера «Ньюкасла» Фредди Вудмана . Последние два сезона вратарь провел в «Суонси» на правах аренды.

собирается подписать голкипера . Последние два сезона вратарь провел в «Суонси» на правах аренды. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра может снова отправиться в аренду. «Эвертон» сделал «дьяволам» предложение по аренде бразильца, однако «МЮ» предпочитает продать игрока. В аренде Перейры также заинтересован «Фламенго», который готов выплачивать большую часть зарплаты игрока.

может снова отправиться в аренду. сделал «дьяволам» предложение по аренде бразильца, однако «МЮ» предпочитает продать игрока. В аренде Перейры также заинтересован который готов выплачивать большую часть зарплаты игрока. По данным Sky Sports, переговоры между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» по защитнику Николе Миленковичу застопорились. В гонку за 23-летнего футболиста теперь подключаются «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

Испания

Daily Express пишет, что защитник «Вильярреала» Пау Торрес отказался от перехода в «Тоттенхэм». Испанский клуб принял предложение «шпор» в размере 47 млн евро, однако сам игрок ответил отказом на возможный переезд в Лондон.

«Реал» продолжает изучать возможные варианты подписания нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. AS утверждает, что мадридский клуб сделает попытку подписать французского форварда, если руководству удастся продать Мартина Эдегора. В таком случае «Реал» предложит за Мбаппе около 150 млн евро. Эта максимальная сумма, которую готовы потратить «бланкос».

«Атлетико» еще не получил официального предложения по трансферу полузащитника Сауля Ньигеса, сообщает Mundo Deportivo. Ранее медиа связывали «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» с возможным трансфером хава сборной Испании.

Сауль Ньигес Фото: Getty Images

Италия

Эдин Джеко дебютировал за «Интер» до официального объявления о трансфере. Это случилось в товарищеском матче против киевского «Динамо». Ходили слухи, что о подписании игрока клуб объявит 11 августа, но этого не случилось. А 14 августа Джеко уже забил за новый клуб.

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста хочет вернуться в Серию А. До перехода в «Челси» в 2017 году футболист всю карьеру провел в Италии. Тренерский штаб лондонской команды готов отпустить 29-летнего футболиста. Ранее были слухи, что Дзаппакоста может подписать контракт с «Фиорентиной».

«Ювентус» договорился о сделке в 35 млн евро за трансфер полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, сообщает Tuttosport. Переговоры вышли на финишную прямую. Клубам осталось уладить несколько вопросов по переходу, трансфер 23-летнего игрока этим летом практически оформлен.

А еще в Италии:

La Gazzetta dello Sport пишет, что «Милан» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Первое предложение «россонери» было отклонено, однако итальянский клуб не собирается отказываться от возможной покупки игрока.

Хаким Зиеш в матче «Челси» – «Вильярреал» Фото: Getty Images

Германия

Бывший футболист «Баварии»Лоттар Маттеус предложил мюнхенскому клубу вернуть Франка Рибери. «Если «Бавария» не сможет найти нападающего, которого они хотят и не могут подписать, я определенно рассмотрел бы возможность заключения годичного контракта с Франком Рибери», – написал Лоттар. На сообщение Маттеуса ответил Рибери: «Спасибо, мой друг. Я готов!»

Франк Рибери, «Бавария» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закариа заинтересовал «Арсенал», сообщает Sport Bild. На игрока также претендуют «Тоттенхэм» и «Эвертон». Контракт Дениса с гладбахцами истекает следующим летом. Отмечается, что «Боруссия» может отпустить Закариа примерно за 31 млн евро до закрытия летнего трансферного рынка.

Франция

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария прокомментировал слухи, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в парижский клуб. «Уверен, что он очень хочет сюда перейти. Уровень нынешних игроков «ПСЖ» уникален. Такое случается очень редко в мировом футболе, великие всегда хотят играть с великими. Конечно, Криштиану хотел бы оказаться здесь, но «ПСЖ» подписал Месси. К счастью, так лучше», – сказал Ди Мария.

А еще во Франции:

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру во Франции, пишет Corriere dello Sport. «ПСЖ» рассматривает сенегальца в качестве замены травмированному защитнику Серхио Рамосу, который выбыл до середины сентября. «Наполи» оценивает Кулибали в 50 млн евро.

Калиду Кулибали, «Наполи» Фото: Getty Images

Россия

Полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернандо может вернуться в «Спартак» после расторжения контракта с китайским клубом. «Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него», – признался агент игрока Матеус Де Фария.

А еще в России:

Восемнадцатилетний полузащитник Никита Кривцов стал игроком «Краснодара». «Формальности урегулированы, и Никита подписал с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2024 года», – говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

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