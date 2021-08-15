Трансферное окно в Европе открыто, клубы ведут переговоры, а мы следим за тем, что из этого получается. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 15 августа.

Англия

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет продлить договор с полузащитником команды Бруну Фернандешем. Журналист Николо Скира у себя в твиттере сообщил, что манкунианцы предложили 26-летнему футболисту контракт до 2026 года. По текущему соглашению спортсмен будет выступать за «Манчестер Юнайтед» до 2025 года.

Трансферы «Реал» увеличит оффер по Мбаппе, Джеко забил за «Интер» ВЧЕРА В 17:51

Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в матче против «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор продолжает привлекать внимание топ-клубов. Как сообщается, в подписании датчанина заинтересован «Тоттенхэм», а конкуренцию за трансфер хавбека «шпорам» составит «Астон Вилла». Два английских клуба являются лидерами в борьбе за игрока, однако им придется выложить около 35 млн евро, чтобы заполучить Дамсгора.

А еще в Англии:

Нападающий Харри Кейн все ближе к тому, чтобы провести сезон-2021/22 в «Тоттенхэме». По данным The Times, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не меняет позицию по вопросу будущего форварда сборной Англии и намерен сохранить его в составе «Тоттенхэма».

все ближе к тому, чтобы провести сезон-2021/22 в По данным The Times, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не меняет позицию по вопросу будущего форварда сборной Англии и намерен сохранить его в составе «Тоттенхэма». Нападающий «Фламенго» Родриго Муниз близок к переходу в «Фулхэм», об этом сообщает Николо Скира. Английский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 8 млн евро. А контракт с игроком будет рассчитан до 2025 года.

Испания

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что надеется на подписание еще одного форварда этим летом. Как сообщает Sport.es, каталонский клуб рассматривает вариант с трансфером Пьер-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта из «Арсенала», однако «сине-гранатовые» смогут сделать предложение только в том случае, если по приемлемой цене будет продан Мартин Брейтуэйт. Кроме того, «Барселона» готова рассмотреть вариант с обменом одного из своих футболистов на Обамеянга или Ляказетта.

Александр Ляказетт Фото: Getty Images

Нападающий «Герты» Матеус Кунья попал в сферу интересов «Атлетико». Как сообщается, бразилец стал главной трансферной целью мадридцев этим летом. «Атлетико» уже вступил в переговоры по трансферу игрока. Кунья рассматривается в качестве альтернативы Душану Влаховичу из «Фиорентины», которая отказывается отпускать своего форварда в Мадрид.

А еще в Испании:

Daily Star сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил провести сезон-2021/2022 в нынешней команде, а следующим летом перебраться в мадридский «Реал» бесплатно. Действующий договор француза с манкунианцами рассчитан до лета 2022 года. Погба должен стать одним из трех главных трансферов «бланкос», наравне с нападающими Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном.

решил провести сезон-2021/2022 в нынешней команде, а следующим летом перебраться в мадридский бесплатно. Действующий договор француза с манкунианцами рассчитан до лета 2022 года. Погба должен стать одним из трех главных трансферов «бланкос», наравне с нападающими Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Шведский левый защитник Людвиг Аугустинссон перешел из «Вердера» в «Севилью». Трансфер обойдется испанцам в 4,5 млн евро + 1 млн евро бонусов. Швед получил 3-й номер и подписал контракт на 4 года.

Италия

По информации Marca, «Ювентус» испытывает финансовые трудности, поэтому клубу выгодно расстаться с самым высокооплачиваемым игроком клуба Криштиану Роналду. Еще в конце прошлого сезона агент Криштиану предложил услуги своего подопечного мадридскому «Реалу», однако «бланкос» отказали, поскольку их главная цель – Килиан Мбаппе. Самым возможным вариантом для трансфера Роналду считается «Пари Сен-Жермен», который уже проявлял интерес к португальскому супер-форварду.

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам перейдет в «Рому». Форвард прилетел в Рим, чтобы подписать контракт с клубом до 2026 года. Фабрицио Романо сообщает, что сумма трансфера составит 40 млн евро. Абрахам будет получать в «Роме» 4-5 млн евро за сезон. «Челси» сохранил за собой право обратного выкупа игрока.

Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Барселона» намерена расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо . Как сообщает Corriere dello Sport, «сине-гранатовые» предложили услуги бразильца «Лацио». «Барса» готова выплачивать половину заработной платы Коутиньо, если римский клуб согласится арендовать полузащитника. В «Лацио» серьезно рассматривают вариант данной сделки.

намерена расстаться с полузащитником . Как сообщает Corriere dello Sport, «сине-гранатовые» предложили услуги бразильца «Барса» готова выплачивать половину заработной платы Коутиньо, если римский клуб согласится арендовать полузащитника. В «Лацио» серьезно рассматривают вариант данной сделки. Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци продолжит карьеру в «Милане». По информации журналиста Николо Скиры, ради перехода в «Милан» итальянец отказался от предложения «Севильи».

Германия

«Бавария» хочет приобрести бразильского защитника «Ювентуса» Данило, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. «Ювентус» требует за футболиста не менее 30 миллионов евро. «Бавария» не согласна покупать бразильца на таких условиях. Кроме того, Данило получает зарплату в размере 4,5 млн в год, что является еще одним препятствием для заключения сделки.

Данило, «Ювентус» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

Foot Mercato сообщает, что «Штутгарт» заинтересован в подписании игрока «Монако». На этой неделе клубы обсудят возможный переход 19-летнего полузащитника Энцо Милло. Милло – воспитанник школы «Монако». В прошлом сезоне молодой хавбек три раза выходил на поле в основном составе команды.

Франция

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи, что нападающий Килиан Мбаппе близок к уходу из команды. «Будущее Мбаппе? Оно вполне известно. Это весьма конкурентный игрок, который хочет побеждать и выигрывать трофеи, о чем он открыто говорит в прессе. Мы сейчас являемся весьма конкурентоспособной командой с хорошим подбором футболистов», – сказал Аль-Хелаифи.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

А еще во Франции:

В руководстве «ПСЖ», по слухам, решились еще на один громкий трансфер. В стане парижан уже смирились с тем, что звездный форвард Килиан Мбаппе не продлит контракт, который истекает летом 2022 года. Планируется, что Мбаппе следующим летом уйдет свободным агентом в мадридский «Реал». На его место президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет пригласить Криштиану Роналду, у которого контракт истекает тем же летом.

Россия

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал слова отца футболиста, который заявил, что его сын хочет покинуть московский клуб. «В данный момент я действительно работаю над трансфером Николы. Это все что я могу сказать на данный момент», – сказал Мартич.

А еще в России:

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Георгием Джикией. Соглашение рассчитано до мая 2024-го с возможностью продления еще на один год, говорится в сообщении красно-белых.

Трансферы «Милан» вернется за Влашичем, «Реал» ждет Мбаппе 13/08/2021 В 18:04