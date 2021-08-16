Англия

«Арсенал» хочет приобрести Мартина Эдегора у «Реала» за 30 млн евро. Но у мадридцев другие условия: 50 млн евро и возможность обратного выкупа. Клубы пока далеки от соглашения, утверждает ABC.

Мартин Эдегор и Микель Артета, «Арсенал» Фото: Getty Images

Трансферы Погба хочет в «Реал», Кейн останется в «Тоттенхэме». Слухи дня ДЕНЬ НАЗАД

Харри Кейна не будет в «Сити» этим летом или осенью. Нападающий еще один сезон проведет в «Тоттенхэме», потому что так хочет Дэниел Леви, сообщил The Times.

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Эктор Бельерин хочет покинуть «Арсенал». Испанец намерен уйти уже этим летом и расстроен, что клуб не помогает ему с трансфером. Игрок готов даже на снижение зарплаты ради перехода, сообщает The Athletic.

хочет покинуть «Арсенал». Испанец намерен уйти уже этим летом и расстроен, что клуб не помогает ему с трансфером. Игрок готов даже на снижение зарплаты ради перехода, сообщает The Athletic. «Ливерпуль» и полузащитник Джордан Хендерсон договорились о продлении контракт со схеме 3+1 на улучшенных условиях, написал журналист Давид Орштейн.

договорились о продлении контракт со схеме 3+1 на улучшенных условиях, написал журналист Давид Орштейн. Полузащитник «МЮ» Джесси Лингард, скорее всего, перейдет в «Вест Хэм». Об этом случайно сообщил сайт АПЛ.

«Вест Хэм» до сих пор не отказался от идеи купить Курта Зума . Однако «Челси» просит 25 млн фунтов, а требования француза по зарплате высоки. Продажа Зума поможет лондонцам приобрести Жюля Кунде, пишет The Guardian.

. Однако «Челси» просит 25 млн фунтов, а требования француза по зарплате высоки. Продажа Зума поможет лондонцам приобрести Жюля Кунде, пишет The Guardian. «Челси» в пятый раз отдаст в аренду центрального защитника Мэтта Миазгу . По данным Фабрицио Романо, 26-летний американец на год переберется в «Алавес» из Ла Лиги.

. По данным Фабрицио Романо, 26-летний американец на год переберется в «Алавес» из Ла Лиги. Уругваец Наитан Нандес может перейти из «Кальяри» в «Тоттенхэм». Лондонцы сделали запрос по приобретению вингера, пишет Sky Sport Italia.

может перейти из «Кальяри» в «Тоттенхэм». Лондонцы сделали запрос по приобретению вингера, пишет Sky Sport Italia. 19-летний вингер «МЮ» Амад Диалло , который только в этом году пришел в клуб Уле-Гуннара Сульшера из «Аталанты», очень интересен «Шеффилд Юнайтед», утверждает talkSPORT.

, который только в этом году пришел в клуб Уле-Гуннара Сульшера из «Аталанты», очень интересен «Шеффилд Юнайтед», утверждает talkSPORT. Вингер «Лиона» Максвелл Корне может покинуть чемпионат Франции и перебраться в АПЛ, пишет журналист Реон Боринга.

может покинуть чемпионат Франции и перебраться в АПЛ, пишет журналист Реон Боринга. Защитник «МЮ» Эйтан Лайард перебрался на правах аренды в «Суонси». «Лебеди» официально объявили о сделке.

перебрался на правах аренды в «Суонси». «Лебеди» официально объявили о сделке. «Саутгемптон» заменит датчанина Янника Вестергора защитником «Ноттингем Форест» Джо Уорралом, пишет инсайдер Том Лич.

Испания

У Килиана Мбаппе нет никаких сил оставаться в «ПСЖ». По данным El Chiringuito, французский нападающий настолько страдает в «Париже», что намерен встретиться с президентом клуба Аль-Хелаифи, чтобы попросить о трансфере в «Реал».

А еще:

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с Тибо Куртуа. Бельгиец останется в столице Испании до 2026 года.

Защитник ЦСКА Бруно Фукс может уйти в аренду в «Сельту», но «армейцы» хотели бы провернуть полноценный трансфер, поэтому пока не соглашаются на предложение испанского клуба, написал журналист Виктор Лопес.

Италия

«Интер» хочет за 30 млн евро подписать нападающего «Аталанты» Дувана Сапату, но бергамаски не хотят отпускать лидера атаки, сообщает Sky Sport Italia. Действующее соглашение между колумбийцем и клубом Алексея Миранчука рассчитано до 2023 года.

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«Милан» близок к подписанию 21-летнего полузащитника «Бордо» Ясина Адли, утверждает MilanNews.it.

Ясин Адли Фото: Getty Images

«Дженоа» до конца года арендовал 22-летнего мексиканского центрального защитника «Пумас» Йохана Васкеса.

Германия

У Андрея Лунева новый одноклубник: «Байер» подписал контракт с защитником сборной Эквадора и «Тальереса» Пьеро Инкапье. 19-летний футболист заключил соглашение с леверкузенцами на пять лет.

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Немецкий левый защитник Джереми Дудзяк перешел из «Гамбурга» в «Гройтер Фюрт», сообщил официальный сайт «динозавров».

Франция

«ПСЖ» хочет уговорить Поля Погба на хитрый ход: француз не продлевает контракт с «МЮ» и следующим летом бесплатно подписывается с «Парижем», а тот в свою очередь предоставляют ему зарплату в 600 тысяч евро в неделю (почти 30 млн евро в год), пишет The Independent.

А еще:

Парижане будут этим летом работать и на выход. Клуб покинет фланговый защитинк Лэйвен Курзава , главным претендентом на него считается «Лион», сообщает Footmercato.

, главным претендентом на него считается «Лион», сообщает Footmercato. «ПСЖ» подписал 18-летнего вратаря из Мадагаскара Матиаса Мандриамами. Соглашение с ним рассчитано до 2024 года.

Россия

«Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Финляндии и «Рейнджерс» Глена Камара. Клубы обсуждают трансфер 25-летнего футболиста, пишет «РБ Спорт». Стоит отметить, что глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов опроверг информацию, заявив, что в клубе не интересуются игроком.

Глен Камара, «Рейнджерс» Фото: Imago

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Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении защитника «Ростова» Максима Осипенко.

Нападающий олимпийской сборной Бразилии и «Герты» Матеус Кунья отклонил предложение «Зенита», сообщает Rayo Total со ссылкой на Bild. Петербуржцы предложили за игрока 25 млн евро, но форвард хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии.

Трансферы «Реал» увеличит оффер по Мбаппе, Джеко забил за «Интер» 14/08/2021 В 17:51