Англия

Так и не раскрывшийся в «Реале» Мартин Эдегор, скорее всего, вернется в «Арсенал». «Канониры» хотят реарендовать норвежца с правом выкупа за 35 млн евро. Если верить AS, Карло Анчелотти с радостью отпустит Эдегора, поскольку тот устал ждать своего шанса и во время предсезонки нагло выдвинул ультиматум: или стартовый состав, или трансфер.

Мартин Эдегор Фото: Getty Images

Трансферы У Кейна проблемы, Мбаппе просится в «Реал», новичок «ПСЖ». Слухи дня ВЧЕРА В 17:58

«Норвич» находится на продвинутой стадии переговоров с «Манчестер Юнайтед» по защитнику Брэндону Уильямсу. 20-летнего игрока хотят арендовать на год, утверждает Sky Sports.

Еще «МЮ» очень хочет слить Джесси Лингарда в «Вест Хэм» и даже снизит требования, чтобы «молотобойцы» точно осилили трансфер. Сейчас идет разговор о 20 млн фунтов (23,5 млн евро).

«Вулверхэмптон» хочет подписать атакующего полузащитника «Валенсии» Гонсалу Гуэдеша. Сделка, по информации Goal, может обойтись «волкам» в сумму от 25 до 30 млн евро.

А еще в Англии:

«Брага» хочет арендовать у «Ман Сити» правого защитника Яна Коуто . Бразильский футболист сам непрочь поиграть в Португалии.

хочет арендовать у «Ман Сити» правого защитника . Бразильский футболист сам непрочь поиграть в Португалии. Ранее интерес к Коуто проявлял «Селтик», но теперь шотландцы переключились на другого «горожанина»: Ко Итакуру. Однако Sky Sports невысоко оценивает шансы на уход японца.

Германия

Полузащитник «Вердера» Макс Эггештайн уезжает во «Фрайбург», чтобы заменить там Баптиста Сантамарию, пишет Kicker.

А еще в Германии:

Два футболиста покинули Германию ради теплых арабских страны. «Вольфсбург» отпустил вингера Жуана Виктора в «Аль-Джазиру».

А вингер франкфуртского «Айнтрахта» Амин Юнес переехал в клуб из Саудовской Аравии, «Аль-Шабаб».

Испания

Мартин Брэйтуэйт недоволен отношением руководства «Барселоны» и попросит увеличить ему зарплату. В противном случае, как сообщает Mundo Deportivo, 30-летний нападающий потребует выставить его на трансфер.

А само руководство «Барсы» недовольно Самуэлем Умтити, который игнорит офферы других клубов о трансфере. Перед французом выставлен ультиматум: либо он в течение недели рассматривает возможность ухода, либо с ним разорвут контракт в односторонним порядке.

Журналист Даниэле Лонго сообщил, что Душан Влахович приблизился к трансферу из «Фиорентины» в «Атлетико». Покупка обойдется «индейцам» в 70 млн евро.

А еще в Испании

«Севилья» отдала полузащитника Рони Лопеша в аренду в греческий «Олимпиакос».

«Атлетико» вновь отпустил Ману Санчеса в аренду в «Осасуну».

Италия

Неизвестно, сможет ли «Ювентус» слить Криштиану Роналду этим летом, но «ПСЖ» и «Реал» точно не при делах. Сначала ночью французские и испанские медиа заявили, что вторую бомбу за лето парижанам не потянуть. А днем от Криша открестился и Карло Анчелотти.

А вот по информации Corriere dello Sport, что агент Жорже Мендеш предложил Криша «Ман Сити». А «Ювентус» якобы продать пятикратного обладателя «Золотого мяча» всего за 30 млн евро, так как его контракт истечет в конце сезона.

Фабрицио Романо сообщил, что «Ювентус» завершил-таки многострадальный трансфер Мануэля Локателли из «Сассуоло». 23-летний полузащитник подпишет контракт до июня 2026 года, а «нероверди» получат 35 млн евро плюс бонусы. О сделке объявит в ближайшие дни.

«Наполи» подпишет центрального защитника «Ромы» Жуана Жезуса. Клубы уже договорились о сделке, написал Джанлука ди Марцио.

А еще в Италии:

В Серию А может вернуться экс-игрок «Фиорентины», «Ромы», «Интера» и «Торино» Адам Льяич. У футболиста «Бешикташа» разногласия с клубом, интерес к нему проявляет «Болонья», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Франция

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи еще мечтает удержать Килиана Мбаппе. Как сообщает Le Sport, парижане предложат 22-летнму французу 36 млн евро в год. Ранее Мбаппе отвергал все офферы, а приход Лионеля Месси не только не смягчил Килиана, а наоборот: бомбардир захотел в «Реал» еще пуще.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

А еще во Франции:

«Лион» расторгнет контракт с Марсело, пишет L’Équipe. 34-летний бразилец был основным защем «ткачей», но отвратительно начал сезон и забил в свои ворота в матче с «Анже» (0:3).

Россия

По данным Sport Italia, ЦСКА согласился отдать Николу Влашича «Милану». Речь идет об аренде за 10 млн евро и выкупе за 15 следующим летом. А Eurostavka написал, что агент Влашича предложил хорвата «Наполи». Но сделка маловероятно, потому что у неаполитанцев нет свободных средств на трансферы.

Footballtransfer сообщил, что ЦСКА хочет приобрести полузащитника киевского «Динамо» Томаша Кендзеру. Армейцы готовы заплатить 2 млн евро за 27-летнего поляка, чей контракт действует до 2024 года.

«Локомотив» желает заполучить у ЦСКА Константина Марадишвили. По информации «СЭ», семья футболиста недовольна зарплатой 21-летнего полузащитника (300 тысяч евро) и требует от ЦСКА либо увеличить оклад, либо продать парня. Сумма отступных Марадишвили составляет 10 млн евро.

А вот полузащитник «Кана» Алексис Бека Бека железнодорожником не станет. 17 августа он должен был дать ответ на предложение «Локомотива». Ответ оказался отрицательным.

«Зенит» и «Галатасарай» возобновили переговоры насчет защитника Маркао, передает Radyo Gol. В июле стамбульский клуб уже отклонил оффер в 11 млн евро. Контракт 25-летнего бразильца рассчитан еще на три сезона.

Трансферы Погба хочет в «Реал», Кейн останется в «Тоттенхэме». Слухи дня ВЧЕРА В 19:21