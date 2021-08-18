Англия

Харри Кейн все же вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом». Но не сдается «Манчестер Сити». The Independent передает, что «горожане» повысят предложение до 175 миллионов евро. Источники утверждают, что такая сумма уже может убедить Даниэля Леви.

Кстати, «Сити» все-таки имеет план Б на случай окончательного провала переговоров по Кейну, уверен TMW. «Горожане» готовы потратить 80 миллионов евро на страйкера «Фиорентины» Душана Влаховича.

Трансферы «ПСЖ» предложил Мбаппе 36 млн в год, «Барса» воюет с игроками ВЧЕРА В 18:05

Нападающий «Челси» бельгиец Миши Батшуайи в очередной раз ушел в аренду. Этот сезон он проведет в «Бешикташе», объявил лондонский клуб. Перед трансфером контракт с 27-летним футболистом продлили до 2023 года.

«Челси» еще не завершил трансферную кампанию. По информации The Athletic, до сентября предложения о переходе могут получить Деклан Райс («Вест Хэм») и Орельен Тчуамени («Монако»).

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» пытается купить у «Вулверхэмптона» форварда Адама Траоре. AS утверждает, что цена вопроса около 40 миллионов евро.

Норвежский VG объявил, что возвращение Мартина Эдегора в «Арсенал» фактически состоялось. После медобследования в Лондоне он подпишет контракт до 2026 года. «Реал» получит за него 35 или 40 миллионов евро.

Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн рассказал о соглашении «Арсенала» с «Шеффилд Юнайтед» о трансфере вратаря Аарона Рэмсдейла за 35 (28+7) миллионов евро. Голкиперу предложен контракт по схеме «4+1».

Франция

Новые сведения из окружения Мбаппе. По информации Cadena Ser, Леонардо заявил футболистам «ПСЖ», что Килиан останется в команде на ближайший сезон. Нападающий подтвердил это ближайшему окружению.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Испания

«Вильярреал» договорился с «Борнмутом» о переходе Арнаута Грёневельда. Цена сделки – 25 миллионов евро, футболист уже оговорил детали личного контракта, сообщает Sky Sports.

Двукратный чемпион Испании в составе «Барселоны» Алеиш Видаль вернулся в «Эспаньол», сообщается в твиттере.

Италия

Бывший вратарь «Спартака» Андреа Романьоли продолжит карьеру в Италии. Он подписал контракт на 1 год с клубом «Катандзаро» из Серии С, о чем появилось сообщение на сайте команды. Романьоли перешел в команду на правах свободного агента после окончания контракта со «Спартаком».

Защитник Жуан Жезус на правах свободного агента перешел в «Наполи», заявлено на официальном сайте клуба. Сообщается, что контракт с 30-летним бразильцем подписан на год с опцией продления еще на один. Последние пять сезонов футболист играл за «Рому».

Полузащитник Мануэль Локателли покинул «Сассуоло». Он перешел в «Ювентус» на правах аренды на два сезона, который будет обязан выкупить воспитанника «Милана» при достижении им определенных показателей к концу сезона-2022/23. Сумма выкупа составит 25 миллионов евро, с рассрочкой выкупа на три года. Также «Сассуоло» может получить до 12,5 миллионов евро в качестве бонусов.

А еще в Италии:

Сайт Джанлуки ди Марцио сообщает, что «Интер» рассматривает вариант с приглашением из мёнхегладбахской «Боруссии» нападающего Маркуса Тюрама.

«Ювентус» в твиттере сообщил о переходе форварда «Сантоса» Кайо Жорже. 19-летний футболист подписал контракт до 2026 года. Цена сделки за него – 1,5 миллиона евро и еще 1,5 миллиона «Сантосу» через год.

«Интер» решил не продавать оставшихся лидеров и ведет переговоры с Лаутаро Мартинесом о новом контракте на 5 лет, диалог прогрессирует очень позитивно, заверяет Sky Sport Italia.

Россия

Защитник Алексис Бека-Бека может покинуть «Кан». Как сообщает в твиттере журналист Лоика Танзи, 20-летний француз хочет присоединиться к «Локомотиву», заинтересованному в трансфере. Переговоры продолжаются.

Ивану Игнатьеву срочно ищут новый клуб. Пока просматриваются два варианта: либо аренда в «Урал», о чем писал «РБ Спорт», либо в бельгийский «Зюлте Варегем» по сообщению «Чемпионата». Леонид Слуцкий видимо окончательно разочаровался в нападающем.

Обнародованы детали переговоров «Локомотива» с ЦСКА по Константину Марадишвили. Оказывается, взамен армейцы могут получить Антона Миранчука. Пока стороны прорабатывают варианты, никаких договоренностей еще не достигнуто, сообщил телеграм-канал «Ложа прессы».

Антон Миранчук Фото: Getty Images

Вратарь белорусского «Руха» Павел Павлюченко покинул расположение «Зенита», о чем заявил Сергей Семак: «Он уехал домой. Мы будем следить за ним и посмотрим, насколько будет возможен вариант сотрудничества. На сегодняшний день он не тренируется с нами».

Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» на официальном сайте объявил о переходе форварда московского «Спартака» Педро Роши на правах аренды. Соглашение рассчитано до июля 2022 года и включает обязательный выкуп контракта, если Роша проведет на поле определенный процент игрового времени.

А еще в России:

Как информирует Sports.ru Казахстан, бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев близок к переходу в «Кызыл-Жар». 30-летнего футболиста в ближайшие дни ожидают в Петропавловске для подписания контракта.

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс возможно покинет клуб: ему поступило три предложения от европейских клубов. Правда, сам голландец не хочет уходить из команды, пишет Sport24.

Форвард Станислав Крапухин, покинувший «Зенит», продолжит карьеру в ФК «Рига». Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее «Зенит» объявил об уходе Крапухина по истечении срока действия контракта.

Трансферы У Кейна проблемы, Мбаппе просится в «Реал», новичок «ПСЖ». Слухи дня 16/08/2021 В 17:58