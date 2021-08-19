Eurosport.ru собрал в одном месте все самые важные трансферные новости и слухи из АПЛ, Ла Лиги, Серии А, РПЛ и всего мира.

Англия

«Манчестер Сити» ведет переговоры по новому контракту с Рубеном Диашем, сообщает The Sun. Португальский защитник прибыл на «Этихад» лишь год назад, но по итогам сезона был признан Игроком года в АПЛ. Это убедило руководство «Сити» обсудить с ним улучшенные условия контракта до 2027 года.

Трансферы Локателли в «Ювентусе» на правах аренды, Кейн снова в «Тоттенхэме» ДЕНЬ НАЗАД

«Манчестер Юнайтед» предложил Полю Погба пятилетний контракт на 468 тысяч евро в неделю, чтобы снизить интерес француза к переходу в «ПСЖ», утверждает The Athletic. Если Погба примет предложение «дьяволов», то обгонит в зарплатной ведомости Давида де Хеа и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

«Ливерпуль» работает над новым контрактом для Мохамеда Салаха и, по данным The Athletic, готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

«Арсенал» вот-вот заключит полноценный контракт с Мартином Эдегором, но норвежец не единственный игрок, которого лондонцы хотят утащить у «Реала». Согласно информации Fichajes, «канониры» рассматривают вариант с приглашением Марко Асенсио. Также серебряным призером Олимпиады-2020 в составе сборной Испании интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Также «Арсенал» близок к подписанию Аарона Рамсдейла из «Шеффилд Юнайтед» за 35 миллионов евро. Эта новость стала неожиданностью, поскольку первоначально предполагалось, что переговоры между сторонами прерваны из-за неспособности сойтись в сумме трансфера.

Испания

Руководство «Реала» сохраняет уверенность в том, что сделка по переходу Килиана Мбаппе может быть заключена уже этим летом, сообщает Marca. Ажиотаж по поводу шансов убедить «ПСЖ» продать француза нарастает.

«Севилья» согласовала условия личного контракта с нападающим «Вулверхэмптона» Рафой Миром, информирует Фабрицио Романо. Ранее игрока олимпийской сборной Испании связывали с переходом в «Атлетико».

Мартин Брэйтуэйт планирует остаться в «Барселоне». Как стало известно Diario Sport, датский форвард готов рассмотреть вариант с уходом только в одном случае: если его пригласит другой европейский топ-клуб. Он не настроен идти на понижение и переходить в команду, которая не борется за трофеи.

Мартин Брэйтуэйт Фото: Getty Images

Италия

Педро Родригес после сезона в «Роме» перешел в «Лацио». Это первый трансфер между клубами за 36 лет. Последним футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио», был голкипер Астутильо Мальджольо в 1985 году. Больше подробностей – Испанский полузащитникпосле сезона вперешел в. Это первый трансфер между клубами за 36 лет. Последним футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио», был голкипер Астутильо Мальджольо в 1985 году. Больше подробностей – здесь

Согласно The Times, «Ювентус» интересуется защитником «Манчестер Сити» Эмериком Лапортом. 27-летний игрок сборной Испании может рассмотреть вариант с переездом в Италию, поскольку проиграл конкуренцию за место в составе Джону Стоунзу и Рубену Диашу. Единственной проблемой может стать высокая зарплата Лапорта – 188 тысяч евро в неделю.

Германия

«Баварии» Роберт Левандовский может покинуть клуб. Sky Sports сообщил, что 32-летнему форварду нужны новые вызовы за пределами Германии. Такую же информацию дает британская версия Goal.com, только более категорично. Препятствием может стать лишь высокая цена Левандовского. Все подробности – Нападающийможет покинуть клуб. Sky Sports сообщил, что 32-летнему форварду нужны новые вызовы за пределами Германии. Такую же информацию дает британская версия Goal.com, только более категорично. Препятствием может стать лишь высокая цена Левандовского. Все подробности – здесь

Роберт Левандовский с призом лучшему бомбардиру Бундеслигу Фото: Getty Images

А вот Никлас Зюле гарантированно не сменит клуб этим летом – какое-то время интерес к защитнику «Баварии» проявлял «Челси», но игрок намерен остаться в Германии, сообщает Sport1.

Россия

Самуэль Жиго может покинуть «Спартак» – как стало известно журналисту SportItalia Джанлуиджи Лонгари, «Торино» обсуждает с красно-белыми потенциальный трансфер защитника. Сумма сделки может составить 4 миллиона евро.

Турецкий «Коньяспор» сделал предложение об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова, но «Краснодар» ответил отказом. Как сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, переговоры были приостановлены из-за того, что «быки» отказался включать в сделку право выкупа.

Трансферы «ПСЖ» предложил Мбаппе 36 млн в год, «Барса» воюет с игроками 17/08/2021 В 18:05