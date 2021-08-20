Англия

«Реала» Мартин Эдегор окончательно стал футболистом «Арсенала» – по Полузащитник мадридскогоокончательно стал футболистом– по данным Фабрицио Романо , на «Эмирейтс» заплатили за норвежца около 35 миллионов евро плюс какие-то бонусы. Эдегор уже получил восьмой номер и интересный пункт в контракте. Тот же Романо уточнил , что «Реал» может вернуть Мартина, если повторит предложение нового покупателя – тогда решать, куда переходить, будет сам норвежец.

Трансферы Левандовский бежит из «Баварии», «Юве» нужен игрок «Сити» ВЧЕРА В 17:32

«Сейчас люди много говорят обо мне и причинах моего ухода. Почти все – ложь. Мне жаль, что медиа пишут неправду, а многие верят, что это правда. У меня были личные причины, я знаю, что произошло на самом деле, и поэтому считаю, что этот переход – к лучшему», – написал Эдегор в инстаграме.

«Арсенал» купил сразу двух футболистов – из «Шеффилд Юнайтед» вратарь сборной Англии Аарон Рэмсдейл. Sky Sports За суткикупил сразу двух футболистов – из перешел вратарь сборной Англии. Sky Sports пишет , что сумма сделки может вырасти до 35 миллионов евро.

«Челси» раздумывает над необходимостью усиления полузащиты. Основной вариант – Сауль Ньигес из «Атлетико», причем в Мадриде тоже готовы отпустить испанца за хорошенькую сумму. Также «синие» прорабатывают трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде. Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо уверяет , чтораздумывает над необходимостью усиления полузащиты. Основной вариант –из, причем в Мадриде тоже готовы отпустить испанца за хорошенькую сумму. Также «синие» прорабатывают трансфер защитника

А еще в Англии:

Джеймс Уорд-Прауз подписал новое пятилетнее соглашение и останется в «Саутгемптоне» до 2026 года. Уорд-Прауз – уникальный пример преданности в футболе. Полузащитник выступает за «святых» с 2003 года – 18 лет в одной команде, с девяти лет в молодежной системе.

подписал новое пятилетнее соглашение и останется в до 2026 года. Уорд-Прауз – уникальный пример преданности в футболе. Полузащитник выступает за «святых» с 2003 года – 18 лет в одной команде, с девяти лет в молодежной системе. «Эвертон» пригласил 37-летнего вратаря Энди Лонергана , ранее выступавшего за «Рочдейл» . У «ирисок» травмировался молодой голкипер, поэтому Лонерган временно подстрахует Джордана Пикфорда и Асмира Беговича, а потом плавно переместится на трибуны.

пригласил 37-летнего вратаря , ранее выступавшего за . У «ирисок» травмировался молодой голкипер, поэтому Лонерган временно подстрахует Джордана Пикфорда и Асмира Беговича, а потом плавно переместится на трибуны. Гари Кэйхилл заключил соглашение на один сезон с «Борнмутом» – 35-летний защитник пришел на правах свободного агента.

Испания

Карим Бензема, «Реал» (Мадрид) Фото: Getty Images

Карим Бензема соглашение с мадридским «Реалом» до 2023 года. Поражает сумма отступных – 1 миллиард евро за 33-летнего нападающего. Вместе с тем «бланкос» рассчитывают сохранить Федерико Вальверде – Фабрицио Романо продлил соглашение с мадридскимдо 2023 года. Поражает сумма отступных – 1 миллиард евро за 33-летнего нападающего. Вместе с тем «бланкос» рассчитывают сохранить– Фабрицио Романо затвитил , что с уругвайцем согласовали все детали, официально объявят на следующей неделе.

Центрфорвард «Вулверхэмптона» Рафа Мир перебрался в Примеру – он стал новым игроком «Севильи». Страйкер олимпийской сборной Испании подписал шестилетний контракт и будет играть под 12-м номером, а «Вулвз» получат за него 16 миллионов евро.

А еще в Испании:

Левый вингер сборной Чехии Якуб Янкто отправился из «Сампдории» в «Хетафе» . Генуэцы выручили за 25-летнего футболиста 6 миллионов евро, хотя купили его из «Удинезе» два года назад за 14,5 млн евро. В новой команде Якуб получил 16-й номер и пятилетнее соглашение.

отправился из в . Генуэцы выручили за 25-летнего футболиста 6 миллионов евро, хотя купили его из «Удинезе» два года назад за 14,5 млн евро. В новой команде Якуб получил 16-й номер и пятилетнее соглашение. «Челси» снова слил в аренду американского защитника польского происхождения Мэтта Миазгу . Этот сезон 26-летний центрбек проведет в «Алавесе» .

снова слил в аренду американского защитника польского происхождения . Этот сезон 26-летний центрбек проведет в . «Бетис» оригинально представил новичка. Фанаты GTA оценят

Россия

«Краснодар» с корнем выкорчевывает идею Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе. Полузащитник Илья Жигулев отправился в польский «Заглембе» – на Transfermarkt сделку оценили в 300 тысяч евро. За последние пять лет Жигулева четырежды отдавали в аренду, теперь же с корнем выкорчевывает идею Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе. Полузащитникотправился в польский– на Transfermarkt сделку оценили в 300 тысяч евро. За последние пять лет Жигулева четырежды отдавали в аренду, теперь же продали окончательно.

«Локомотив» близок к подписанию полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека. «Спорт-Экспресс» близок к подписанию полузащитника. «Спорт-Экспресс» сообщил , что 20-летний опорник будет получать 800 тысяч евро в год. В L’Equipe ранее писали о сумме в 6 млн евро за трансфер француза, а экс-пресс-атташе «Локо» Кирилл Брейдо уже выложил снимок Бека-Бека из московского аэропорта.

А еще в России:

Шапито дня – «Зенит» предлагал Андрею Луневу вернуться в Санкт-Петербург на правах аренды (информация из телеграм-канала «Мутко против»). «Предложение действительно было. Причем не на уровне «Хватит чудить, возвращайся, у нас будешь играть», а на уровне запроса на реальные переговоры», – подтвердил Дмитрий Зимин из «Чемпионата». Лунев отказался и вряд ли в обозримом будущем перейдет в «Зенит».

Италия

Алессандро Флоренци, Италия, Евро-2020 Фото: Getty Images

«Рома» никак не избавится от бывшего капитана Алессандро Флоренци. За последние 1,5 сезона латераль поиграл в «Валенсии» и «ПСЖ», а теперь близок к переходу в «Милан». В Tuttomercatoweb никак не избавится от бывшего капитана. За последние 1,5 сезона латераль поиграл в «Валенсии» и «ПСЖ», а теперь близок к переходу в. В Tuttomercatoweb засняли , как Флоренци проходит медосмотр для трансфера в миланский клуб. На днях чемпион Европы-2020 уже завтра присоединится к тренировкам в составе «россонери» и получит 25-й номер (информация от Sky Sport Italia).

«Милана» намечается масштабный шопинг перед возвращением в Лигу чемпионов. Джанлука ди Марцио «Челси» близок к продлению соглашения с Тьемуэ Бакайоко и аренде полузащитника на «Сан-Сиро». Руководство итальянского клуба обо всем договорилось с менеджерами Бакайоко и обкашливает с «Челси» условия сделки. намечается масштабный шопинг перед возвращением в Лигу чемпионов. Джанлука ди Марцио сообщил , чтоблизок к продлению соглашения си аренде полузащитника на «Сан-Сиро». Руководство итальянского клуба обо всем договорилось с менеджерами Бакайоко и обкашливает с «Челси» условия сделки.

Германия

Леон Горецка свяжет себя с «Баварией» еще на пять лет. Goal.com Полузащитник сборной Германиисвяжет себя сеще на пять лет. Goal.com пишет , что Горецка заключил новый контракт до 2026 года и будет зарабатывать 12-15 миллионов евро за сезон. Прежнее соглашение немца истекало через 10 месяцев, и вокруг Леона уже кружили «Реал» с «МЮ».

А еще в Германии:

«Шальке 04» пригласил японца Ко Итакуру из «Манчестер Сити» – нужно закрыть центр обороны и опорную зону. 24-летний азиат проведет в аренде сезон-2021/22.

Франция

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» включился в битву за Килиана Мбаппе. ESPN включился в битву за. ESPN пишет , что француз остается одной из целей «МЮ» в 2022 году. Но в «Юнайтед» следят за всеми топовыми нападающими – Эрлингом Холанном, Харри Кейном и Лаутаро Мартинесом. Боссы «Манчестера» понимают, что Мбаппе, вероятно, выберет «Реал», но все равно не теряют надежду.

А еще во Франции:

«Челси»отправилЭмерсона Палмьери в аренду во французский «Лион». Для Романа Абрамовича это практически благотворительность – 500 тысяч евро за временный трансфер, еще 500 тысяч бонусов и какая-то сумма в качестве выкупа.

Трансферы Локателли в «Ювентусе» на правах аренды, Кейн снова в «Тоттенхэме» ВЧЕРА В 20:02