Англия
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор окончательно стал футболистом «Арсенала» – по данным Фабрицио Романо, на «Эмирейтс» заплатили за норвежца около 35 миллионов евро плюс какие-то бонусы. Эдегор уже получил восьмой номер и интересный пункт в контракте. Тот же Романо уточнил, что «Реал» может вернуть Мартина, если повторит предложение нового покупателя – тогда решать, куда переходить, будет сам норвежец.
Трансферы
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«Сейчас люди много говорят обо мне и причинах моего ухода. Почти все – ложь. Мне жаль, что медиа пишут неправду, а многие верят, что это правда. У меня были личные причины, я знаю, что произошло на самом деле, и поэтому считаю, что этот переход – к лучшему», – написал Эдегор в инстаграме.
За сутки «Арсенал» купил сразу двух футболистов – из «Шеффилд Юнайтед»перешел вратарь сборной Англии Аарон Рэмсдейл. Sky Sports пишет, что сумма сделки может вырасти до 35 миллионов евро.
Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо уверяет, что «Челси» раздумывает над необходимостью усиления полузащиты. Основной вариант – Сауль Ньигес из «Атлетико», причем в Мадриде тоже готовы отпустить испанца за хорошенькую сумму. Также «синие» прорабатывают трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде.
А еще в Англии:
- Джеймс Уорд-Праузподписал новое пятилетнее соглашение и останется в «Саутгемптоне» до 2026 года. Уорд-Прауз – уникальный пример преданности в футболе. Полузащитник выступает за «святых» с 2003 года – 18 лет в одной команде, с девяти лет в молодежной системе.
- «Эвертон»пригласил 37-летнего вратаря Энди Лонергана, ранее выступавшего за «Рочдейл». У «ирисок» травмировался молодой голкипер, поэтому Лонерган временно подстрахует Джордана Пикфорда и Асмира Беговича, а потом плавно переместится на трибуны.
- Гари Кэйхилл заключил соглашение на один сезон с «Борнмутом» – 35-летний защитник пришел на правах свободного агента.
Испания
Карим Бензема, «Реал» (Мадрид)
Фото: Getty Images
Карим Бенземапродлил соглашение с мадридским «Реалом» до 2023 года. Поражает сумма отступных – 1 миллиард евро за 33-летнего нападающего. Вместе с тем «бланкос» рассчитывают сохранить Федерико Вальверде – Фабрицио Романо затвитил, что с уругвайцем согласовали все детали, официально объявят на следующей неделе.
Центрфорвард «Вулверхэмптона» Рафа Мир перебрался в Примеру – он стал новым игроком «Севильи». Страйкер олимпийской сборной Испании подписал шестилетний контракт и будет играть под 12-м номером, а «Вулвз» получат за него 16 миллионов евро.
А еще в Испании:
- Левый вингер сборной Чехии Якуб Янкто отправился из «Сампдории» в «Хетафе». Генуэцы выручили за 25-летнего футболиста 6 миллионов евро, хотя купили его из «Удинезе» два года назад за 14,5 млн евро. В новой команде Якуб получил 16-й номер и пятилетнее соглашение.
- «Челси» снова слил в аренду американского защитника польского происхождения Мэтта Миазгу. Этот сезон 26-летний центрбек проведет в «Алавесе».
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Россия
«Краснодар» с корнем выкорчевывает идею Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в составе. Полузащитник Илья Жигулев отправился в польский «Заглембе» – на Transfermarkt сделку оценили в 300 тысяч евро. За последние пять лет Жигулева четырежды отдавали в аренду, теперь же продали окончательно.
«Локомотив» близок к подписанию полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека. «Спорт-Экспресс» сообщил, что 20-летний опорник будет получать 800 тысяч евро в год. В L’Equipe ранее писали о сумме в 6 млн евро за трансфер француза, а экс-пресс-атташе «Локо» Кирилл Брейдо уже выложил снимок Бека-Бека из московского аэропорта.
А еще в России:
- Шапито дня – «Зенит» предлагал Андрею Луневу вернуться в Санкт-Петербург на правах аренды (информация из телеграм-канала «Мутко против»). «Предложение действительно было. Причем не на уровне «Хватит чудить, возвращайся, у нас будешь играть», а на уровне запроса на реальные переговоры», – подтвердил Дмитрий Зимин из «Чемпионата». Лунев отказался и вряд ли в обозримом будущем перейдет в «Зенит».
Италия
Алессандро Флоренци, Италия, Евро-2020
Фото: Getty Images
«Рома» никак не избавится от бывшего капитана Алессандро Флоренци. За последние 1,5 сезона латераль поиграл в «Валенсии» и «ПСЖ», а теперь близок к переходу в «Милан». В Tuttomercatoweb засняли, как Флоренци проходит медосмотр для трансфера в миланский клуб. На днях чемпион Европы-2020 уже завтра присоединится к тренировкам в составе «россонери» и получит 25-й номер (информация от Sky Sport Italia).
У «Милана» намечается масштабный шопинг перед возвращением в Лигу чемпионов. Джанлука ди Марцио сообщил, что «Челси» близок к продлению соглашения с Тьемуэ Бакайоко и аренде полузащитника на «Сан-Сиро». Руководство итальянского клуба обо всем договорилось с менеджерами Бакайоко и обкашливает с «Челси» условия сделки.
Германия
Полузащитник сборной Германии Леон Горецка свяжет себя с «Баварией» еще на пять лет. Goal.com пишет, что Горецка заключил новый контракт до 2026 года и будет зарабатывать 12-15 миллионов евро за сезон. Прежнее соглашение немца истекало через 10 месяцев, и вокруг Леона уже кружили «Реал» с «МЮ».
А еще в Германии:
- «Шальке 04» пригласил японца Ко Итакуру из «Манчестер Сити» – нужно закрыть центр обороны и опорную зону. 24-летний азиат проведет в аренде сезон-2021/22.
Франция
Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен»
Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» включился в битву за Килиана Мбаппе. ESPN пишет, что француз остается одной из целей «МЮ» в 2022 году. Но в «Юнайтед» следят за всеми топовыми нападающими – Эрлингом Холанном, Харри Кейном и Лаутаро Мартинесом. Боссы «Манчестера» понимают, что Мбаппе, вероятно, выберет «Реал», но все равно не теряют надежду.
А еще во Франции:
- «Челси»отправилЭмерсона Палмьери в аренду во французский «Лион». Для Романа Абрамовича это практически благотворительность – 500 тысяч евро за временный трансфер, еще 500 тысяч бонусов и какая-то сумма в качестве выкупа.
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