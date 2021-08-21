Испания

«Реал» все еще выкуривает из «Парижа» Килиана Мбаппе – у француза заканчивается контракт через 10 месяцев, но Флорентино Перес аккуратно магнитит форварда на «Бернабеу». Источники газеты AS пишут, что «Мадрид» выкатит оффер на 170 миллионов евро за Мбаппе 30 августа. Как раз останутся сутки до закрытия трансферного окна, и ничего не будет мешать «ПСЖ» с точки зрения спортивной борьбы в Лиге 1 (все разъедутся в сборные).

Трансферы 3 сделки «Реала», «МЮ» зовет Мбаппе и новый вратарь «Арсенала» ВЧЕРА В 18:25

Но в Cadena Cope дают другую информацию – «Реал» теперь считает переход Килиана практически невозможным этим летом. Руководство «бланкос» также не смотрит в сторону Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» – боссов испанского клуба смущает размер комиссии агенту форварда Мино Райоле.

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Еще новости с «Бернабеу». Первая – Мартин Эдегор не хотел уходить в «Арсенал» , но на сборах поговорил с Карло Анчелотти и услышал, что ему будет трудно пробиться в основу. Норвежец понял это так, что тренер не рассчитывает на него как на игрока стартового состава, и резко захотел на «Эмирейтс» (а Карло имел в виду вообще не это).

Вторая – AS передает , что Альваро Одриосола получил три оффера (два из Серии А, одно из АПЛ), но хочет зацепиться за шанс в «Реале» и побороться за место правого защитника с Лукасом Васкесом.

А еще в Испании:

«Севилья», похоже, не отправит Жюля Кунде в Лондон. Источники AS сообщили, что трансфер в «Челси» срывается, переговоры заморожены, а руководство андалусийского клуба уверено в том, что Кунде этот сезон проведет на «Рамон Санчес Писхуан». В топ-менеджменте «синих» не согласились на требуемый в Испании прайс Жюля.

Англия

Бруну Фернандеш и Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Три новости о «Манчестер Юнайтед». Сначала боссы ведут переговоры о продлении контракта с Бруну Фернандешем – это приоритетное направление трансферной политики еще с июля. Потом Поль Погба никуда не уходит – с менеджером Мино Райолой тоже идут активные обсуждения, но пока никакого соглашения не подписано (все по информации Фабрицио Романо из The Guardian ).

А еще «МЮ» отправил Андреаса Перейру в аренду с опцией выкупа в бразильский «Фламенго». Прошлый сезон полузащитник тоже провел за пределами «Олд Траффорд» – конкретно в римском «Лацио».

Daily Mail пишет , что в «Манчестер Сити» не против расставания с Эймериком Лапортом. Защитника оценивают в 70 миллионов евро, и боссы манкунианского клуба обещали Лапорту, что не будут препятствовать его уходу.

А еще в Англии:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил начало переговоров по новому контракту с Мохамедом Салахом. «Да, мы обсуждаем соглашение с Мо, но дадим вам знать, как только нам будет, что вам рассказать», – ответил журналистам Клопп.

«Эвертон» очень хочет Хоакина Корреа из «Лацио» – инсайдер Альфредо Педулла уверяет, что «ириски» согласились на все условия римлян (35 млн евро) и самого игрока (оклад в 4,5 млн евро). Но Корреа медлит, потому что видит себя в «Интере», а решение миланцев о покупке Хоакина зависит от возможного приобретения (или отказа) Маркуса Тюрама из «Гладбаха».

Инсайдер аргентинского TyC Sports Сесар Луис Мерло заявил, что «Тоттенхэм» согласовал трансфер 18-летнего опорника Пап Матара Сарра. «Метц» получит за 18-летнего сенегальца 10 миллионов евро плюс 5 мультов бонусов.

Россия

Даниэле Лонго из Calciomercato передает , что ЦСКА хочет за Николу Влашича от «Милана» аж 30 миллионов евро – 10 млн за аренду и 20 млн за выкуп. Интересно, что даже это не отпугнуло «россонери» от идеи покупки хорватского плеймейкера.

Хвича Кварацхелия («Рубин»), Вячеслав Караваев («Зенит») Фото: Getty Images

Хвича Кварацхелия может уехать в топ-клуб АПЛ. Грузинский журналист CrystalSport.ge Дима Шарикадзе затвитил , что звезду «Рубина» торгует «Тоттенхэм», причем переговоры со «шпорами» идут очень активно. Не очень похоже на Дэниэла Леви, но допустим.

А еще в России:

Страйкер «Зенита» Сердар Азмун снова нарасхват. Турецкий A Spor сообщил, что иранцем интересуются «Фенербахче» и «Аталанта». Причем стамбульскому клубу Азмун нужен, чтобы заменить другого Сердара – 29-летнего немецкого напа Дарсуна.

«Нижний Новгород» укрепляется, но как будто не на уровне Премьер-лиги. Перед матчем пятого тура РПЛ в ФК «НН» подъехал 20-летний нападающий Кирилл Косарев, арендованный у «Рубина». Он играл у Александра Кержакова в «Томи», и, вероятно, по этому критерию подошел новичку чемпионата России.

Италия

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Криштиану Роналду не покинет «Ювентус». По крайней мере, об этом со ссылкой на самого португальца сообщил главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Александр Кокорин приманивает одних одноклубников и распугивает других. «Фиорентина» вернула Матию Настасича из «Шальке» – после семи сезонов в Гельзенкирхене сербский центрбек вернулся во Флоренцию, откуда начал европейскую карьеру.

А форвард «фиалок» Душан Влахович никак не определится, где продолжит выступления. Главный тренер Винченцо Итальяно говорит, что Влахович хочет остаться на «Артемио Франки». Инсайдер Фабрицио Романо уверяет , что «Атлетико» и «Манчестер Сити», с которыми связывали Душана, тоже не присылали официальные офферы.

Маттео Моретто из Sky Sport Italia добавил , что у мадридского клуба сейчас решающий момент в подписании какого-нибудь форварда, а Влахович даже общался с Диего Симеоне. Альтернативный кандидат для «рохибланкос» – Матеус Кунья из «Герты», который готов сорваться в Испанию в любой момент. В «Атлетико» хотят закрыть сделку как можно скорее, так что, похоже, Влахович проведет еще сезончик в паре с легендой ФК «Бутырка».

А еще в Италии:

Алессандро Флоренци официально оформил аренду из «Ромы» в «Милан». На «Сан-Сиро» заплатили за чемпиона Европы-2020 1 миллион евро с опцией выкупа за 4,5 млн евро летом 2022 года. Со стороны выглядит как супервыгодная сделка для «россонери» и бюджетное укрепление фланга обороны перед Лигой чемпионов.

А еще «Милан» обкашлял вопрос с личными условиями форварда «Монако» Пьетро Пеллегри. Осталось убедить топ-менеджеров из клуба Дмитрия Рыболовлева – за аренду Пеллегри дают 1 миллион евро, 6 млн евро выкупа и процент от будущей продажи. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Новая сделка на выход от «Фиорентины» – и снова не Кокорин. «Андерлехт» подтянул в годичную аренду ивуарийского нападающего Кристиана Куаме. «Легенда FIFA 19», – прощаются с ним в комментариях реддита.

Еще одна новость, связанная с русским футболом, – главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини сообщил, что Йосип Иличич хотел уйти из клуба и освободить место в основе для Алексея Миранчука, но по словенцу не было предложений, и он остался.

Германия

«Бавария» внезапно заиграла на все фишки. Sky Sport Deutschland передает , что мюнхенский суперклуб хочет приобрести трех футболистов – в списке значатся Марсель Забитцер из «Лейпцига» и Ясен Адли из «Бордо».

Танги Ндомбеле, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Затем на канале добавили , что на «Альянц Арене» тащатся от Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма» – настолько, что готовы обменять на Корентена Толиссо. После отказа «шпор» немцы накинули доплату в 20 млн евро вместе с Толиссо. Джейсон Бёрт из The Telegraph добавил сумму прайса за Ндомбеле – 60 миллионов евро. А тренер «ТТХ» Нуну Эшпириту Санту подбросил угля на пресс-конференции. «Это не моя работа – убеждать футболистов играть за «Тоттенхэм», – заявил португалец на вопрос о Танги.

А еще в Германии:

Александр Сорлот может сорваться в Голландию. Footmercato уверен, что за форвардом «РБ Лейпцига» охотится ПСВ. «Эйндховен» готов забрать норвежского нападающего в аренду с правом выкупа.

А еще в Шотландии:

Крайний защитник сборной Хорватии Йосип Юранович, которым интересовался «Спартак», перешел из польской «Легии» в шотландский «Селтик».

Трансферы Левандовский бежит из «Баварии», «Юве» нужен игрок «Сити» 19/08/2021 В 17:32