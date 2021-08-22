Трансферные слухи по-прежнему летят во все стороны – поймали их все, чтобы показать вам.

Англия

«Тоттенхэм» хочет заполучить конфликтующего с «Барселоной»Илайша Морибу. Представители клуба уже вышли на связь с агентами 18-летнего полузащитника, передает Daily Mail. В его услугах заинтересованы «Челси», «Ман Сити» и «Лейпциг».

Трансферы Дедлайн по Мбаппе, Роналду остался в «Юве», Хвича в «Тоттенхэме» ДЕНЬ НАЗАД

Илайш Мориба Фото: Getty Images

А еще:

«Эвертон» предложил 6 млн евро «Рейнджерс» за Нэйтана Паттерсона , успевшего сыграть на Евро-2020 за сборную Шотландии, пишет Mirror.

предложил 6 млн евро за , успевшего сыграть на Евро-2020 за сборную Шотландии, пишет Mirror. «МЮ» продлил контракт с 20-летним опорником Джеймсом Гарнером до 2024 года (с опцией продления еще на сезон). И тут же вернул его в аренду в «Ноттингем Форрест» .

продлил контракт с 20-летним опорником до 2024 года (с опцией продления еще на сезон). И тут же вернул его в аренду в . Талантливый юниор «Челси» Ике Угбо присоединится к «Генку» на постоянной основе. Соглашение с нападающим уже подписано и обойдется в 5,8 млн евро, утверждает Фабрицио Романо.

Испания

«Барселона» может приобрести форварда Люка де Йонга из «Севильи», пишет Diario Sport. Голландский коуч Роналд Куман – поклонник таланта Люка и хочет добавить атаке «Барсы» глубины.

Люк де Йонг Фото: Getty Images

Италия

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч «Ювентуса» против «Удинезе» – футболист сам попросил оставить его в запасе. Криш сконцентрирован на поиске нового клуба. В «Юве» предложений о покупке пока не поступало, сообщает Фабрицио Романо.

А еще:

Агент Жорже Мендеш предложил Бернарду Силву «Милану» . «Россонери» и сами давно следят за португальцем, однако едва ли потянут сумму, которую просит «Манчестер Сити» – 52 млн евро. «Милан» хочет арендовать Силву на два года за 17,5 млн евро с выкупом за 35, пишет Daily Star.

. «Россонери» и сами давно следят за португальцем, однако едва ли потянут сумму, которую просит – 52 млн евро. «Милан» хочет арендовать Силву на два года за 17,5 млн евро с выкупом за 35, пишет Daily Star. «Барселона» готова отдать Миралема Пьянича в аренду «Фиорентине» , переговоры продолжаются, игрок согласен на переход, сообщает Джакомо Иакобеллис.

готова отдать в аренду , переговоры продолжаются, игрок согласен на переход, сообщает Джакомо Иакобеллис. «Милан» вернет на родину Пьетро Пеллегри , принадлежащего «Монако» . По информации Фабрицио Романо, все детали улажены, на следующей неделе «россонери» арендуют 20-летнего форварда за 1 млн евро с правом выкупа за 6 млн (при определенных условиях выкуп станет обязательным).

вернет на родину , принадлежащего . По информации Фабрицио Романо, все детали улажены, на следующей неделе «россонери» арендуют 20-летнего форварда за 1 млн евро с правом выкупа за 6 млн (при определенных условиях выкуп станет обязательным). «Рома» отдала французского защитника Вильяма Бьянда в аренду в «Нанси», сообщается на официальном сайте римлян.

Франция

«Марсель» договорился с «Фиорентиной» о возвращении Поля Лирола, который в прошлом сезоне выступал во Франции на правах аренды. В понедельник он пройдет обследование в Марселе, утверждает Фабрицио Романо.

Россия

«Зенит» делал запрос по поводу Хамеса Родригеса, но «Эвертон» потребовал слишком высокую сумму даже для питерского гранда, сообщила колумбийская радиостанция Antena 2.

Хамес Родригес Фото: Getty Images

«Спартак» решил не продавать Самюэля Жиго в летнее трансферное окно. Руководство красно-белых договорилось с футболистом, что он доиграет контракт до конца и летом 2022 года уйдет свободным агентом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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провел – владелец клуба MLS хочет видеть аргентинца в команде в 2023 году, когда у тот истечет контракт с . «Копенгаген» подтвердил, что обсуждает с «Аяксом» продажу Мохамеда Дарами . Ранее датский нападающий отказался переходить в «Брюгге».

подтвердил, что обсуждает с продажу . Ранее датский нападающий отказался переходить в Камиль Гросицкий перешел в «Погонь» из «Вест Бромвича», сообщает официальный сайт польского клуба. 33-летний поляк вернулся в родной чемпионат как свободный агент. Соглашение с новым клубом рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на год.

Трансферы 3 сделки «Реала», «МЮ» зовет Мбаппе и новый вратарь «Арсенала» 20/08/2021 В 18:25