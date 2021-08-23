Трансферные слухи по-прежнему гуляют, собираем их для вас.

Англия

Криштиану Роналду может вернуться в АПЛ, но перейти не в «МЮ», а в «Тоттенхэм». Даниэль Леви не против усилить команду 36-летним португальцем и даже готов выдержать его финансовые запросы. Также на позицию в атаке может быть приглашен вингер «Вулверхэмптона» Адам Траоре, сообщает The Telegraph.

Трансферы Месси в MLS, «Барса» купит форварда, «Челси» отпустил таланта ВЧЕРА В 17:42

«Челси» и «Тоттенхэм» пристально следят за колумбийским форвардом «Порту» Луисом Диасом, у которого прописаны отступные в размере 80 миллионов евро. Агент игрока находится в Европе с прошлой недели, сообщает Бруно Андраде.

«Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в защитнике «Челси» Курте Зуме. По информации The Athletic, клубы договорились о трансфере 26-летнего француза за 35 миллионов евро, однако «Вест Хэм» пока не может согласовать с Зумой условия личного контракта.

Вингер «Брайтона» Солли Марч продлил контракт до 2024 года.

А еще:

«Челси» на стадии переговоров с защитником сборной Франции Жюлем Кунде. Лондонцы договорились о переходе с игроком, но пока не вступали в диалог с «Севильей». Это случится после трансфера Курта Зумы, написал Goal.

По данным журналиста Николо Скиры, «Манчестер Сити» на этой неделе предпримет еще одну попытку подписать Харри Кейна. Клуб уже согласовал с нападающим контракт на 5 лет, но «Тоттенхэм» готов отпустить его лишь более чем 200 миллионов евро.

Как сообщает The Telegraph, «Арсенал» намерен избавиться от Пьер-Эмерика Обамеянга, чтобы осуществить новые трансферы, поэтому ждет предложений по нападающему.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс проведет сезон в «Норвиче» в аренде. Он получил 21-й номер.

Испания

Голкипер «Барселоны» Нето по-прежнему намерен покинуть клуб, о чем сообщает RAC-1. Его не устраивает роль резервного вратаря после Марк-Андре тер Штегена. Тем не менее «Барселона» не готова отпускать его бесплатно, за досрочный уход ему придется заплатить 15 миллионов евро.

По данным журналиста Тони Хуанмарти, Самуэль Умтити может все же остаться в «Барселоне». В клубе не исключают такой исход переговоров с французом.

Бывший полузащитник «Реала», испанец Омар Маскарель перешел в «Эльче» из «Шальке» на правах свободного агента.

А еще:

22-летний нападающий немецкой «Герты» Матеус Кунья уже в ближайшие дни может переехать в Испанию, перейдя в мадридский «Атлетико». Об этом информирует журналист Джанлука ди Марцио. Стороны достигли соглашения о переходе игрока за 30 миллионов евро.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет усилить линию нападения. «Когда мы готовим состав, важно, чтобы у нас было по два человека на одну позицию. Очевидно, что нам нужен нападающий», – заявил Симеоне Football Espana.

«Атлетико» по-прежнему хочет вернуть форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.

«Реал» заинтересован в Эмерике Лапорте. Защитник «Ман Сити» выпал из фавора, и мадридцы готовы предоставить ему шанс для рестарта на «Сантьяго Бернабеу», передает Mundo Deportivo.

Италия

«Милан» наблюдает за полузащитником «Порту» Хесусом Короной. Как пишет журналист Антонио Витьелло, запрос португальской стороны и агента игрока по-прежнему достаточно высок для «россонери».

А еще:

Симоне Индзаги снова желает поработать с аргентинским полузащитником Хоакином Корреа. По информации Sky Sport Italia, «Интер» предложит «Лацио» 30 миллионов евро, чтобы удовлетворить желание тренера.

Джанлука ди Марцио объявил аренду полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры «Фиорентиной» решенным вопросом. «Скуадра виола» заплатит 1,5 миллиона евро за аренду и еще 15 – в случае выкупа.

Германия

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих продолжит выступать за «Баварию». Мюнхенский клуб продлил контракт с футболистом до 2025 года. Сообщалось, что его зарплата уступит только Роберту Левандовскому.

А еще:

«Айнтрахт» ведет переговоры с «Бенфикой» о трансфере Карлоса Винисиуса в аренду. Как пишет Kicker, все упирается в выкуп. Немцы хотят, чтобы этот пункт был опциональным, португальцы настаивают на обязательном.

Один из игроков «Лейпцига» может уйти из клуба – защитник Марсель Хальстенберг, который, по данным Kicker, интересен «Боруссии Дортмунд». Его контракт истекает в конце сезона.

Капитан «Лейпцига» Марсель Забитцер вероятно окажется в «Баварии». Его агент был замечен у офиса мюнхенцев. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, чемпионы Германии уже обсудили с футболистом условия контракта. «Лейпциг» потребует за лидера свыше 10 миллионов евро.

Франция

Полузащитник Пабло Сарабия может покинуть «ПСЖ». Испанцу будет сложно конкурировать за место в составе, поэтому он может либо вернуться в «Севилью», либо перейти в «Милан», информирует Николо Скира.

А еще парижане все-таки готовы рассмотреть продажу Килиана Мбаппе.

А еще:

Форвард Ришарлисон может покинуть «Эвертон», пишет RMC Sport, «ПСЖ» рассматривает его на случай, если форвард Килиан Мбаппе все же покинет команду до конца лета.

Джердан Шачири усилил «Лион». Контракт рассчитан до 2024 года, «Лион» заплатил «Ливерпулю» 6 миллионов евро, бонусы могут составить еще 5.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру во французском «Лионе», информирует журналист Игнасио Женуарди. Запрос в «Спартак» уже сделан.

Россия

Агент Антона Миранчука Вадим Шпинев подтвердил, что интерес к полузащитнику имеют ЦСКА и «Зенит». В «Локомотиве» у него не складывается якобы из-за отношения главного врача команды, который не так давно вступил в должность.

«Локомотив» объявил о подписании Алексиса Бека Бека. Он будет выступать под номером 8. В клубе пожелали ему успеха.

А еще:

А московский «Спартак» раздумывает над трансфером защитника «Рубина» Владислава Игнатьева, передает «Чемпионат». Стороны могут начать переговоры в ближайшее время.

А еще в мире:

Полузащитник «Марселя» серб Неманья Радоньич на год переехал в «Бенфику», это аренда. В прошлом сезоне футболист выступал за «Герту» и сделал 1+2 в 12 матчах.

Трансферы Дедлайн по Мбаппе, Роналду остался в «Юве», Хвича в «Тоттенхэме» 21/08/2021 В 19:28