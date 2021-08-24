Трансферные слухи по-прежнему гуляют, собираем их для вас.

Англия

Криштиану Роналду пытается инициировать переход в «Манчестер Сити». Его агент Жорже Мендеш сейчас усердно работает над обменом Криша на Бернарду Силву. L’Equipe сообщает, что Мендеш находится в постоянном контакте с «Юве» и «Сити» и считает, что сделка вполне осуществима.

Трансферы «Арсенал» готов продать Обамеянга, Умтити может остаться в «Барсе» ДЕНЬ НАЗАД

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Донни ван де Бек не собирается покидать «Олд Траффорд». По информации The Times, голландец поручил агентам отклонять все предложения.

«Арсенал» отказался от покупки Уссема Аура, а вот «Тоттенхэм» подсуетился. У 23-летнего футболиста имеются два года по контракту с «Лионом», и сейчас он взвешивает все варианты, передает Sky Sports. Аур предпочитает клуб из Лиги чемпионов, а «Лион» туда не пробился. Правда, «шпоры» тоже.

«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с Куртом Зума – французский защитник подпишет контракт до лета 2026 года. 25 августа он пройдет медосмотр. «Челси» выручит за футболиста 30 млн евро, сообщает Telefoot.

Николо Скира уверен, что «Арсенал» расторгнет контракт с Виллианом. Скорее всего, полузащитник завершит путешествие по Европе и подпишется с «Коринтиансом».

А еще в Англии:

Энди Робертсон официально подписал новый 5-летний контракт с «Ливерпулем».

Испания

El Chiringuito пишет, что трансфер Антуана Гризманна в «Атлетико» маловероятен. «Барса» требует слишком большую сумму – мадридцы не сдаются и попробуют включить в сделку одного из своих футболистов.

По данным AS, Сауль Ньигес на 95% покинет «Атлетико» летом. На него претендуют «Челси» и «МЮ» – «синие» слегка впереди.

Журналист Макс Билефельд Sky Sport сообщил, что «Атлетико» и «Герта» достигли компромисса по переходу Матеуса Куньи. Документы еще не подписаны, но олимпийский чемпион обойдется испанцам в 30 млн евро + бонусы.

Сага по уходу Самуэля Умтити из «Барсы» продолжается. В игроке были заинтересованы «Лион» и «Бенфика», но француз не желает уходить или расторгать контракт, пишет Marca.

Испанский журналист Альваро Монтеро написал, что «Реал» «еще никогда не был так близок» к трансферу Килиана Мбаппе.

А еще в Испании:

«Реал» продлил контракт с полузащитником Феде Вальверде. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Италия

Инсайдер Джанлука ди Марцио отметил, что «Интер» начал общаться с «Торино» по поводу перехода форварда Андреа Белотти. Сообщается, что итальянец может надеть футболку чемпионов за 20-22 млн евро + бонусы.

«Аталанта» приобрела у «Челси» защитника Давиде Дзаппакосту. Согласно инсайдам, возвращение итальянца на родину стоило бергамаскам 10 млн евро.

Sky Sport Italia сообщил, что уругвайский полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра прибыл в Италию и вскоре пройдет медобследование в «Фиорентине». Все условия аренды с правом выкупа уже улажены.

Джанлука ди Марцио пишет, что экс-спартаковец Фернандо близок к трансферу в «Дженоа». Кстати, у бразильца, который сейчас свободный агент, есть опыт выступления за главных врагов «Дженоа» – «Сампдорию».

Фернандо Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Венеция» подписала нападающего «Левена» Тома Анри.

Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри прошел медобследование перед арендой в «Милан».

«Дженоа» предложил нападающему «Лацио» Филипе Кайседо контракт на 2 года, клубы ведут переговоры о трансфере.

Calciomercato сообщает, что «Рома» проявляет интерес к игроку мёнхенгладбахской «Боруссии» Денису Закарии.

Германия

«Бавария» заинтересована в приобретении 29-летнего полузащитника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Йонаса Хофманна, передает Sport Bild. Сделка может обойтись Мюнхену в 22 млн евро.

«Лейпциг» хочет приобрести у «Барселоны» полузащитника Элайша Мориба, но клубы не могут сойтись в цене. Каталонцы хотят за футболиста 20 млн, вице-чемпионы Германии готовы предложить только 6. Если футболист не покинет Испанию летом, то останется сидеть на лавке.

А еще в Германии:

Словенский защитник Лука Крайнц перешел на правах свободного агента из «Фрозиноне» в «Ганновер».

«Кёльн» арендовал на один сезон 21-летнего защитника «Майнца» Луку Килиана.

29-летний алжирский нападающий Исхак Бельфодиль сменил «Хоффенхайм» на «Герту».

Форвард «РБ Лейпциг» Александер Сёрлот проведет следующий сезон в аренде в «Реал Сосьедад».

Франция

«Бёрнли» направил «Лиону» предложение на 17,5 млн евро за левого защитника Кот-д'Ивуара Максвела Корне, написал Sky Sports. Французы оффер приняли, и теперь все зависит от самого футболиста: в среду его агент встретится с представителями «Бёрнли» в Манчестере.

Максвелл Корне празднует гол в ворота «Ман Сити» Фото: Getty Images

Foot Mercato написал, что Сердар Азмун может уехать из «Зенита» в «Лион». «Ткачи» хотят усилить нападение иранцем, за которого чемпионы России требуют 20 млн евро. Вечером L’Equipe сообщил, что французский клуб сделал первое предложение – пока только 11 млн евро.

«Марсель» объявил о переходе защитника Поля Лиролы. «Фиорентина» получит за футболиста 6,5 млн евро + 6,5 млн евро в качестве бонусов. Лирола выпросил контракт до лета 2026-го.

А еще во Франции:

Капитан «Монпелье» Анди Делор, выступающий на позиции нападающего, перебрался в «Ниццу». Трансфер провернули за 10 млн евро.

Россия

Никола Влашич близок к уходу из ЦСКА. Calciomercato пишет, что «Вест Хэм» вывалит за хорвата 30 млн евро. Вечером во вторник должна состоятся встреча с участием представителей клубов и агентов Влашича.

Инсайдер Иван Карпов и английский журналист Football London Адам Ньюсон, специализирующийся на «Челси», сообщиют, что «Локомотив» близок к покупке воспитанника «синих» Фаустино Анджорина. Атакующий полузащитник должен прилететь в Москву в четверг 26 августа.

Ожил «Спартак», который собирается пошуметь перед закрытием трансферного окна. Во-первых, красно-белые подпишут 4-летний контракт с бельгийским защитником «Сент-Трюйдена» Максимилианом Кауфризом, пишет журналист Иван Карпов. Его стоимость – 850 тысяч евро, 27 августа он прилетит в Москву.

Во-вторых, «Спартак», по данным Максима Алланазарова из «СЭ», приобретет левого защитника «Балтики» Артема Макарчука.

В-третьих, красно-белые продолжают ресерч опорного полузащитника, поэтому подыскивают новый клуб Йорриту Хендриксу, чтобы освободить легионерское место. На голландца есть спрос, но он не хочет уезжать из Москвы, где у него огромная зарплата.

В-четвертых, Sqenf Foot сообщает, что «Спартак» уже подписал четырехлетний контракт с защитником «Галатасарая» Маркао. Сумма трансфера составит 8,5 млн евро.

Маркао, «Галатасарай» – «Реал» Фото: Eurosport

По данным журналиста Игнасио Дженуарди, «Лион» ищет защитника на замену покидающему клуб Марсело. На его место рассматривается Самуэль Жиго из «Спартака», за которого красно-белые просят 5 млн евро. У него остался год по контракту.

Нападающий «Белененсеша» Матео Кассьера может перейти в «Сочи», утверждает Maisfutebol. Клубы обсудили сделку, теперь 24-летнему игроку предстоят переговоры с сочинцами о контракте.

А еще в России:

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын подписал контракт с «Нижним Новгородом».

А еще в мире:

Лиссабонский «Спортинг» арендовал у «Эвертона» вратаря Жоау Виржинью.

Трансферы Месси в MLS, «Барса» купит форварда, «Челси» отпустил таланта 22/08/2021 В 17:42