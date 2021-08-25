Поток из трансферных новостей не прекращается – вот порция слухов и сделок за 25 августа.

Англия

Харри Кейн сообщил в твиттере, что не покинет «Тоттенхэм» в это трансферное окно. «Манчестер Сити» окончательно вышел из борьбы за форварда после того, как Дэниэль Леви отклонил их предложение в 150 млн евро.

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«Сити» вместо Кейна может приобрести Криштиану Роналду. Джанлука ди Марцио сообщает о деталях: «Ювентус» хочет получить в обмен Габриэля Жезуса. Мина Рзуки добавляет, что «бьянконери» готовы расстаться с Кришем за 25 млн евро.

Sky Sports сообщает, что «Арсенал» не потерял интереса к защитнику «Атлетико» Кирану Триппьеру. Но мадридцы отвергли все офферы «канониров».

А еще в Англии:

«Саутгемптон» объявил о переходе центрального защитника «Торино» Льянко.

Испания

Матеус Кунья официально стал игроком «Атлетико». Мадридцы заплатили за бразильца 30 млн евро, контракт подписан на 5 лет.

Sport сообщает, что «Барселона» в ярости от поведения Сэма Умтити. Защитник не хочет покидать клуб и отклоняет предложения о трансфере. Каталонцы готовы принять крайние меры.

ESPN пишет, что Серхио Бускетс все же согласился на дополнительное снижение зарплаты и отсрочку выплат. При этом каталонцы еще не рассчиталась с ним по предыдущим договоренностям.

Италия

Уэстон Маккенни может покинуть «Ювентус» – на американца претендует «Тоттенхэм», сообщает Джанлука ди Марцио.

«Ювентус» уже прорабатывает замену: один из вариантов – Аксель Витсель. Макс Аллегри хотел бельгийца в команду еще пять лет назад, но не против забрать и сейчас. Помочь «Ювентусу» может истекающий в 2022 году контракт Витселя с «Дортмундом».

Хоакин Корреа в ближайшее время перейдет в «Интер». Фабрицио Романо сообщил, что миланцы заплатят за игрока 31 млн евро. У Хоакина был вариант с «Эвертоном», но футболист отклонил его. Вечером в среду Корреа прибыл в Милан для медосмотра.

По данным Sempreinter, «Интер» также рассматривает аренду молодого форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Прошлый сезон игрок провел в аренде за «Дженоа».

«Милан» обзавелся еще одним нападающим. Итальянцы взяли в аренду Пьетро Пеллегри из «Монако» с правом выкупа (но не обязательного).

Жозе Моуринью продолжает грабить «Челси»: на этот раз португальцу приглянулся Рубен Лофтус-Чик. Лондонцы готовы пробить хава «Роме» всего за 16 млн евро, о чем узнала Corriere dello Sport

«Фиорентина» официально объявила о переходе Лукаса Торрейры. Итальянцы арендовали игрока у «Арсенала» с правом выкупа.

А еще в Италии:

«Эмполи» арендовал у «Интера» форварда Андреа Пинамонти.

«Верона» арендовала у «Аталанты» Бошко Шутало.

«Милан» продолжает переговоры по трансферу Ясина Адли. По информации Ди Марцио, боссы «россонери» провели встречу с агентом футболиста «Бордо». Французскому клубу итальянцы предложат 10-12 млн евро + бонусы.

«Лацио» подписал полузащитника «Бордо» Тому Башича.

Германия

Стала известна сумма, которую клубам предстоит заплатить за подписание Эрлинга Холанна. Мино Райола требует 40 млн евро комиссионных и годовую зарплату игрока в 50 млн. Сумма отступных за норвежца составляет 75 млн, но она может вырасти с учетом бонусом до 90 млн.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

Франция

«Реал» продолжает охоту за Мбаппе. Мадридцы сделали предложение в 160 млн евро, но парижане отклонили его. Они хотят выручить за футболиста не менее 200 млн. Леонардо выступил с заявлением, где сообщил о позиции клуба:

«Мбаппе хочет уйти. Если «Реал» сделает предложение, для меня все ясно. Мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, но это случится на наших условиях.

Килиан всегда обещал, что не покинет клуб бесплатно. Наша цель – продлить контракт с Мбаппе и удержать его. Но если игрок хочет уйти, это произойдет на наших условиях. Это касается не только Килиана, но и всех игроков.

Мы не собираемся снова общаться с «Реалом». Крайний срок – полночь 31 августа. Так работает трансферное окно, для нас все ясно: мы его оставляем и продлеваем контракт».

Леонардо, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Журналист Пабло Поло – единственный, с кем общался директор «ПСЖ» Леонардо. Поло, исходя из поведения бразильца, сделал вывод – «Реал» готов заплатить за Мбаппе 200 млн.

Флорентино Перес прокомментировал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе. «В «ПСЖ» уже дали ответ, и это было грубо», – приводит слова Переса в твиттере журналист Хосе Мануэль Морено.

«Марсель» выловил свободным агентом 21-летнего форварда «Реала» Педро Руиза, утверждает AS. Французский клуб отправит испанца в аренду в голландский НЕК для получения практики.

«Лион» готов отпустить Уссема Ауара в аренду с правом выкупа за 25 млн евро, сообщает Get French Football. Главный претендент на футболиста – «Арсенал».

Россия

«Лион» хочет приобрести Сердара Азмуна, но готов выложить за иранца максимум 15 млн евро, о чем сообщает «РБ Спорт». «Зенит» негодует и требует минимум 20 млн.

Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Голландии, сообщает «Матч ТВ». Аргентинцем интересуется «Фейенорд».

Вингер «Мидтьюлланна» Андерс Драйер близок к переходу в «Рубин», который заплатит 7 млн евро, сообщает Ekstra Bladet. В ближайшее время 23-летний игрок пройдет медосмотр в Германии.

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