Лето подходит к концу, но трансферное окно еще открыто. Боссы клубов стараются успеть объявить о новичках на радость всем футбольным болельщикам. А мы на Eurosport.ru собрали все самые интересные инсайды, слухи и официальные сделки специально для тебя!

Англия

«Манчестер Сити» сделал предложение по контракту нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. «Горожане» готовы подписать с португальцем соглашение до 2023 года, над трансфером работает Жорже Мендеш, сообщает журналист Николо Скира.

Трансферы Мбаппе хочет в «Реал» и бесит «ПСЖ», «Ювентусу» нужен Витсель ВЧЕРА В 17:59

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Фанаты «Тоттенхэма» рады, что Харри Кейн останется в команде еще на один сезон. Боссы клуба уже сделали англичанину предложение по дальнейшему продлению контракта. Также лондонцы подпишут Папе Сара из «Метца», но оставят его во Франции еще на один сезон, узнал Фабрицио Романо.

Daily Mail уверяет, что «Челси» наконец-то достиг главной трансферной цели лета 2021 года и готовится к подписанию Жюля Кунде из «Севильи». Команда Томаса Тухеля вложит в нового игрока около 42,5 миллионов евро.

А еще в Англии

Печально известный Джек Уилшер , который в 29 лет не может найти себе новую команду, видимо, определился с местом работы. Председатель «Уигана» Аль-Хаммад обратился к футболисту в твиттере со словами, что готов принять игрока в коллектив.

, который в 29 лет не может найти себе новую команду, видимо, определился с местом работы. Председатель Аль-Хаммад обратился к футболисту в твиттере со словами, что готов принять игрока в коллектив. Полузащитник Виллиан может покинуть «Арсенал». По сведениям ESPN, переговоры о трансфере бразильца ведет «Коринтианс». Трансфер может быть осуществлен в связи с тем, что «канониры» хотят сократить зарплатную ведомость. Соглашение пока не достигнуто, однако сам футболист хоть и предпочел бы остаться в Европе, всерьез рассматривает вариант с бразильской командой.

Виллиан в «Арсенале» Фото: Other Agency

Испания

«Барселона» работает над продлением контракта атакующего полузащитника Усмана Дембеле. В клубе надеются, что переговоры ускорятся после закрытия трансферного окна, а соглашение будет подписано минимум еще на три сезона. Причем в новом соглашении стороны учтут экономическое состояние «Барсы». Действующий контракт Усмана рассчитан до лета 2022-го.

«Реал» продолжает работать над трансфером Мбаппе. Еще утром мадридцы предложили за француза 160 миллионов евро. Как сообщает Sky Sports, вечером «бланкос» увеличили цену: они готовы отдать за Килиана уже 170 млн евро.

А еще в Испании:

Виллиан Жозе – игрок «Бетиса». «Реал Сосьедад» отдал футболиста в аренду с правом выкупа чуть больше, чем за 8 миллионов евро. Ожидается, что долгосрочный контракт между Жозе и «Бетисом» будет подписан уже в 2022 году. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Севильи.

– игрок отдал футболиста в аренду с правом выкупа чуть больше, чем за 8 миллионов евро. Ожидается, что долгосрочный контракт между Жозе и «Бетисом» будет подписан уже в 2022 году. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Севильи. Полузащитник Томас Дилейни перешел из дортмундской «Боруссии» в «Севилью» за компенсацию в размере 7 миллионов евро. Официальный сайт нервионцев сообщил о подписании 29-летнего датского хавбека, который заключил долгосрочный контракт до июля 2025 года. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

Томас Дилейни Фото: Getty Images

Италия

Сын Диего Симеоне, Джованни арендован «Вероной». «Кальяри» отдал аргентинского футболиста с правом выкупа. Стороны пока умалчивают о сумме договоренностей.

Эра Кокорина в «Фиорентине» заканчивается. Итальянский клуб, как передает Calciomercato, не против расстаться с русским нападающим и предлагает его ряду команд из Турции и России. Главный тренер «Сочи» сразу же опроверг возможность возвращения форварда в его коллектив.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Аксель Витсель может стать игроком команды Жозе Моуринью – бельгийцем интересуется «Рома», о чем сообщил журнал Il Messaggero. Особенный хотел бы увидеть в своей команде бывшего игрока питерского «Зенита».

А еще в Италии:

«Наполи» не собирается отдавать Адама Унаса меньше, чем за 15 миллионов евро. Игрок уже согласовал личный контракт с марсельским «Олимпиком», но французы не могут найти деньги, чтобы заплатить итальянцам. Николо Скира знает, о чем говорит.

не собирается отдавать меньше, чем за 15 миллионов евро. Игрок уже согласовал личный контракт с марсельским но французы не могут найти деньги, чтобы заплатить итальянцам. Николо Скира знает, о чем говорит. «Интер» арендовал у «Лацио» Хоакина Корреа с правом выкупа за 30 миллионов евро. Миланцы пытаются закрыть позицию ушедшего Ромелу Лукаку, но денег не так уж и много, чтобы рассчитывать на звездного форварда.

Германия

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер согласовал с «Баварией» контракт до 2026 года. 27-летний игрок сборной Австрии попросил «Лейпциг» продать его в мюнхенский клуб, сообщает журналист Николо Скира. Забитцер отказался продлевать действующее соглашение, рассчитанное до июня 2022 года, и теперь «Бавария» работает над трансфером хавбека.

Марсель Забитцер Фото: Getty Images

Неожиданно, однако именно «Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за подписание норвежского таланта Эрлинга Холанна. У тренера «красных» Уле-Гуннара Сульшера хорошие отношения с коллегой из дортмундской «Боруссии» Марком Розе. Отмечается, что решающие действия со стороны «дьяволов» поступят летом 2022 года, уверяет AS.

А еще в Германии:

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн может сменить клуб. 29-летним игроком интересуется «Бавария», сообщает Sky Sport Deutschland. Также интерес к Хофманну проявляют клубы из Англии и Испании. «Боруссия» хочет получить не менее 20 млн евро за футболиста, срок контракта которого истекает в 2023 году.

может сменить клуб. 29-летним игроком интересуется сообщает Sky Sport Deutschland. Также интерес к Хофманну проявляют клубы из Англии и Испании. «Боруссия» хочет получить не менее 20 млн евро за футболиста, срок контракта которого истекает в 2023 году. 16-летний Эмран Согло все-таки не перейдет в «Баварию». Журналисты Goal.com добыли информацию, что молодой талант не убедил мюнхенцев, поэтому агенты француза продолжат искать новое место в Англии. Сейчас игрок находится в расположении «Челси».

Франция

В «ПСЖ» опровергают сообщения о том, что «Реал» сделал им второе предложение в 170 миллионов евро о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, утверждает журналист Джонатан Джонсон. Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить форварда за 220 млн евро, но готовы уступить и отдать за 200 миллионов.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Адам Унас уже согласовал личный контракт с марсельским «Олимпиком», но «Наполи» настаивает на сумме в 15 миллионов евро. Таких денег у французов нет, поэтому переговоры все еще продолжаются, стало известно Николо Скире.

А еще во Франции:

Если нападающий Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» в летнее межсезонье, то руководство французского клуба собирается подписать нового звездного форварда. Как сообщает Le10Sport, если французский страйкер покинет Париж, то «красно-синие» попытаются оформить трансфер Роберта Левандовского из «Баварии» этим летом или же подпишут Эрлинга Холанна из «Боруссии» в 2022 году.

Россия

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат подписал контракт с «Томью» – такой эксклюзив раздобыли в Metaratings. Для защитника переезд в Томск стал повышением, ведь до этого бывший игрок «Динамо» и «Ростова» выступал за «Олимп–Долгопрудный» из ПФЛ.

«Сочи» оформил контракт с нападающим «Белененсенша» Маттео Кассьера, который ранее выступал за «Аякс». Сумма трансфера неизвестна, но 24-летний футболист уже находится в расположении клуба. Официальный сайт сочинцев поприветствовал игрока.

А еще в России:

«Нижний Новгород» Александра Кержакова испытывает финансовые трудности, но это не мешает подписывать новых игроков. Состав нижегородцев пополнил защитник «Пахтакора» Иброхимхалил Юлдашев . 20-летним дефом интересовалась даже «Дженоа».

Александра Кержакова испытывает финансовые трудности, но это не мешает подписывать новых игроков. Состав нижегородцев пополнил защитник . 20-летним дефом интересовалась даже «Дженоа». Никола Влашич бойкотирует матчи ЦСКА. Хорват не попал в заявку на матч против «Зенита». По одной из версий, Влашич знает об интересе со стороны «Вест Хэма», поэтому ждет официального предложения. Ранее отец футболиста заявил, что для Николы уход из ЦСКА является приоритетной целью межсезонья.

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

Трансферы Роналду рвется в «Сити», «Реал» приблизился к Мбаппе 24/08/2021 В 18:37