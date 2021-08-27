Чем ближе конец августа, тем горячее новости на трансферном рынке. Времени остается совсем чуть-чуть, клубы спешат укрепить состав топами, пока им не закрыли форточку. Каждое лето у любителей футбола новый сериал. В этот раз мы наблюдаем за драмой, в главных ролях которой Килиан Мбаппе. Лионель Месси и Роналду уже отыграли сценарии и любуются Парижем и Манчестером. Подведем итог, что же интересного произошло за 27 число.

Англия

Скорее всего, это будет главная трансферная новость в АПЛ в 2021 году – Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Осталось много вопросов: какой номер возьмет Криш, сколько за него заплатили и каким будет «МЮ» во главе с португальцем. Понятно только то, что акции английской Премьер-лиги взлетели, ведь теперь появился еще один повод, чтобы следить за британским чемпионатом.

Трансферы Криш хочет в «Сити», «Фиорентина» торгует Кокорина. Слухи и сделки дня ВЧЕРА В 18:26

Молодой полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба продолжит карьеру в «Тоттенхэме». По данным инсайдера Николо Скиры, хав заключит с лондонским клубом контракт до лета 2025 года. 18-летний футболист решил покинуть «Барсу», не сумев договориться об условиях нового контракта.

Как сообщает Daily Express, за несколько дней до закрытия трансферного окна «Ливерпуль» активизировался на рынке и уже отправил запрос «Брайтону» насчет доступности полузащитника Ива Биссума. После продажи Бена Уайта в «Арсенал» за 58 млн евро, «чайки» не так остро нуждаются в дополнительных средствах, и поэтому отпустят 24-летнего малийца в «Ливерпуль» только за 46 миллионов

А еще в Англии:

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко может перейти в «Уотфорд», сообщает Фабрицио Романо. «Клубы начали переговоры. Идет работа над расходами со стороны «шпор», – написал журналист.

Италия

Полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации Calciomercato, руководство «Милана» хочет перехватить 34-летнего бразильца, который собрался в «Коринтианс» и уже договорился об условиях личного контракта.

Итальянская журналистка Сара Меини заявила, что утром 28 августа защитник «Реала» Одриосола будет представлен как игрок «Фиорентины». Эту информацию можно считать правдивой, потому что сам игрок уже сказал на камеру, что рад оказаться во Флоренции. Также за испанца боролся «Тоттенхэм», но судьба привела футболиста в Италию.

А еще в Италии:

Николо Скира узнал, что полузащитник «АЗ Алкмар» Теун Купмейнерс в скором времени должен стать игроком «Аталанты» . Переговоры между клубами, которые длились более двух месяцев, находятся в заключительной стадии. Трансфер состоится в ближайшие дни.

в скором времени должен стать игроком . Переговоры между клубами, которые длились более двух месяцев, находятся в заключительной стадии. Трансфер состоится в ближайшие дни. «Милан» окончательно избавился от идеи с покупкой Влашича. ЦСКА не пошел на уступки в финансовом плане, поэтому Никола остается в Москве. Журналист Луи Жирарди сообщил, что на этом история Николы и «россонери» подошла к концу.

Альваро Одриосола Фото: Getty Images

Франция

«ПСЖ» этим летом попытается подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который близок к переходу в «Реал». The Telegraph утверждает, что представители «ПСЖ» связались с агентом форварда Мино Райолой, чтобы узнать, возможно ли организовать его переход за несколько дней до закрытия трансферного окна. «ПСЖ» может использовать деньги, которые получит от «Реала» за Мбаппе, чтобы убедить «Дортмунд» расстаться с Холанном уже сейчас.

А еще во Франции:

Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер, к котором ранее проявлял интерес «Зенит», перешел в «Ренн». 23-летний хорват подписал контракт до 2026 года, сообщает сайт французского клуба. Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

Испания

Onda Cero сообщает, что «Сантьяго Бернабеу» будет готов к презентации Мбаппе. Если все пойдет по плану, то Килиана представят мадридистам сразу после перерыва на матчи сборных. Это будет либо 5, либо 19 сентября. Даты окончательно не установлены.

Ради того, чтобы покупка Мбаппе не ударила по финансам слишком сильно, «Реал» готов к расставанию с Эденом Азаром. На бельгийца появился спрос – «Ювентус» интересуется арендой любителя бургеров, только для этого им придется платить Азару мадридскую зарплату. Об этом сообщают многие источники, в том числе и Marca.

А еще в Испании:

«Валенсия» практически оформила третье подписание за это трансферное окно. Новичком «летучих мышей» станет защитник «Гранады» Димити Фулькье. Сумма трансфера 28-летнего француза составила около 3,5 миллионов евро. Контракт согласован, клубам осталось уладить незначительные детали соглашения.

Эден Азар Фото: Getty Images

Германия

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о подписании правого защитника «Манчестер Юнайтед» Диого Далота. Проведя прошлый сезон на правах аренды в «Милане», защитник вернулся в клуб в предсезонку. Прогресс защитника очевиден.

А еще в Германии:

«Байер» приобрел нападающего «Тулузы» Амине Адли. Соглашение с 21-летним французом заключено до 2026 года, сообщает сайт команды из Леверкузена. Сумма трансфера – 6 миллионов евро.

Россия

Агент португальского тренера Паулу Фонсеки Марко Абреу связывался с генеральным директором «Спартака» Евгением Мележиковым. Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», стороны провели краткий разговор. Фонсека был кандидатом на должность главного тренера «Спартака», но в итоге клуб предпочел назначить его соотечественника Руя Виторию.

На этом «Спартак» не остановился и уже готов подписать Максимилиано Кауфриза из «Сент-Труйдена». Футболист уже прилетел в Москву, чтобы пройти полное медобследование. В ближайшее время стороны объявят о договоренности. Такая информация появилась на EuroStavka.

«Локомотив» продолжает курс по приобретению молодых и талантливых иностранцев. На очереди Герано Керк, который сейчас представляет «Айнтрахт». Нападающий должен прилететь в столицу России 30 августа, чтобы лично заключить контракт.

А еще в России:

«Спартак» хочет приобрести правого защитника «Порту» Уилсона Манафу и сделал предложение о трансфере, сообщил агент португальца Мануэль Бланко Фернандес. Предложение оказалось недостаточным, красно-белые предлагали за него 7 миллионов евро.

Трансферы Мбаппе хочет в «Реал» и бесит «ПСЖ», «Ювентусу» нужен Витсель 25/08/2021 В 17:59