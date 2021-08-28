Подводим итоги 28 августа на трансферном рынке: Мбаппе отдалился от «Реала», «Ювентус» нашел замену Криштиану, а «Фиорентина» забрала из Мадрида защитника сборной Испании.

Англия

«Манчестер Юнайтед» был близок к сделке с «Боруссией» по защитнику Диогу Далоту. Дортмундцы готовы были взять португальца в аренду с обязательным выкупом, но трансферу препятствовал Уле-Гуннар Сульшер. Главный тренер манкунианцев заявил, что Диогу – настоящее и будущее клуба, а значит никуда не уйдет.

Трансферы Криш в «МЮ», «ПСЖ» хочет Холанна в пару к Месси ДЕНЬ НАЗАД

Поль Погба снова резко захотел в «Реал» (возможно, это связано с грядущим переходом Мбаппе в Мадрид, но это не точно). Француз попросил агента Мино Райолу организовать трансфер и точно не будет подписывать новый контракт с «МЮ», который истекает будущим летом, написала Marca.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Челси» за несколько дней до закрытия трансферного окна попытается приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Фабрицио Романо, «синие» предложили за 22-летнего француза 50 млн евро, но испанскому клубу этого мало. При этом сам Кунде настаивает на трансфере этим летом.

А еще в Англии:

Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон может перейти в «Эвертон» . Венесуэлец хочет расторгнуть контракт с китайским «Далянь Про», у которого проблемы с финансированием, написал журналист Доминик Кинг.

может перейти в . Венесуэлец хочет расторгнуть контракт с китайским «Далянь Про», у которого проблемы с финансированием, написал журналист Доминик Кинг. 24-летний вингер «Порту» Луис Диас может перебраться в АПЛ к Рафе Бенитесу. The Telegraph написал, что «Эвертон» готов обменять на колумбийца другого колумбийца – Хамеса Родригеса .

может перебраться в АПЛ к Рафе Бенитесу. The Telegraph написал, что готов обменять на колумбийца другого колумбийца – . «Кристал Пэлас» за 5 млн фунтов подписал полузащитника «Уотфорда» Уилла Хьюза .

за 5 млн фунтов подписал полузащитника . «Эвертон» хочет арендовать полузащитника «Арсенала» Энзли Мейтленд-Найлза, написал журналист Лианн Томас.

Италия

«Ювентус» менее чем за сутки нашел замену Криштиану Роналду. «Бьянконери» вернут из «Эвертона» воспитанника, 21-летнего нападающего Мойзе Кина. По данным Фабрицио Романо, итальянца возьмут в аренду на год с правом выкупа за 20-25 млн евро. Вечером 28 августа он прилетит в Турин, а на следующее утро пройдет медобследование.

Трансфер Кина затушил интерес «Ювентуса» к Эдену Азару и Пьер-Эмерику Обамеянгу. Теперь туринцы сосредоточатся на продлении контракта с Пауло Дибалой, который может уйти бесплатно через год.

«Интер» согласовал с Лаутаро Мартинесом новый контракт, написал Фабрицио Романо. После ухода Ромелу Лукаку «нерадзурри» было важно сохранить второго топ-форварда, которым ранее интересовались «Тоттенхэм» и «Атлетико» – они готовы были заплатить 70 млн евро. При этом боссы миланцев добиваются, чтобы аргентинец согласился убрать из контракта пункт об отступных – ранее в соглашении фигурировала сумма 111 млн евро.

А еще в Италии:

«Фиорентина» до конца сезона арендовала защитника «Реала» и сборной Испании Альваро Одриосолу . В новом клубе испанец взял 29-й номер.

до конца сезона арендовала защитника и сборной Испании . В новом клубе испанец взял 29-й номер. «Сампдория» хочет приобрести нападающего «Реала» Луку Йовича и полузащитника Франка Рибери . Также клубу из Генуи интересны нападающий «Наполи» Андреа Петанья и вингер «Монако» Бальде Кейта , сообщил Джанлука ди Марцио.

хочет приобрести нападающего и полузащитника . Также клубу из Генуи интересны нападающий , сообщил Джанлука ди Марцио. «Аталанта» предложила «Шахтеру» 20 млн евро за полузащитника Манора Саломона , но «горняки» ответили отказом. Они хотят заработать на 22-летнем футболисте не меньше 30 млн.

предложила 20 млн евро за полузащитника , но «горняки» ответили отказом. Они хотят заработать на 22-летнем футболисте не меньше 30 млн. По данным Ди Марцио, «АЗ Алкмар» принял предложение «Аталанты» по полузащитнику Тёну Копмейнерсу. Голландцы хотели 14 млн евро + бонус от будущей перепродажи.

Франция

Килиан Мбаппе, вероятно, не покинет Париж летом. «Реал» предложил за нападающего 170+10 млн евро, но не дождался положительного ответа от «ПСЖ». В связи с этим мадридцы поставили торгачам ультиматум: либо сделка закрывается до вечера воскресенья, либо ее не будет вовсе.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

«ПСЖ» никак на заявление из Мадрида не отреагировал, а сам Мбаппе как ни в чем не бывало вышел на тренировку перед матчем с «Реймсом». Маурисио Почеттино подтвердил, что Килиан не собирается покидать клуб.

Тем не менее инсайдеры со всего мира сыпали данными, кто заменит Мбаппе. По данным ESPN, руководство «ПСЖ» общается с Левандовским, Ришарлисоном и Холанном, а в подписании последнего они вообще уверены на 100% – «Боруссия» не выстоит перед оффером в 200 млн евро.

А еще во Франции:

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил интерес к Сердару Азмуну , но заявил, что на радаре есть еще два кандидата.

подтвердил интерес к , но заявил, что на радаре есть еще два кандидата. 22-летний воспитанник «Барселоны», полузащитник Ореоль Бускетс подписал 3-летний контракт с французским «Клермоном». Последний год он выступал в аренде в «Твенте».

Испания

Инсайдер Руди Галетти утверждает, что «Милан» и «Хетафе» договорились о трансфере полузащитника Саму Кастильехо . Испанец вернется на родину по схеме «аренда + выкуп за 7 млн евро».

договорились о трансфере полузащитника . Испанец вернется на родину по схеме «аренда + выкуп за 7 млн евро». «Тоттенхэм» предложил «Барселоне» обменяться защитниками: Серж Орье на Эмерсона . Каталонцев такой вариант не устроил, сообщил Фабрицио Романо.

предложил обменяться защитниками: . Каталонцев такой вариант не устроил, сообщил Фабрицио Романо. Центральный полузащитник «Бордо» Рубен Пардо в 28 лет вернулся на родину в годичную аренду в «Леганес».

Россия

«Рубин» объявил о приобретении 23-летнего датского полузащитника «Мидтьюланна» Андерса Дрейера. Контракт с футболистом рассчитан на 5 лет. Ранее сообщалось, что чемпионы Дании заработали на трансфере 6 млн евро.

Для того, чтобы заявить новичка, казанцам придется отдать в аренду минимум двоих легионеров (сейчас их в заявке 11). Мицуки Сайто, Дарко Йевтича, Сильвие Бегича – претенденты на выход.

А еще в России:

Московское «Динамо» может взять у «Вольфсбурга» опорного полузащитника Жозуа Гиволаги . Между клубами налажен контакт со времен перехода нападающего Макса Филиппа, так что трансфер 30-летнего француза в РПЛ вполне реален.

может взять у опорного полузащитника . Между клубами налажен контакт со времен перехода нападающего Макса Филиппа, так что трансфер 30-летнего француза в РПЛ вполне реален. «Сассуоло» хочет арендовать у «Спартака» Алекса Крала с правом выкупа за 8 млн евро, написал Metaratings.ru.

хочет арендовать у с правом выкупа за 8 млн евро, написал Metaratings.ru. «Уфа» и датский «Венсюссель» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизозы. За полгода в Башкирии Парфе провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Германия

«Лейпциг» хочет помочь Илайшу Мориба избавиться от каталонского рабства за 15 млн евро. Немцы готовы удовлетворить желание «Барсы» , которая хочет либо получить деньги, либо готова на год посадить полузащитника в запас.

хочет помочь избавиться от каталонского рабства за 15 млн евро. Немцы готовы удовлетворить желание , которая хочет либо получить деньги, либо готова на год посадить полузащитника в запас. Хасан Салихамиджич подтвердил, что «Бавария» почти организовала трансфер Марселя Забитцера из «Лейпцига» . Цена: смехотворные 15 млн евро.

подтвердил, что почти организовала трансфер . Цена: смехотворные 15 млн евро. «Герта» «Аякса» Юргена Эккеленкампа. Контракт рассчитан на 4 года.

Трансферы Криш хочет в «Сити», «Фиорентина» торгует Кокорина. Слухи и сделки дня 26/08/2021 В 18:26