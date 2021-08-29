Главные сделки и слухи 29 августа. Никола Влашич будет гонять в АПЛ, лучший бомбардир Португалии в «Зените», а Мбаппе – в подвешенном состоянии.

Англия

«Тоттенхэм» обстреливает «Барселону» предложениями о покупке крайнего защитника Эмерсона. 28 августа «шпоры» хотели устроить обмен – не прокатило. 29 августа они выкатили новый оффер – Серж Орье + 20 млн евро, но «Барса» снова отказалась. По сведениям ESPN, англичане не отчаиваются и готовят другие варианты для заключения сделки.

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А еще в Англии:

Курт Зума ушел из «Челси» в «Вест Хэм» на 4-летний контракт. «Молотобойцы» заплатили за 26-летнего французского защитника 30 млн фунтов.

«Вулверхэмптон» объявил о приобретении южнокорейского форварда «Лейпцига» Хвана Хачхана. «Волки» взяли 25-летнего футболиста в аренду до конца сезона с опцией обязательного выкупа.

Ивуарийский универсал из «Лиона» Максвел Корне (может сыграть вингера, нападающего и защитника) перебрался в АПЛ. 24-летний футболист подписал 5-летний контракт с «Бёрнли». Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 15 млн евро.

Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре хочет до закрытия трансферного окна перейти в «Тоттенхэм», сообщила Cadena SER. Сделка оценивается в 40 млн евро.

Италия

Мауро Икарди Фото: Getty Images

«Лацио» предложил 13-14 млн евро за вингера «Айнтрахта Франкфурт» Фелипе Костича, написал Джанлука ди Марцио.

«Ювентус» направил оффер во Францию и ждет от «ПСЖ» ответа по Мауро Икарди. Туринцы хотят арендовать форварда на 2 сезона за 10 млн евро и затем выкупить за 25-30, написал Марчелло Чирико.

«Специя» сообщила об аренде защитника «Аталанты» Аркадиуша Рецы, который будет выкуплен «орлятами» в конце сезона.

Испания

Защитник «Лилля» и сборной Турции Зеки Челик может перейти в «Атлетико». Мадридцы готовы заплатить за чемпиона Франции 7-8 млн евро. Агент футболиста подтвердил эту информацию.

Полузащитник Канин Ли по обоюдному согласию расторг контракт с «Валенсией» и бесплатно подписался с «Мальоркой».

Инсайдер Маттео Моретто написал, что «Атлетико» не принял предложение «Челси» по Саулю Ньигесу. Испанский атакующий полузащитник остается в Мадриде.

Германия

Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

Эрлинг Холанн отказался перейти в «ПСЖ», даже если парижане сделают официальное предложение о трансфере. Норвежец, как и Килиан Мбаппе, мечтает играть в «Реале», поэтому будет ждать от мадридцев оффера летом 2022 года.

«Бавария» достигла договоренности с «Лейпцигом» о переходе Марселя Забитцера. За 27-летнего полузащитника, чей контракт с «РБ» истекал в конце сезона, мюнхенцы заплатят 16 млн евро, написал BILD.

Фабрицио Романо написал, что «Лейпциг» заключил предварительный контракт с Илайшем Мориба. Полузащитник «Барселоны» подпишет с немцами 5-летнее соглашение.

Россия

Никола Влашич все же покидает ЦСКА. Армейцы согласились продать хорвата в «Вест Хэм». Daily Mail написал, что «молотки» заплатят 24,5 млн евро (15% уйдут «Эвертону») + 4,7 млн в качестве бонусов. Сам Влашич уже в понедельник подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 4 млн евро за сезон.

«Норвич» и «Ростов» достигли договоренности по переходу полузащитника Матиаса Норманна. Скандинав уже вылетел на Туманный альбион, он отправится в аренду с обязательным выкупом за 16,5 млн евро.

А еще в России:

« Зенит» ищет замену Азмуну, чтобы не остаться без сильного форварда перед Лигой чемпионов. Радар питерцев упал на нападающего «Бенфики» Карлоса Винисиуса. L’Équipe утверждает, что чемпионы России могут заплатить за лучшего бомбардира Суперлиги-2019/20 (18 голов) чуть менее 20 млн евро.

Зенит» ищет замену Азмуну, чтобы не остаться без сильного форварда перед Лигой чемпионов. Радар питерцев упал на нападающего «Бенфики» Карлоса Винисиуса. L’Équipe утверждает, что чемпионы России могут заплатить за лучшего бомбардира Суперлиги-2019/20 (18 голов) чуть менее 20 млн евро. По данным «СЭ», «Спартак» отклонил предложение «Вест Хэма» по Алексу Кралу. «Молотки» предложили аренду с правом выкупа, но с очень сложными условиями. Москвичи посчитали возможную сделку слишком опасной.

Вингер «Утрехта» Гирано Керк максимально близок к переходу в «Локомотив». Его агент Дик ван Бурик, а также партнер по голландскому клубу Барт Рамселар подтвердили, что москвичам и самому игроку осталось лишь поставить подписи.

Франция

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Мбаппе хоть и остался во Франции, но, по мнению Marca, игроки и тренеры парижан уверены, что ненадолго. Источник утверждает, что Килиан отчалит в Мадрид в последний день ТО, хотя сейчас такой вариант выглядит нереально: инсайдер Руди Галетти написал, что шейхи просят за француза аж 215 млн евро. Вау!

А еще во Франции:

«Лион» приблизился к подписанию Сердара Азмуна. Во Франции уверены, что «Зенит» согласится отпустить иранца за 16 млн евро, написал Фабрицио Романо. Контракт будет заключен на 5 лет.

Трансферы Криш в «МЮ», «ПСЖ» хочет Холанна в пару к Месси 27/08/2021 В 19:12