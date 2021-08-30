Главные сделки и слухи 30 августа. Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ», Алексей Миранчук интересен «Милану», а «Барселона» рассталась сразу с двумя игроками.

Англия

«Челси» ведет сложные переговоры с «Севильей» о трансфере центрального защитника Жюля Кунде. Sky Sports сообщил, что вместо обговоренных 50 млн евро испанцы затребовали 80, так как «синие» продали Курта Зума «Вест Хэму» ровно за добавившиеся 30 миллионов. Лондонцы не собираются отказываться от Кунде, но и не хотят переплачивать. Судьба защитника решится 31 августа.

Трансферы ЦСКА отпустил Влашича в АПЛ, «Ювентус» хочет арендовать Икарди ВЧЕРА В 18:54

А еще в Англии:

Никола Скира озвучил контракт Николы Влашича в «Вест Хэме»: продолжительность пять лет с зарплатой четыре миллиона евро в год.

Дэниел Джеймс перешел в «Лидс» из «Манчестер Юнайтед» за 28 млн евро. В связи с его уходом «дьяволы» сохранят Джесси Лингарда.

«Тоттенхэм» согласовал переход правого защитника «Барселоны» Эмерсона. Бразилец обойдется «шпорам» в 30 млн евро, осталось согласовать личный контракт.

«Ман Сити» продлил контракт центрального защитника Рубена Диаша сразу до 2027 года.

Испания

«Реал» не договорился с «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе. Парижан не устроило предложение в 170 млн евро, а мадридцы отказались платить 200. Французские источники пишут, что «бланкос» дождутся зимы, чтобы начать переговоры с самим игроком и забрать его бесплатно летом. Однако Sky Sports уверяет, что переговоры все же продолжатся в последний день ТО.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Барселона» не станет покупать Эктора Бельерина из-за ухода Эмерсона. В клубе есть правые защитники, а Роналду Куману нужен форвард.

«Хетафе» арендовал Флорентину Луиша из «Бенфики» с правом выкупа за 10 млн евро.

Италия

«Милан» провалил переговоры с «Брестом» о покупке атакующего полузащитника Ромена Февра и переключился на Алексея Миранчука. Автор инсайда Джанлука ди Марцио отметил, что переговоры между клубами сложные, но «Аталанта» не против отпустить россиянина. Правда, позже спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори опроверг информацию об интересе «Милана» к Миранчуку.

А вот с «Челси» о двухгодичной аренде опорника Тьемуэ Бакайоко«Милан» договорился-таки. «Россонери» обладают правом выкупа француза за 25 млн евро.

А еще в Италии:

Полузащитник «Лестера» Деннис Прат вылетел в Италию для прохождения медобследования перед арендой в «Торино». Туринцы смогут выкупить бельгийца за 15 млн евро.

«Милан» подписал полузащитника «Бордо» Ясина Адли за 10 млн евро.

«Ювентус» интересуется 19-летним Мохаммедом Ихаттареном из ПСВ. Трансфер может стоить 5-6 млн евро.

Германия

«Бавария» купила атакующего полузащитника Марселя Забитцера из «РБ Лейпцига». За австрийца заплатили всего 15 млн евро и подписали контракт до 2025 года. Забитцера уже представили в качестве игрока мюнхенцев, он получил 18-й номер.

Дортмундская «Боруссия» борется за Каллума Хадсона-Одои. Дортмундцы имеют предварительное соглашение с «Челси» о годовой аренде англичанина. Окончательное решение примет Томас Тухель.

А еще в Германии:

«Лейпциг» близок к покупке полузащитника «Барселоны» Илайша Мориба. Фабрицио Романо сообщил, что за 18-летнего испанца «Ред Булл» выложил 15 млн евро. Завтра он пройдет медобследование.

«Боруссия» близка к покупке защитника «Вольфсбурга» Марина Понграчича. Хорвата уже заметили в Дортмунде.

Франция

Не только «ПСЖ» сохранил лидера: полузащитник «Лиона» Уссем Ауар останется во Франции – сообщает Sky Sports. Игроком интересовались английские топ-клубы, но никто не завершил переговоры. Transfermarkt оценивает 23-летнего полузащитника в весомые 42 млн евро.

А еще во Франции:

«Лион» предлагал Виллану контракт на два года, но бразилец отказался и улетел на родину. Он должен подписать контракт с «Коринтиансом».

20-летний форвард «Монако» Виллем Гёббельс перейдет в «Нант» на правах годичной аренды.

30-летний форвард Николя де Превиль заключил контракт на три года с «Мецом».

Россия

Сердар Азмун не покинет «Зенит» в это трансферное окно, несмотря на успешные переговоры с «Лионом». Петербуржцы не договорились о покупке Карлоса Винисиуса, который рассматривался в качестве замены иранца. Бразилец вместо «Зенита» выбрал ПСВ. Не обеспечив Азмуну замены, «Зенит» заблокировал его продажу.

Сердар Азмун Фото: Getty Images

«Локомотив» согласовал трансфер 19-летнего полузащитника «Челси» Тино Анджорина. Янгстер обойдется железнодорожникам в 18 млн фунтов (20 млн евро), а лондонцы сохранили приоритетное право обратного выкупа.

А еще в России:

Станислав Крицюк подпишет контракт на три года с «Зенитом». Клуб купил вратарю у португальского «Жил Висенте» по схеме 2+2.

ЦСКА снова отправил в годичную аренду нападающего Адольфо Гайча. Новый клуб аргентинца – «Уэска» из Сегунды.

Трансферы Кунде в «Челси» за €50 млн, ультиматум «Реала» по Мбаппе, Кин в «Юве» 28/08/2021 В 18:08