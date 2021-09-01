Англия

«Челси» до последнего тянул с подписанием Сауля Ньигеса – в итоге о трансфере объявили уже после официального закрытия летнего окна. Клуб Романа Абрамовича взял полузащитника сборной Испании в аренду (по разным данным «Атлетико» получит от 4 до 5 миллионов евро) и следующим летом выплатит мадридцам еще 40 миллионов.

Трансферы Мбаппе и Азмун никуда не уйдут. Миранчук интересен «Милану» ВЧЕРА В 20:02

«Тоттенхэм» договорился с «Барселоной» о переходе защитника Эмерсона. Каталонцы отметили, что за бразильца из Лондона прилетело 25 млн евро. Контракт Эмерсона со «шпорами» рассчитан до лета 2026 года.

«Арсенал» по обоюдному согласию расторг контракт с Виллианом. Об этом сообщили на официальном сайте клуба. Благодаря этому «канониры» сэкономят около 25 млн евро на его з/п. Бразилец продолжит карьеру в «Кориантиасе».

Дэниел Джеймс покинул «МЮ», но всего лишь на год. Это время талантливый полузащитник проведет у Марсело Бьельсы в «Лидсе».

А еще в Англии:

Саломон Рондон договорился с «Эвертоном» на правах свободного агента. Рондон подписал соглашение по схеме 2+1. Это третий клуб подряд, в котором экс-форвард «Зенита» и ЦСКА работает вместе с Рафаэлем Бенитесом (после «Ньюкасла» и «Далянь Про»).

«Тоттенхэм» официально объявил о расторжении контракта с Сержем Орье . Он теперь свободный агент – значит, может оказаться в любом клубе мира.

официально объявил о расторжении контракта с . Он теперь свободный агент – значит, может оказаться в любом клубе мира. «Арсенал» объявил о приобретении японского защитника Такехиро Томиясу . Игрок перешел из итальянской «Болоньи» . Фабрицио Романо уверяет, что за азиата заплатили 18 миллионов евро, на Sky Sports сделку оценили в 23 млн евро.

объявил о приобретении японского защитника . Игрок перешел из итальянской . Фабрицио Романо уверяет, что за азиата заплатили 18 миллионов евро, на Sky Sports сделку оценили в 23 млн евро. «Кристал Пэлас» подтвердил переход лучшего бомбардира шотландской Премьер-лиги Эдсона Эдуара. Страйкер подписал контракт на четыре года и взял в новом клубе 22-й номер – такой же, как в «Селтике». Сумма сделки – 16,3 миллиона евро.

Эктор Бельерин, «Арсенал» Фото: Getty Images

Эктор Бельерин перешел из «Арсенала» в «Бетис» . Испанский защитник сбежал с «Эмирейтс» в аренду, чтобы не вылететь в Чемпионшип.

перешел из в . Испанский защитник сбежал с «Эмирейтс» в аренду, чтобы не вылететь в Чемпионшип. «Бёрнли» похвастался трансфером Коннора Робертса . «Суонси» уступил правого защитника всего за 3 млн евро.

похвастался трансфером . «Суонси» уступил правого защитника всего за 3 млн евро. «Ньюкасл» объявил о переходе Сантьяго Муньеса . Игрок сборной Мексики U-23 арендован у «Сантос Лагуна» на 18 месяцев. Кажется, мы уже знаем карьеру этого парня: гол на последних минутах со штрафного, роман с медсестрой, переход в «Реал»…

объявил о переходе . Игрок сборной Мексики U-23 арендован у «Сантос Лагуна» на 18 месяцев. Кажется, мы уже знаем карьеру этого парня: гол на последних минутах со штрафного, роман с медсестрой, переход в «Реал»… «Шеффилд Юнайтед» взял в аренду вратаря сборной Швеции Робина Ульсена . Голкипер не задержался в «Роме» при Жозе Моуринью и свинтил обратно в Англию на временной основе.

взял в аренду вратаря сборной Швеции . Голкипер не задержался в при Жозе Моуринью и свинтил обратно в Англию на временной основе. Вингер «Арсенала» Рис Нельсон на год отправился в аренду в «Фейенорд» .

на год отправился в аренду в . «Ливерпуль» отправил полузащитника Шейи Оджо в аренду в «Милуолл», а Риса Уильямса – в «Суонси» .

отправил полузащитника в аренду в «Милуолл», а – в . Итан Ампаду подписал с «Челси» новый контракт до лета 2024 года и отправился в аренду. Ближайший сезон он проведет в Италии – в «Венеции» .

подписал с новый контракт до лета 2024 года и отправился в аренду. Ближайший сезон он проведет в Италии – в . Воспитанник «Манчестер Сити» Томми Дойл следующий сезон проведет во второй Бундеслиге – его арендовал «Гамбург».

Италия

«Ювентус» вернул из «Эвертона» Мойзе Кина. Сделку оформили по сложной схеме – сначала двухгодичная аренда, а затем полноценный трансфер. За первый сезон форварда в Турине «Ювентус» заплатит 3 млн евро, за второй – 4. Обязательный выкуп за 28 миллионов евро состоится только потом. Еще 3 млн евро «Эвертон» может получить бонусами, если карьера Кина в Турине будет развиваться успешно.

«Аталанта» обзавелась опорником АЗ Теном Копмейнерсом. 23-летний футболист, которого Transfermarkt оценивает в 16,5 млн евро, обошелся клубу в 14 млн евро. Тен способен также закрыть позицию ЦЗ и место в центре полузащиты. В прошлом сезоне Эредивизи голландец закинул 15 мячей в 31 матче.

Сумасшедший день провел Мохамед Ихаттарен. 31 августа парень перешел из ПСВ в «Ювентус» за 12 млн евро. И 31 же августа он отправился в «Сампдорию» в аренду.

Андре Замбо-Ангисса перешел из «Фулхэма» в «Наполи». Итальянцы взяли камерунского опорника в аренду с правом выкупа за 15 млн евро.

А еще в Италии:

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Instagram

В Fiorentinanews.com сообщили, что «Фиорентина» не получала официальных предложений о продаже Александра Кокорина . Во Флоренции видят Коко основным сменщиком Душана Влаховича, который летом чуть не ушел в «Ман Сити» или «Атлетико».

не получала официальных предложений о продаже . Во Флоренции видят Коко основным сменщиком Душана Влаховича, который летом чуть не ушел в «Ман Сити» или «Атлетико». «Рома» расторгла контракт с Хавьером Пасторе . Грустная новость для поклонников аргентинца, но точно не для него самого. По информации Николо Скиры, Пасторе выплатят 4,5 млн евро – з/п за один из двух оставшихся по контракту сезонов.

расторгла контракт с . Грустная новость для поклонников аргентинца, но точно не для него самого. По информации Николо Скиры, Пасторе выплатят 4,5 млн евро – з/п за один из двух оставшихся по контракту сезонов. «Лацио» объявил о контракте с полузащитником «Вероны» Маттиа Дзакканьи (в прежнем клубе играл под 10-м номером). Да-да, это тоже аренда с обязательством выкупа.

объявил о контракте с полузащитником (в прежнем клубе играл под 10-м номером). Да-да, это тоже аренда с обязательством выкупа. «Торино» подписал центрального защитника «Славии» Давида Зиму и арендовал у «Лестера» полузащитника Денниса Прата . А еще туринцы отправили в «Эмполи» вратаря Самира Уйкани и расторгли контракт с 31-летним Яго Фальке.

подписал центрального защитника и арендовал у полузащитника . А еще туринцы отправили в «Эмполи» вратаря Самира Уйкани и расторгли контракт с 31-летним Яго Фальке. Кейта Бальде оставил «Монако» Александра Головина и отправился в «Кальяри» . Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

оставил Александра Головина и отправился в . Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро. Франческо Капуто перешел из «Сассуоло» в «Сампдорию» , забивного форварда взяли в Геную в аренду с правом выкупа за 6,5 млн евро.

перешел из в , забивного форварда взяли в Геную в аренду с правом выкупа за 6,5 млн евро. «Венеция» одела в красивую форму левого защитника сборной Суринама Риджесиано Хапса . Он прибыл в затопленный город Италии из «Фейенорда» .

одела в красивую форму левого защитника сборной Суринама . Он прибыл в затопленный город Италии из . Форвард Бету Бетунсал перешел в «Удинезе» из португальского «Портимоненсе». Сделку оценили примерно в 10 миллионов евро.

Испания

Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинга. Сумма сделки не разглашается, но ранее Фабрицио Романо писал о том, что «Ренн» получит за звезду 31 млн евро + различные бонусы.

Антуан Гризманн, «Барселона» Фото: Getty Images

«Барселона» впарила мадридскому «Атлетико» Антуана Гризманна – на «Камп Ноу» не выбросили чек и вернули француза по цене в три раза дешевле, чем в 2019-м. Два года назад Гризманн переходил в «Барсу» за 120 миллионов евро, теперь же столичный клуб взял Гриза в аренду и летом 2022-го переведет на счета «сине-гранатовых» всего 40 миллионов евро.

Вместо Гризманна «Барселона» подписала Люка де Йонга. 31-летнего форварда «Севильи» одобрил (и, есть подозрение, лично просил) Роналд Куман, знакомый с ним по сборной Голландии. У Де Йонга выдающаяся статистика – четыре гола в 34 матчах Ла Лиги-2020/21. Теперь «блауграна» входит в европейский сезон с линией нападения Брэйтуэйт-Де Йонг-Депай.

Альба и Бускетс снизили зарплаты, чтобы зарегистрировать Агуэро

Роналду хотел перейти в «Барсу» – Мендеш связывался с каталонцами

Защитник сборной Колумбии Джейсон Мурильо покинул «Сампдорию» и перешел в «Сельту» . Схема стандартна – аренда с опцией выкупа. Мурильо играл в Виго полгода прошлого сезона.

покинул и перешел в . Схема стандартна – аренда с опцией выкупа. Мурильо играл в Виго полгода прошлого сезона. «Валенсия» взяла в аренду нападающего Уго Дуро из «Хетафе», чтобы Денису Черышеву было кому навешивать в голову в чужой штрафной.

Радамель Фалькао, «Галатасарай» Фото: Getty Images

Радамель Фалькао расторг контракт с «Галатасараем» и близок к подписанию с «Райо Вальекано» . Журналист Сесар Луис Мерло со ссылкой на репортера Хермана Гарсию Грова заявил, что форвард уже прибыл в Мадрид и вот-вот поставит подпись под однолетним контрактом. Фото Фалькао в Испании прилагается.

расторг контракт с «Галатасараем» и близок к подписанию с . Журналист Сесар Луис Мерло со ссылкой на репортера Хермана Гарсию Грова заявил, что форвард уже прибыл в Мадрид и вот-вот поставит подпись под однолетним контрактом. Фото Фалькао в Испании прилагается. Венесуэлец Янхель Эррера покинул «Манчестер Сити» и временно присоединился к «Эспаньолу» . На Transfermarkt оценили 23-летнего Эрреру в 18 миллионов евро.

покинул и временно присоединился к . На Transfermarkt оценили 23-летнего Эрреру в 18 миллионов евро. «Валенсию» покинул корейский воспитанник Ли Кан Ин (звезда реалити-шоу и обладатель «Золотого мяча» МЧМ). Уже известно, что таланта бесплатно подхватила «Мальорка» .

покинул корейский воспитанник (звезда реалити-шоу и обладатель «Золотого мяча» МЧМ). Уже известно, что таланта бесплатно подхватила . «Барса» объявила об уходе Рея Маная в «Специю» . Итальянский клуб заплатит за аренду 300 тысяч евро и сможет выкупить форварда за 2,7 млн.

объявила об уходе в . Итальянский клуб заплатит за аренду 300 тысяч евро и сможет выкупить форварда за 2,7 млн. Серхио Эскудеро официально перешел из «Севильи» в «Гранаду» . За левого защитника заплатили 0 евро.

официально перешел из в . За левого защитника заплатили 0 евро. «Валенсия» подобрала Элдера Кошту из «Лидс Юнайтед». Португалец здраво оценил силы после перехода Дэниэла Джеймса из «МЮ» и дернул на «Месталью».

Германия

Илайш Мориба официально стал игроком «Лейпцига». Ранее сообщалось, что полузащитник отказался продлевать контракт с «Барселоной». Каталонцы уступили его немцам за 16 млн евро + 6 млн в качестве бонусов. Еще «блаугране» отойдут 10% от следующей перепродажи игрока. Контракт Илайша с «РБ» рассчитан до лета 2026 года.

«Бавария» официально отдала в аренду «Хоффенхайму» Криса Ричардса. Но перед этим продлила контракт с американцем до 2025 года. Часть прошлого сезона Крис провел как раз в «Хоффенхайме».

Йосип Брекало перешел из «Вольфсбурга» в «Торино». Туринский клуб взял хорвата в аренду (немцам достанется 1 млн евро), а по окончании сезона выкупит полузащитника еще за 11 миллионов.

Франция

Нуну Мендеш («Спортинг») Фото: Getty Images

«Пари Сен-Жермен» так и не отпустил Килиана Мбаппе, зато выложил аж 7 миллионов евро за левого защитника сборной Португалии Нуну Мендеша. За 19-летним латералем «Спортинга» гонялись примерно все топ-клубы, «ПСЖ» успел первым. Мендеш переедет в Париж уже сейчас на правах аренды, а летом «Сен-Жермен» дошлет в Лиссабон еще 40 миллионов евро в качестве выкупа.

«Спортинг» объявил о переходе Пабло Сарабии из «ПСЖ» на правах аренды. Всем плюс – Сарабия получит игровое время, «Париж» не будет мешать Месси, Неймару и Мбаппе в атаке, а лиссабонцы усилились перед Лигой чемпионов.

А еще во Франции:

Чемпион Франции «Лилль» приобрел полузащитника голландского «Гронингена» Габриэля Гудмундссона . 22-летний исландец подписал соглашение на пять сезонов.

приобрел полузащитника голландского . 22-летний исландец подписал соглашение на пять сезонов. Атакующий полузащитник «Бордо» Ясен Адли официально стал футболистом «Милана» . Французам заплатили 8 миллионов евро и оставили Адли еще на годик в аренде. Ясен подписал соглашение до лета 2026 года.

официально стал футболистом . Французам заплатили 8 миллионов евро и оставили Адли еще на годик в аренде. Ясен подписал соглашение до лета 2026 года. «Марсель» спихнул центрфорварда Валера Жермена в «Монпелье» на правах свободного агента.

спихнул центрфорварда в на правах свободного агента. Правый защитник «Астон Виллы» Фредерик Гильбер улетел в аренду в «Страсбур» – променял один середняк лиг топ-5 на другой.

улетел в аренду в – променял один середняк лиг топ-5 на другой. «Ланс» вернул из «ПСЖ» Арно Калимуэндо Муинга .

вернул из . Центральный нападающий Гаэтан Лаборд , который чуть не приехал в Россию, дотопал из «Монпелье» в «Ренн» за 15 миллионов евро.

, который чуть не приехал в Россию, дотопал из в за 15 миллионов евро. Вингер «Амьена» Абдул Кадер Бамба перешел в «Нант» на правах аренды.

перешел в на правах аренды. «Брест» арендовал у «Интера» полузащитника Люсьена Агуме.

Россия

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

Никола Влашич стал игроком «Вест Хэма». ЦСКА наконец-то стал игрокомнаконец-то отпустил хорвата назад в Европу . Для этого «молотобойцам» пришлось вывалить 30 миллионов евро. Эту сумму они отправят сразу, а еще 9 лямов армейцы могут получить, если Никола разорвет АПЛ. Контракт подписан на 5 лет, а зарплата игрока, по информации BBC, равняется 4 млн евро за сезон.

Дополнительно «Вест Хэм» приобрел Алекса Крала у московского «Спартака». Сначала Evening Standard написал, что чеха не отпускают из сборной на финализирование сделки, но все же Алекс вырвался с базы и успел на представление. Крал стал футболистом «молотков» на правах аренды с опцией обязательного выкупа.

А еще в России:

Адольфо Гайч не сыграет за ЦСКА в этом сезоне. Его сбагрили в Сегунду. Счастливым обладателем аргентинца стала «Уэска» , которой доступна опция выкупа за 8 млн евро. Сделка закрыта официально.

не сыграет за в этом сезоне. Его сбагрили в Сегунду. Счастливым обладателем аргентинца стала , которой доступна опция выкупа за 8 млн евро. Сделка закрыта официально. Дарко Йевтич сменил «Рубин» на АЕК . Пока на сезон, но у греческого клуба есть опция выкупа.

сменил на . Пока на сезон, но у греческого клуба есть опция выкупа. «Ростов» объявил, что Давид Тошевски покинул Россию и будет играть на правах аренды в Польше. Македонского форварда подписал «Гурник Забже» .

объявил, что покинул Россию и будет играть на правах аренды в Польше. Македонского форварда подписал . «Зенит» продлит Дзюбу, даже если он будет мало играть («Чемпионат»)

Все остальные

Карлос Винисиус, «Бенфика» Фото: Getty Images

Цель «Зенита» Карлос Винисиус оказался в Нидерландах, а вовсе не в России. Форвард «Бенфики» и экс-игрок «Тоттенхэма» выбрал ПСВ из Эйндховена вместо Санкт-Петербурга.

оказался в Нидерландах, а вовсе не в России. Форвард и экс-игрок «Тоттенхэма» выбрал вместо Санкт-Петербурга. Мауро Сарате (помните такого?) перешел в «Атлетико Минейро» . Последним клубом 34-летнего аргентинца была «Бока Хуниорс».

(помните такого?) перешел в . Последним клубом 34-летнего аргентинца была «Бока Хуниорс». Валентино Лазаро стал игроком «Бенфики» . Португальский клуб арендовал вингера у «Интера» до лета 2022-го.

стал игроком . Португальский клуб арендовал вингера у до лета 2022-го. Центральный защитник «Тоттенхэма» Кэмерон Картер-Викерс отправился в аренду в «Селтик» – отличное место, чтобы набираться опыта. Правда, центрбеку уже 23, где там нехватка опыта-то.

Трансферы ЦСКА отпустил Влашича в АПЛ, «Ювентус» хочет арендовать Икарди 29/08/2021 В 18:54