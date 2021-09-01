Трансферное окно официально закрылось, но некоторые сделки все еще могут состояться. Клубы еще успеют взорвать мозг болельщикам новыми подписаниями. Рассказываем о самых интересных новостях трансферного рынка.

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Англия

Трансферы Гризманн в «Атлетико», Сауль в «Челси», новичок «ПСЖ». Сделки дедлайна 18 ЧАСОВ НАЗАД

Голкипер Эдерсон подписал новый долгосрочный контракт с «Манчестер Сити». Официальный сайт «горожан» сообщил, что 28-летний бразильский вратарь подписал новое соглашение до лета 2026 года на улучшенных финансовых условиях.

Нападающий Александр Ляказетт не будет подписывать новый контракт с лондонским «Арсеналом». Текущий истекает летом 2022 года, и по информации Football.London, игрок не собирается подписывать новое соглашение. Минувшим летом в услугах Ляказетта были заинтересованы «Рома», «Атлетико» и «Ювентус», но переход игрока так и не состоялся из-за завышенных запросов лондонского клуба.

Александр Ляказетт Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» не сумел найти покупателя на защитника Сержа Орье, при этом подписав фулбека «Барселоны» Эмерсона. Официальный сайт «шпор» сообщил, что согласовал условия расторжения контракта с 28-летним ивуарийцем по обоюдному согласию.

А еще в Англии:

Нападающий Одсонн Эдуар перешел из «Селтика» в «Кристал Пэлас» за 16 миллионов евро. Официальный сайт «ледяных орлов» сообщил о подписании 23-летнего француза, который заключил контракт до лета 2025 года с недельной зарплатой в размере 82 тысяч евро.

перешел из в за 16 миллионов евро. Официальный сайт «ледяных орлов» сообщил о подписании 23-летнего француза, который заключил контракт до лета 2025 года с недельной зарплатой в размере 82 тысяч евро. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек был очень близок к переходу в «Эвертон» на правах аренды. По информации Voetbal International, «ириски» в заключительный день трансферного окна связались с «красными дьяволами» в попытке арендовать 24-летнего хавбека, но получили отказ. Инициатором отказа стал главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер, чем очень сильно обидел Ван де Бека, который в этом сезоне не провел на поле ни одной минуты. Однако норвежский коуч убедил Донни и его окружение, что игрок обязательно получит шанс доказать свою состоятельность.

Испания

Нападающий Радамель Фалькао покидает «Галатасарай» и возвращается в чемпионат Испании. Колумбийский нападающий договорился о переходе в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Как сообщает AS, испанский клуб подпишет с 35-летним форвардом контракт по схеме «1+1».

Радамель Фалькао, «Галатасарай» Фото: Getty Images

Нападающий Люк Де Йонг перешел из «Севильи» в «Барселону» на правах годичной аренды с последующей опцией выкупа. Официальный сайт «блаугранас» сообщил о подписании 31-летнего нидерландского форварда, который в минувшем сезоне отыграл 34 матча в Примере, отметившись 4 голами. Де Йонг перешел к каталонцам совершенно бесплатно, и клуб будет полностью платить ему зарплату.

А еще в Испании:

Защитник Эктор Бельерин перешел из «Арсенала» в «Бетис» на правах годичной аренды без последующего права выкупа. Официальный сайт «огурцов» сообщил о переходе 26-летнего испанского фулбека, который согласился на значительное снижение зарплаты ради возвращения в Испанию.

перешел из в на правах годичной аренды без последующего права выкупа. Официальный сайт «огурцов» сообщил о переходе 26-летнего испанского фулбека, который согласился на значительное снижение зарплаты ради возвращения в Испанию. Миралем Пьянич ведет переговоры с клубами РПЛ и турецкой Суперлиги узнали RAC1. Агенты игрока намерены найти Пьяничу новый клуб как можно скорее. Футболист не хочет постоянно оставаться на замене и планирует покинуть команду.

Италия

Приоритетной задачей «Наполи» является сохранение в команде нападающего Лоренцо Инсинье, сообщает Calciomercato. По информации источника, руководство «партонопеи» не хочет упускать 30-летнего форварда, контракт которого истекает уже в июле 2022 года. В Неаполе намерены договориться с Инсинье о новом соглашении до 1 января, ведь после этой даты любой заинтересованный клуб сможет вести переговоры с Лоренцо о его бесплатном трансфере в конце сезона.

Лоренцо Инсинье Фото: Getty Images

В заключительный день летнего трансферного окна «Милан» успел закрыть две сделки. Первым новичком «россонери» стал полузащитник «Кротоне» Жуниор Мессиас, которого арендовали на год за 2,6 млн евро с последующей опцией полноценного выкупа за 5,4 млн евро. Также «Милан» оформил трансфер Ясина Адли из «Бордо» за 8 миллионов евро. Молодой француз подписал контракт до лета 2026 года и вернулся в «Бордо» на правах годичной аренды.

А еще в Италии:

Полузащитник Кейта Бальде покинул «Монако» и присоединился к «Кальяри» на правах свободного агента. Официальный сайт «островитян» сообщил о переходе 26-летнего вингера, который заключил контракт до лета 2024 года. Финансовые условия контракта не сообщаются.

Франция

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг подписал контракт с «Лионом». Официальный сайт «ткачей» сообщил о переходе немецкого центрбека, который заключил контракт до лета 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Джером Боатенг, «Бавария» Фото: Getty Images

Защитник Нуну Мендеш перешел из «Спортинга» в «ПСЖ» на правах годичной аренды за 7 миллионов евро с последующей опцией выкупа за 40 млн евро. Официальный сайт «красно-синих» сообщил о переходе 19-летнего португальского фулбека, который успешно прошел медосмотр и подписал долгосрочный контракт. «ПСЖ» сумели выиграть борьбу за Мендеша у крупных европейских грандов, среди которых «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус».

А еще во Франции:

Полузащитник Пабло Сарабия перешел из «ПСЖ» в лиссабонский «Спортинг» на правах годичной аренды. Официальный сайт «золотых львов» сообщил о подписании 29-летнего испанского вингера, который успешно прошел медосмотр, подписав контракт.

Россия

Полузащитник «Утрехта» Гирано Керк перешел в московский «Локомотив» за 6 миллионов евро. Официальный сайт «железнодорожников» сообщил о подписании 25-летнего нидерландского вингера, который заключил контракт до лета 2025 года. В РПЛ Керк будет выступать под 7-м номером.

А еще в России:

Русский голкипер «Жил Висенте» Станислав Крицюк перешел в «Зенит», сообщает источник. Утверждается, что 30-летний футболист уже провел первую тренировку с новой командой.

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