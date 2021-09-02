Трансферное окно в России, Турции и Португалии еще открыто, и клубы пытаются распродать футболистов. Некоторые же строят большие планы на зимний трансферный перерыв. Одни уже заприметили потенциальных новичков, другие – договариваются о продаже игроков, на которых не рассчитывают.

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Англия

Трансферы Пьянич может поехать в РПЛ, Фалькао – в Испании ВЧЕРА В 18:20

Продление контракта с Филом Фоденом является ключевой задачей для руководства «Манчестер Сити». Действующий контракт 21-летнего английского плеймейкера истекает только в 2024 году, но боссы «горожан» все равно намерены переподписать соглашение с игроком на улучшенных финансовых условиях. Как сообщает Manchester Evening News, первой целью «Сити» будет именно Фоден, тогда как полузащитники Рияд Марез и Рахим Стерлинг могут покинуть команду следующим летом, ведь их сделки рассчитаны только до 2023 года.

Фил Фоден, сборная Англии Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает заполучить полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса в следующем году. По информации Manchester Evening News, руководство «дьяволов» ведет активные поиски нового опорного хавбека, который станет заменой Неманье Матичу, и возможно, Фреду. «МЮ» мог подписать Райса уже этим летом, но остановили выбор на Джейдоне Санчо, Рафаэле Варане и Криштиану Роналду.

Несмотря на закрытые трансферные окна в большинстве европейских стран, руководство «Эвертона» все еще рассчитывает избавиться от самого высокооплачиваемого игрока команды – Хамеса Родригеса. Liverpool Echo пишет, что руководство «ирисок» планирует продать 30-летнего колумбийца в команду, которые имеют право подписывать новых игроков. Речь идет про Россию и Турцию, где окно открыто до 7 сентября, и про Португалию, где трансферное межсезонье закрывается 22 сентября.

А еще в Англии:

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохаммед Эль-Ненни может сменить клубную прописку до конца текущей недели. Как сообщает A Spor, турецкий «Бешикташ» заинтересован в подписании 29-летнего египтянина и уже сделал официальный запрос.

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума был в списке интересов сразу нескольких английских клубов, но официальных предложений по его трансферу так и не было. По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» продолжают следить за успехами Биссума и могут вернуться за игроком уже в январе.

Испания

Мадридский «Реал» уже строит очень серьезные планы на следующее летнее трансферное межсезонье. По информации Marca, главной целью «бланкос» станет подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого не удалось выкупить в августе за 180 миллионов евро. Помимо Мбаппе, Флорентино Перес нацелен на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, которого также можно будет подписать свободным агентом, и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. За трансфер норвежского страйкера придется отвалить 75 млн евро, а также выплатить солидные комиссионные агенту игрока Мино Райоле.

В заключительный день летнего межсезонья мадридский «Атлетико» сумел вернуть в команду нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Marca разузнала, что «Атлетико» придется выкупить Гризманна только в том случае, если он за сезон отыграет определенное количество игр, число которых прописано в соглашении между клубами. Кроме того, «индейцы» могут выкупить контракт Антуана в любой момент действия арендного соглашения.

Антуан Гризманн, «Барселона» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Будущее полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича остается неопределенным. На данный момент у боснийца есть варианты продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo. «Зенит» хотел взять 31-летнего игрока в аренду и платить ему большую часть зарплаты, но Пьянич отказался. Тем не менее интерес к игроку со стороны сине-бело-голубых сохраняется. Агент игрока ведет продвинутые переговоры с «Бешикташем», а Пьянич уже вылетел в Турцию

Италия

Полузащитник «Сампдории» и сборной Дании Миккель Дамсгор может стать игроком «Ювентуса». Издание Calciomercato сообщает, что «старая синьора» внимательно следит за 21-летним футболистом, который отлично проявил себя во время Евро-2020. В данный момент в составе «бьянконери» хватает полузащитников, и в клубе будут готовы сделать предложение по Дамсгору только следующим летом.

Миккель Дамсгор Фото: Getty Images

Защитник «Ромы» Давиде Сантон может продолжить карьеру в чемпионате Турции, пишет Calciomercato. В услугах 30-летнего фулбэка заинтересованы «Бешикташ» и «Истанбул». Оба турецких клуба не готовы платить за трансфер Сантона и хотят заполучить его на правах свободного агента. Представители защитника пытаются согласовать с «волками» условия расторжения контракта по обоюдному согласию без финансовых выплат с любой стороны.

А еще в Италии:

Миланский «Интер» нашел замену голкиперу Самиру Хандановичу. Как сообщает журналист Николо Скира, «нерадзурри» подпишут вратаря амстердамского «Аякса» Андре Онана. Камерунский игрок решил не продлевать контракт с голландцами и сможет присоединиться к «Интеру» на правах свободного агента следующим летом.

Германия

«Барселона» в летнее трансферное окно планировала подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, который является воспитанником каталонского клуба. Как сообщает Mundo Deportivo, боссы «блауграны» предложили 58 млн евро + бонусы за трансфер 23-летнего испанского вингера, но получили отказ. «Быки» потребовали за одного из лидеров около 75 млн евро.

Даниэль Ольмо, «РБ Лейпциг» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

«Фенербахче» подписал экс-игрока «Шальке» и «Кёльна» Макса Майера. Немец в качестве свободного агента подписал с турками контракт на два года.

Издание Bild сообщает, что мюнхенская «Бавария» не будет бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге считает, что совсем скоро молодой форвард покинет немецкий чемпионат.

Франция

Килиан Мбаппе разочарован действиями руководства «ПСЭ», а также тем, что в клуб не сдержали слово относительно его перехода в мадридский клуб. Вице-чемпионы Франции обещали, что отпустят игрока в «Реал», если поступит хорошее предложение, однако отказались продавать Килиана даже за 220 млн евро. Теперь Мбаппе решительно настроен покинуть клуб и не будет подписывать новый контракт с парижанами, которые предлагают Килиану зарплату больше, чем у Лионеля Месси.

Россия

Константин Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив». Ранее Нобель Арустамян сообщил, что сумма трансфера составит 5-7 млн евро, а зарплата игрока увеличится в четыре раза. В ЦСКА Марадишвили получал около 1 млн рублей.

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов может покинуть команду до закрытия летнего межсезонья. По информации «Чемпионата», в услугах 28-летнего российского хавбека заинтересованы «Ростов» и «Химки», они готовы арендовать игрока до конца сезона с последующим правом выкупа.

Голкипер Станислав Крицюк перешел из «Жил Висенте» в «Зенит». Сумма трансфера не сообщается, 30-летний вратарь заключил контракт по схеме «1+1». Финансовые условия контракта держатся в секрете.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может продолжить карьеру в «Локомотиве». Московский клуб крайне заинтересован в подписании 23-летнего хавбека, и по информации «СЭ», готов заплатить за его переход около 7 миллионов евро.

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