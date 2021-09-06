Трансферное окно в топ-чемпионатах закрылось в ночь с 31 августа на 1 сентября. 3 сентября оно захлопнется в Украине, а спустя еще 4 дня дедлайн наступит и в России. Но подводить итоги уже можно – период дозаявок в Лигу чемпионов закрыт, а значит лучшие клубы мира усиляться уже не будут.
В новом выпуске «Точки xG» авторы Eurosport.ru Дмитрий Панферов и Сурен Аванесьян подводят итоги горяченного трансферного окна лета-2021 года. Главными темами выпуска стали:
- Трансферы Криштиану Роналду и Лионеля Месси (обсудили, какой круче и важнее);
- Сделки, которые остались в тени, но также заслуживают внимания: Мемфис Депай в «Барселоне», Джейдон Санчо в «МЮ», Джек Грилиш в «Манчестер Сити», Ромелу Лукаку в «Челси» и другие топ-трансферы;
- Небанальные переходы лета-2021.
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