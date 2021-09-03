Трансферное окно в России, Турции и Португалии еще открыто, и клубы пытаются распродать футболистов. Некоторые же строят большие планы на зимний трансферный перерыв. Одни уже заприметили потенциальных новичков, другие – договариваются о продаже игроков, на которых не рассчитывают.

Англия

«Манчестер Юнайтед» не хочет отказываться от идеи подписания крайнего защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. По информации Mundo Deportivo, руководство «МЮ» собирается сделать еще одно предложение по Триппьеру, которое будет озвучено в конце декабря или в начале января. Однако, чтобы купить Кирана, манкунианцам сначала придется найти претендента на Диогу Далота.

Трансферы Хамес и Пьянич едут в Турцию, новички «Зенита» и «Локо» ВЧЕРА В 18:34

Киран Триппьер, «Атлетико» Фото: Getty Images

«Челси» начал трансферную охоту на полузащитника «Милана» Франка Кесси. Руководство «синих» пыталось оформить переход 24-летнего ивуарийца в летнее межсезонье, но боссы «россонери» отказались отпускать ключевого игрока, особенно на фоне ухода Хакана Чалханоглу и Джанлуиджи Доннаруммы. По информации журналиста Клаудио Раймонди, «Челси» очень хочет заполучить Кесси и собирается вернуться за игроком следующим летом, когда истечет его действующий контракт.

«Тоттенхэм» активно работал над подписанием полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, но переговоры сорвались. По данным издания HITC, спортивный директор «шпор» связывался с агентом игрока, но сам Пьянич не согласился на переезд в АПЛ и отказал «Тоттенхэму».

А еще в Англии:

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои остался крайне разочарован тем фактом, что Томас Тухель не отпустил его в дортмундскую «Боруссию». В середине августа «Челси» получил предложение от «Боруссии» о годичной аренде Хадсон-Одои, где игроку гарантировали регулярную игровую практику не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Как сообщает The Athletic, Каллум остался очень недоволен решением тренера и начинает задумываться о будущем вне «Челси».

Экс-защитник «Тоттенхэма» Серж Орье в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом», сообщает Sky Sports. 28-летний ивуариец 1-го сентября расторг контракт со «шпорами».

Испания

«Барселона» договорилась по условиям личного контракта с полузащитником «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Руководство «блауграны» пыталось заполучить испанского вингера в летнее межсезонье, но их предложение в 58 млн евро было отклонено. Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» успела договориться с Ольмо по условиям личного пятилетнего контракта и собирается вернуться за игроком в январе.

А еще в Испании:

Защитник Жюль Кунде очень зол на руководство «Севильи» из-за сорвавшегося трансфера в «Челси». Сообщается, что «Челси» предложил 65 млн евро, но получил отказ. По информации TeamTALK, Кунде был настолько зол на боссов клуба, что даже игнорировал звонки от главного тренера Хулена Лопетеги и спортивного директора Рамона Мончи.

Жюль Кунде Фото: Getty Images

Италия

«Ювентус» готов составить конкуренцию мадридскому «Реалу» в борьбе за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. По информации Tuttosport, боссы «бьянконери» очень хотят вернуть Погба в Турин, но понимают, что осуществить сделку будет невероятно сложно. Причиной такой неуверенности называют большое желание Поля попробовать силы в мадридском «Реале».

А еще в Италии:

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери занят активными поисками новой команды. По словам Джанлуки ди Марцио, Франк может перейти в «Салернитану», которая вернулась в высший дивизион Италии после более 20-летнего отсутствия. В данный момент стороны пытаются договориться о финансовых аспектах сделки. Переговоры проходят достаточно сложно.

Франк Рибери, «Бавария» Фото: Getty Images

Турция

«Фенербахче» ведет переговоры о подписании форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. «Красные» решились продать героя Лиги чемпионов-2019, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Переговоры продвигаются очень активно, стороны близки к соглашению, убеждает The Hard Tackle.

Хотя «Фенербахче» определил и представил заявку на Лигу Европы, работа на трансферном рынке еще не завершена. Фабрицио Ангилери из «Ривер Плейт» может продолжить карьеру в Турции. «Фенербахче» предлагал за Ангилери 6 млн евро, но такая цена не устроила «Ривер Плейт». Согласно новостям Todofichajes, турецкий клуб предложит за футболиста 7 миллионов или дождется истечения контракта в 2022 году.

Гедсон Фернандес из «Бенфики» интересен «Бешикташу» и «Галатасараю». Фернандес уже заявлен в Лигу чемпионов, однако, по информации издания A Bola, игроку нет места в стартовом составе, и, скорее всего, он покинет клуб в ближайшие дни.

Полузащитник Миралем Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ» на правах годичной аренды. Турецкий клуб заплатит игроку порядка 3 млн евро за сезон, а остальную часть будет выплачивать «Барса». Ради этого трансфера Пьянич пошел на снижение зарплаты в 60%. Аренда боснийца не будет стоить «Бешикташу» ни копейки.

Полузащитник «Арсенала» Мохаммед Эль-Ненни, скорее всего, не покинет английский клуб. К нему проявлял интерес «Бешикташ», но теперь турецкая команда официально закрыла сделку по Миралему Пьяничу. К тому же, футболист совсем недавно получил травму, что значительно снизило шансы на трансфер, сообщает AAllenSport.

А еще в Турции:

«Кайсериспор» начал переговоры по Стивену Колкеру, который в скором времени покинет «Фенербахче», сообщает Fanatik.

«Фенербахче» подписал нападающего Диего Росси из «Лос-Анджелес».

Россия

Экс-полузащитник «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» Руслан Камболов 3 сентября приехал в Тулу на переговоры по заключению контракта с местным «Арсеналом», сообщает Eurostavka. Камболов находится без клуба после окончания прошлого сезона.

«Краснодар» и «Спартак» интересовались бразильским защитником «Галатасарая» Маркао. Однако интерес свелся к нулю после информации о том, что турецкий клуб требует за футболиста не менее 10 миллионов евро. Команды из России оказались не готовы платить такие деньги за 25-летнего игрока.

ЦСКА ведет переговоры по аренде 26-летнего испанского полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо, сообщает Eurostavka. Игроку уже делают российскую визу, приезд футболиста в Москву запланирован на 7 сентября – это последний день трансферного окна в РПЛ.

«Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу», – сообщил Sport24 спортивный директор итальянского клуба Фредерик Массара. А вот «СЭ» сообщает, что армейцы пока не присылали в офис «Милана» официальное предложение по аренде, въездные документы в РФ на футболиста тоже не оформлены.

ЦСКА отказался отпускать полузащитника Константина Кучаева в «Рубин». Казанский клуб обратился к армейцам с предложением об аренде 23-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа, но ЦСКА отказал, сообщает Eurostavka.

А еще в России:

Дуглас Сантос подписал новый контракт с «Зенитом» до лета 2026 года. Финансовые условия новой сделки не разглашаются.

Трансферы Пьянич может поехать в РПЛ, Фалькао – в Испании 01/09/2021 В 18:20