Трансферное окно в России, Турции и Португалии еще открыто, и клубы пытаются распродать футболистов. Некоторые же строят большие планы на зимний трансферный перерыв. Одни уже заприметили потенциальных новичков, другие – договариваются о продаже игроков, на которых не рассчитывают.

Россия

Все слухи вокруг Сердана Азмуна оказались правдой. Это подтвердил сам футболист.

Трансферы ЦСКА берет игрока «Милана», Ориги едет в Турцию, Пьянич уже там ДЕНЬ НАЗАД

«У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма». Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», – сказал Сердар Footballi.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Вингер Алассан Ндао мог перейти в РПЛ, но в итоге выбрал Саудовскую Аравию. «Алассаном интересовалось «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Наибольший интерес был со стороны бело-голубых. Однако трансфер не состоялся из-за российского посредника, который не связан со мной и игроком. Он запросил слишком высокий процент от трансфера, поэтому мы отказались от перехода в Россию», – сказал Metaratings агент игрока Доган Эрджан.

3 сентября сообщалось, что ЦСКА отверг предложение «Рубина» по аренде Константина Кучаева. Но уже 4 сентября телеграм-канал «Спорт Сарае» отметил, что футболист встретился со спортивным директором казанского клуба Олегом Яровинским на матче «Красавы» и санкт-петербургского «Динамо».

«Локомотив» не успокаивается и хочет больше новичков. Sportske Novosti сообщает, что московский клуб предложил 10 млн евро за вингера «Хайдука» Стипе Биука. Правда, конкуренцию железнодорожникам составит «Манчестер Сити». Да и «Хайдук» отметил, что в этом сезоне не продаст янгстера, а в дальнейшем попросит за него больше 20 млн евро.

Джордан Ларссон дал интервью FotbollsKanalen и заявил у «Спартака» летом были офферы по его трансферу. Но красно-белых не устроили предложения претендентов. Ранее сообщалось, что Джордан заинтересовал дортмундскую «Боруссию» и «Вольфсбург».

«План «Спартака» заключался в том, чтобы продать меня через два года, но дела у меня пошли так хорошо, что было решено меня не отпускать», – отметил Ларссон.

Джордан Ларссон, «Спартак» Фото: Getty Images

Турция

Янн Карамо, который, казалось, еще недавно забивал за «Интер», близок к переезду в Турцию. В дедлайн трансферного окна француз оформил аренду из «Пармы» в «Шеффилд Юнайтед», но в самый последний момент сделка сорвалась из-за проблем с разрешением на работу в Англии. И все же в «Парме» Карамо не останется: Tuttomercato сообщает, что о переходе вингера вот-вот объявит клуб «Фатих Карагюмрюк».

Кстати, о «Фатих Карагюмрюк». Insidefutbol сообщает, что клуб высшей лиги вел переговоры с Франком Рибери, но француз предпочел в Серию А.

3 сентября мы писали, что «Бешикташ» отказался от трансфера Мохамеда Эль-Ненни, потому что договорился с Миралемом Пьяничем. Но «Арсенал» не рассчитывает на египтянина, и он все еще может оказаться в Турции. Fotomac сообщает, что на вакантного футболиста претендует «Галатасарай».

Правда, Milliyet дает неутешительный прогноз для фанатов стамбульского клуба. «Галатасарай» действительно вступил в официальные переговоры, но быстро оттуда вышел. Президент клуба Бурак Эльмас услышал требования Эль-Ненни и остался в шоке: египтянин попросил 4-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро за сезон.

Мохамед Эль-Ненни, «Арсенал» Фото: Getty Images

Еще «Галатасарай» торгуется с «Бенфикой»: цель – Жедсон Фернандеш. «Орлы» требовали 12 млн евро, но, по информации Fotomac, кажется, согласились на 10 млн в рассрочку. Португальский клуб не рассчитывает на полузащитника.

Зайду Сануси был основным защитником «Порту» в прошлом сезоне, но после прихода Венделла присел на скамейку. Спасти нигерийца хочет «Фенербахче», сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу.

3 сентября сообщалось, что Дивок Ориги вот-вот уедет в аренду в «Фенербахче», но журналист Карл Маркхэм, специализирующийся на «Ливерпуле» и «Эвертоне», опроверг слухи – бельгиец останется на «Энфилде». Он отметил, что по Ориги даже не было никаких предложений.

Англия

«Вулверхэмптон» опасается слухов об интересе «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» к Адама Траоре. The Sun пишет, что «волки» готовы предложить испанцу новый контракт и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды. Речь идет о зарплате 155 тысяч евро в неделю.

90min сообщает, что Джесси Лингард мог остаться в «Вест Хэме» на постоянной основе, но предпочел другие варианты. Слухов действительно было много, но в итоге англичанин вернулся на скамейку «Ман Юнайтед».

А еще в Англии:

«МЮ», несмотря на закрытие трансферного окна, не потерял интерес к Кирану Триппьеру. Mundo Deportivo сообщает, что манкунианцы постараются вернуть англичанина домой уже зимой.

Италия

Бернд Лено может покинуть «Арсенал» на правах свободного агента: его контракт истекает летом 2022-го, а «канониры» уже вывалили солидную сумму за Аарона Рэмсдэйла. Tuttosport сообщает, что Беппе Маротта уже готовит любимую схему и хочет забрать немца в «Интер» бесплатно.

Берндт Лено Фото: Getty Images

Франк Рибери и «Салернитана» завершили тяжелые переговоры. Николо Скира пишет, что француз заключит контракт на один сезон и будет получать 1,5 млн евро в год.

А еще в Италии:

Тьемуэ Бакайоко, арендованный «Миланом» у «Челси», рассчитывает остаться на «Сан-Сиро».

Испания

Хавьер Пасторе вдруг всплыл в «Эльче». Еще недавно талантливый аргентинец играл за «ПСЖ» и «Рому». Полузащитнику всего 32 года.

«Барселона» думает о перспективе и подыскивает суперталантов. Mundo Deportivo сообщает, что «блауграна» близка к покупке полузащитника Эмре Демира из «Кайсериспора». Парню всего 17 лет, а знаменит он тем, что дебютировал в Суперлиге в 15 лет.

«Реал» активно разрабатывает план по перехвату Килиана Мбаппе. Sport пишет, что «Мадрид» предложит французу семь вариантов контракта, рассчитывая, что форвард не продлит соглашение с «ПСЖ». Свой контракт «Реал» предложит уже 1 января – в первый же день, когда Мбаппе сможет легально вести переговоры с другими командами.

По данным ABC, «Мадрид» вывалит Килиану зарплату в 30 млн евро за сезон. А если футболист откажет «ПСЖ» и присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, то он, его отец и агент получат еще 60-80 млн евро комиссионных.

Жюль Кунде зол на «Севилью», что клуб заблокировал предложение «Челси». Француз игнорировал телефонные звонки Хулена Лопетеги и спортивного директора Мончи. А потом в твиттере написал: «Вы знаете цену всему, но ничего не цените». Твит вызвал большой резонанс, и футболист попытался выкрутиться: «Это просто лирика, правда, не настолько глубокая».

Радамель Фалькао вернулся в Испанию: 35-летний колумбиец побегает за «Райо Вальекано». Еще клуб подписал Ивана Арболеду, который покинул аргентинский «Банфилд» на правах свободного агента.

А еще в Испании:

Mundo Deportivo сообщает, что в ближайшее время «Барселона» предложит новые долгосрочные контракты Ансу Фати и Педри.

Германия

«Бавария» хотела сплавить в аренду защитника Буна Сарра, который играет крайне мало. Арендовать француза хотел «Бешикташ», но футболист отверг все офферы и решил остаться в Мюнхене, пишет Bavarian Football Work.

Франция

По информации AS, на Эдуардо Камавинга претендовал не только «Реал», но и «ПСЖ». Столичный клуб сделал «Ренну» более выгодное предложение, но футболист убедил клуб принять оффер «Реала» – Эдуардо хотел играть только за «Мадрид».

«ПСЖ» мог отпустить Рафинью летом, но игрок предпочел остаться в Париже. По информации Фабрицио Романо, на испанца претендовали клубы Турции и России.

А еще в мире:

Хатем бен Арфа, который после ухода из «Бордо» стал свободным агентом, ведет переговоры с румынским «Рапидом», сообщает Pro Sport.

19-летний сын Дэвида Бекхэма Ромео подписал контракт с клубом «Форт-Лодердейл», который выступает в третьей по силе лиге США.

Экс-игрок «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич близок к подписанию контракта с датским «Вайле», сообщает ВТ.

Трансферы Хамес и Пьянич едут в Турцию, новички «Зенита» и «Локо» 02/09/2021 В 18:34