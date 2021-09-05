Трансферное окно в России, Турции и Португалии еще открыто, и клубы продолжают договариваться о переходах футболистов. Другие же строят большие планы на зимний трансферный перерыв. Мы собрали самые интересные слухи и новости за 5 сентября.

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Россия

Трансферы 7 контрактов для Мбаппе, Пасторе и Фалькао в Испании, Рибери в Италии ВЧЕРА В 18:30

«Спартак» намеревается купить у «Ростова» полузащитника Даниила Глебова. По информации телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», москвичи сделали предложение ростовчанам, но на данный момент вероятность перехода все-таки низкая. «Ростов» не продаст игрока, если не сможет подобрать ему равноценную замену.

При этом «Спартак» передумал подписывать защитника «Балтики» Артема Макарчука, сообщает тот же телеграм-канал. Не удалось договориться о цене с агентом футболиста.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

А еще:

«Рома» хочет подписать соглашние с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном летом следующего года – этим якобы занимается лично спортивный директор римлян Тьягу Пинту. Азмун планируется на место Борхи Майораля, срок аренды у «Реала» которого закончится по окончании нынешнего сезона, пишет итальянские медиа.

хочет подписать соглашние с нападающим летом следующего года – этим якобы занимается лично спортивный директор римлян Тьягу Пинту. Азмун планируется на место Борхи Майораля, срок аренды у «Реала» которого закончится по окончании нынешнего сезона, пишет итальянские медиа. Полузащитник Антон Миранчук не уйдет из «Локомотива», утверждает «РБ-Спорт». ЦСКА не делал предложений, а «Зенит» вышел из переговоров, как только агент Вадим Шпинев сообщил о травме, долгое время беспокоящей игрока. Другие клубы не интересовались возможностью покупки Миранчука.

Испания

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал о сорвавшемся трансфере защитника Жюля Кунде в «Челси». Его в твиттере процитировал журналист Фабрицио Романо: «Кунде не перешел в «Челси», пскольку совет директоров «Севильи» решил, что продавать игрока летом не очень выгодно – нет стоящих предложений. Для меня это положительное решение – Кунде снова будет выступать на высшем уровне».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил отказ от полузащитника Миралема Пьянича тем, что стиль боснийца не подходил для каталонской команды, сообщает Mundo Deportivo. По мнению Кумана, игрок, занимающий позицию опорника, должен оказывать большее давление на соперника. В итоге Пьянич в «Бешикташ» на правах аренды.

А еще:

Обнародован размер бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда Антуана Гризманна с «Барселоной», извещает Sport.es. Если бы он остался в Каталонии до 30 июня 2022 года, то получил бы 7 миллионов, а за сезоны-2022/2023 и 2023/2024 – еще по 6,5 миллионов за лояльность. Вернув Антуана «Атлетико», «Барса» сэкономила 20 миллионов.

Италия

Франк Рибери завтра официально станет новым игроком «Салернитаны». Утром запланировано медобследование, потом он подпишет соглашение до июня 2022 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро нетто. Рибери остается в Серии А после двух последних сезонов, проведенных игроком «Фиорентины», объявил Фабрицио Романо.

Также «Салернитана», сумевшая вернуться в Серию А спустя 22 года, надеется подписать бразильского защитника Давида Луиса, с которым планирует переговоры в ближайшее время. Футболист находится в статусе свободного агента, покинув «Арсенал» в июне этого года, написал журналист Руди Галетти.

А еще:

ЦСКА достиг соглашения с «Миланом» о переходе полузащитника Саму Кастильехо . Об этом написал Milan Live со ссылкой на канал в ютьюб-канал журналиста Карло Пеллегатти. Армейцы берут испанца в аренду до конца сезона без права выкупа. Осталось получить согласие самого футболиста.

достиг соглашения с о переходе полузащитника . Об этом написал Milan Live со ссылкой на канал в ютьюб-канал журналиста Карло Пеллегатти. Армейцы берут испанца в аренду до конца сезона без права выкупа. Осталось получить согласие самого футболиста. Защитник Алессио Романьоли тоже может покинуть «Милан». По сообщению La Repubblica, экс-капитан «россонери» не против перехода в «Лацио»летом следующего года в качестве свободного агента. Но согласен уйти и зимой, если клубы сумеют договориться.

Португалия

«Галатасарай» по-прежнем нацелен на полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша. Как сообщает журналист Николо Скира, турецкий клуб готовит последнее предложение, два предыдущих варианта Лиссабон не устроили.

«Порту» не особо хочет расставаться с защитником Вилсоном Манафой. «Драконы» отклонили два предложения московского «Спартака» в диапазоне от 7 до 15 миллионов евро, написала A Bola.

А еще в мире

Вратарь Андре Онана , возможно, покинет «Аякс» летом 2022 года. По сообщению Goal.com со ссылкой на Il Corriere dello Sport, у него есть принципиальное согласие на переход в «Интер» . В то же время не исключено, что «Аякс» в январе попытается продать Онана, чтобы получить хоть какие-то деньги.

, возможно, покинет летом 2022 года. По сообщению Goal.com со ссылкой на Il Corriere dello Sport, у него есть принципиальное согласие на переход в . В то же время не исключено, что «Аякс» в январе попытается продать Онана, чтобы получить хоть какие-то деньги. Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии 39-летний Бруну Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис» , выступающий в Суперлиге Греции, оповещает официальный сайт клуба. Соглашение подписано на один сезон. Последним клубом Алвеша был португальский «Фамаликан», куда он перешел в июле, но спустя две недели поссорился с руководством и ушел.

перешел в , выступающий в Суперлиге Греции, оповещает официальный сайт клуба. Соглашение подписано на один сезон. Последним клубом Алвеша был португальский «Фамаликан», куда он перешел в июле, но спустя две недели поссорился с руководством и ушел. 19-летний Ромео Бекхэм, сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, подписал первый профессиональный контракт с клубом «Форт Лодердейл», выступающим в третьем дивизионе США, сообщает Goal.com. «Форт Лодердейл» – резервная команда «Интер Майами», принадлежащего Дэвиду.

Трансферы ЦСКА берет игрока «Милана», Ориги едет в Турцию, Пьянич уже там 03/09/2021 В 19:30