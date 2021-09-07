7 сентября в России официально захлопнулось трансферное окно. Мы собрали главные сделки и так и не состоявшиеся переходы дедлайна с участием российских клубов.

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TVI24 написал, что «Зенит» пытался приобрести полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Рафу Силву и предложил за одного из лидеров «орлов» 30 миллионов евро, но те ответили категорическим отказом и захлопнули дверь перед носом чемпионов России.

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Обидным образом сорвалась сделка и у ЦСКА: армейцы собирались приобрести нападающего «Атлетико Минейро» Савио Морейру. Как сообщает Torcedores, московский клуб предложил 10 миллионов евро за 80% прав на 17-летнего игрока, но из-за позднего обращения бразильский клуб свернул переговоры.

Тульский «Арсенал» вернул защитника Максима Беляева. Контракт 29-летнего игрока истек летом этого года, после чего он некоторое время находился в статусе свободного агента, но теперь снова связал себя с туляками на 2 года. Помимо Беляева «Арсенал» усилился бывшим защитником сборной России Русланом Камболовым.

Полузащитник Резиуан Мирзов снова покинул «Спартак» 28-летний футболист вернулся в «Химки» на правах аренды. Как утверждает журналист Андрей Панков, подмосковный клуб ничего не заплатит красно-белым: аренда будет бесплатной.

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года, пишет «Чемпионат». Но будущее 21-летнего игрока остается неопределенным: «быки» рассматривают вариант с арендой игрока в «Гиресунспор», который в этом сезоне вышел в высший дивизион чемпионата Турции. Кроме того, на Сулейманова претендовали «Ахмат», «Нижний Новгород» и «Коньяспор».

Экс-защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр, которым интересовался «Спартак», перешел в бельгийский «Сент-Трюйден», откуда красно-белые достали Максимилиано Кофрие. Вот что такое идеальный баланс.

Не перешел в «Спартак» и полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Согласно информации Eurostavka, сделка между клубами состоялась бы лишь в том случае, если дончане подписали бы еще одного игрока в центр поля. Ранее «Ростов» на правах аренды оформил переход опорника «Бенфики» Габриэла Пиреса.

Форвард «Химок» Сенин Себаи продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Transfermarkt оценивает африканца в 500 тысяч евро. 27-летний ивуариец провел шесть матчей за «Химки» в текущем сезоне.

«Нижний Новгород» расстался с вратарем Николаем Сысуевым – 22-летний футболист выступал за клуб с 2015 года. «Мы благодарим Колю за годы, проведенные в родной команде. Удачи тебе во всем. Успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте клуба. Но усилить состав «Нижний Новгород» тоже не забыл: двухлетний контракт с клубом подписал полузащитник Петрюс Бумаль, известный по выступлениям за сборную Камеруна и «Урал». Игрок ожидает рабочую визу, после чего присоединится к команде. За «Нижний Новгород» Бумаль будет выступать под 13-м номером.

Бывший нападающий «Спартака» Денис Дывыдов стал игроком великого «Знамя Труда». Российский Месси взял в новом клубе 17-й номер.

Трансферы «Рома» хочет Азмуна, Ромео Бекхэм подписал первый контракт 05/09/2021 В 20:11