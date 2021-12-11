Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, встретилась с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. На встрече обсуждался возможный переход Икарди в туринский клуб на правах аренды уже в январе.
После летнего трансфера Лионеля Месси 28-летний форвард получает мало игрового времени и задумался о том, чтобы покинуть Париж. В этом сезоне Мауро забил всего три мяча в 17 матчах во всех турнирах и провел всего шесть игр в Лиге 1 в стартовом составе.
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Для «Ювентуса» такой переход тоже весьма кстати – Икарди сможет поднять заметно упавшую результативность команды: туринцы забили всего 23 мяча в 17 матчах Серии А.
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Источник:Footmercato
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