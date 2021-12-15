Англия

Томас Тухель заявил, что «Челси» не выйдет зимой на трансферный рынок: «Мы не ведем переговоров, потому что доверяем нашей команде и надеемся вернуть всех игроков и быть сильными».

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Деле Алли может покинуть «Тоттенхэм» уже в зимнее трансферное окно. Футболист не имеет места в основе и редко выходит на замену, а при Антонио Конте ситуация никак не изменится. TEAMtalk сообщает, что на англичанина претендует «Ньюкасл». «Сороки» хотят включить в арендное соглашение пункт выкупа.

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Деле Алли, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Тот же источник отправляет в «Эвертон» полузащитника «Спартака» Гуса Тила. В голландце заинтересован лично Рафа Бенитес. В этом сезоне Тил, который выступает на правах аренды за «Фейенорд», сделал 15+3 в 27 матчах за клуб.

The Northern Echo отмечает, что «Ньюкасл» хочет вернуть в АПЛ Кирана Триппьера. 31-летнему футболисту сборной Англии будет предложен контракт на 175 тысяч евро в неделю – самый крупный в истории клуба. Мадридцы же могут заработать на продаже более 35 млн евро.

«МЮ» захотел приобрести у «Барсы» полузащитника Френки де Йонга, но каталонцы отказались отпустить голландца за 55 млн евро – они хотят 90 млн, сообщил Фабрицио Романо.

Френки де Йонг, «Бавария» – «Барселона» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Вест Хэм» приглядывает за одним из лучших бомбардиров MLS, нападающим «Нью-Йорк Сити» Валентином Кастельяносом. Его стоимость оценивается в 17,5 млн евро, пишет Daily Mail. Также на игрока претендует «Бешикташ».

Фабрицио Романо написал, что «Рома» хотела взять в аренду с правом выкупа защитника «МЮ» Диогу Далота, но получила отказ.

Италия

«Аталанта» хочет приобрести у «Ред Булл Брагантино» 23-летнего правого вингера Артура, что закроет Алексею Миранчуку путь в основу навсегда. Но в ситуацию готов вмешаться «РБ Лейпциг» и забрать игрока себе, что, скорее всего, и произойдет. (Globo)

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Интер» все же расторгнет контракт с Кристианом Эриксеном, который не играет с летнего ЧЕ, где у него возникли проблемы с сердцем. Датчанину установили дефибриллятор, с которым запрещено играть в Серии А, поэтому решение «нерадзурри» продиктовано лишь условиями лиги.

Кристиан Эриксен Фото: Getty Images

«Интер» хочет продлить истекающий летом контракт с вратарем Самиром Хандановичем, но не готов платить ему 3,5 млн евро в год. Миланцы хотят снизить словенцу зарплату до двух или даже полутора миллионов евро, написал инсайдер Николо Скира.

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне рассказал о будущем Душана Влаховича: «Мы несколько раз предлагали Влаховичу самый высокооплачиваемый контракт за всю историю «Фиорентины». И Душан, и его агент дали нам понять, что они не хотят соглашаться. Но наше предложение все еще актуально».

Ранее сообщалось, что предложение по Влаховичу делал «Арсенал».

Николо Скира сообщил, что «Ювентус» зимой намерен избавиться от Артура и Аарона Рэмзи. Бразильского полузащитника уже предлагали «Севилье», «Роме» и «Арсеналу», но все ответили отказом из-за высокой зарплаты игрока.

Миралем Пьянич и Артур в матче «Барселона» – «Ювентус» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

The Telegraaf написал, что «Фейенорд» надеется зимой взять у «Ромы» в аренду полузащитника Мирко Антонуччи, который первые полгода выступал за «Читаделлу» из Серии B. Жозе Моуринью футболист не нужен.

Маурицио Сарри продлил контракт с «Лацио» еще на 2 года – до 2025-го.

Испания

«Барселоне» очень интересен Обамеянг, но есть проблемы. Пьер-Эмерик не хочет идти на снижение зарплаты – сейчас он получает 234 тысячи евро в неделю. Учитывая финансовые проблемы каталонцев, это уменьшает их шансы на подписание габонца, сообщает The Independent.

Хотя все еще остается вариант с обменом Обамеянга на Усмана Дембеле. У форвардов примерно идентичные зарплаты.

Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» Фото: Getty Images

Еще одна опция для «Барсы» – Эдинсон Кавани. Уругваец получает не так много времени в «МЮ» и может согласиться на новый вызов.

Антонио Рюдигер далек от продления контракта с «Челси». Сейчас немец склоняется к переходу в «Реал». Антонио запросит зарплату 12-15 млн евро в год, хотя сейчас в «Челси» получает 8,5. Журналист Кристиан Фальк добавил, что среди претендентов на Рюдигера значатся «Бавария», «ПСЖ» и «МЮ».

Голкипер «Аякса» Андре Онана, который летом покинет клуб и подпишет контракт с одной из больших европейских команд, рассказал о приоритетах: «Барселона» – мой вариант номер один. Это мой дом, я там вырос и поддерживаю с клубом очень хорошие контакты. Соглашения с миланским «Интером» на данный момент нет».

Андре Онана, «Аякс» Фото: Getty Images

«Аякс» опроверг информацию, что клуб готов расстаться с фулбеком Нуссаиром Мазрауи, которым интересуются «Реал» и «Барселона». «Не обсуждается», – цитирует представителя клуба De Telegraaf.

Германия

29-летний нападающий «Вольфсбурга» и сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, вероятно, покинет клуб зимой. По данным Transfermarkt, на футболиста претендуют «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Интер».

Россия

Бразильский журналист Андре Эрнан отметил, что «Зенит» заинтересован в приобретении лучшего нападающего Лиги Конференций Артура Кабрала. За него клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 11 млн + 3 сверху. «Базель» хочет 15 млн.

Журналист «СЭ» Максим Алланазаров сообщил, что голкипер «Спартака» Александр Максименко продлил контракт с клубом до 2025 года.

Александр Максименко, «Спартак» Фото: Getty Images

«Локо» и «Урал» находятся в продвинутых переговорах по Арсену Адамову. В ближайшее время стороны могут договориться и оформить трансфер. Сам игрок готов к переходу в «Локо», сообщает «Чемпионат».

Еще «Локомотиву» интересен защитник «Шахтера» Мампаси. «Очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под стиль и игровую философию клуба», – заявил руководитель по спорту и развитию «Локо» Ларс Корнетка.

А еще в России:

Сандро Шварц продлил контракт с «Динамо» до лета 2024 года.

«Спартак», напротив, расстался с тренером: Руй Витория покинул пост спустя полгода после назначения. Ожидается, что красно-белых возглавит экс-помощник Антонио Конте Паоло Ваноли.

Франция

Мауро Икарди зимой покинет «ПСЖ» только в том случае, если клуб сам захочет от него избавиться. В противном случае он готов биться за место в составе минимум до лета. (RMC)

Совсем скоро откроется зимнее трансферное окно, и игроки с истекающими контрактами смогут вести переговоры с новыми командами. В Германии хватает топов , которых можно забрать бесплатно.

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