Англия

По данным AS, Антони Марсьяль и Пьер-Эмерик Обамеянг были предложены «Ювентусу». Правда, возникла одна проблема: у игроков слишком жирные контракты, которые туринцы не хотели бы тянуть в связи с новой более экономной стратегией.

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Defensa Central разрывает информацией: якобы «Ливерпуль» начал охоту на Винисиуса из «Реала», в котором видит долгосрочную замену Садио Мане.

Трансферы Планы «Челси», обмен «Арсенала» и «Барсы», новичок «Зенита» ДЕНЬ НАЗАД

Винисиус – MVP «Реала» в ноябре Фото: Getty Images

«Арсенал» интересуется полузащитником «Ювентуса» Артуром. Игрок вроде как тоже не против провести переговоры с клубом, который сможет предоставить ему больше игрового времени. (Calciomercato)

Mirror сообщает, что Томас Тухель свяжется с Пьер-Эмериком Обамеянгом на фоне слухов об уходе габонца из «Арсенала».

По информации Talksport, Душан Влахович интересен «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму». Ранее серб отказался от «самого щедрого предложения в истории «Фиорентины».

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон хочет уйти из команды из-за отсутствия игровой практиви. В услугах 24-летнего голкипера заинтересован «Аякс», который ищет замену Андре Онана, пишет The Sun.

Дин Хендерсон, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Натаниэль Филлипс намерен покинуть «Ливерпуль» в январе. Защитник недоволен отсутствием игрового времени.

Repubblica сообщает, что Антонио Конте попытается переманить в «Тоттенхэм» Лоренцо Инсинье, у которого истекает контракт с «Наполи».

Юрген Клопп опроверг слухи, что Джо Гомес зимой уйдет в «Астон Виллу».

Испания

На следующей неделе боссы «Барселоны» хотят встретиться с агентом Филиппе Коутиньо, чтобы обсудить его будущее. «МЮ» и «Сити» отказались от покупки бразильца, а самому футболисту не нравится вариант с «Ньюкаслом». По информации Mundo Deportivo, есть вариант, при котором каталонцы расторгнут контракт Коутиньо зимой.

Филиппе Коутиньо, «Барселона» Фото: Getty Images

«Барсе» интересен Федерико Бернардески. По информации Dario Sport, представители каталонского клуба встретились с агентом футболиста, чтобы обсудить переход на правах свободного агента летом.

Sport сообщил, что Алексис Санчес вернется в «Барселону». Каталонцы возьмут чилийца в аренду у «Интера», а Люка де Йонга вернут в «Севилью». Транзитом через нее голландец отправится в Италию – в «Интер».

Правда, слухи опровергла Marca. Там отметили, что для Хави Санчес – не приоритет. Новый коуч «Барсы» больше заинтересован в Ферране Торресе и Эдинсоне Кавани.

Еще Хави не заинтересован в приобретении Поля Погба. По данным Diario Sport, президент «блауграны» Жоан Лапорта обсуждал возможность перехода француза, однако трансферу помешают два фактора: высокая зарплата игрока + комиссионные для агента Мино Райолы, а также нежелание Хави брать игрока в центр поля, который у «Барсы» укреплен лучше всего.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Журналист Джонатан Шрагер заявил, что информация об интересе «Атлетико» к Антони Марсьялю не соответствует действительности. Француз, вероятно, зимой останется в «МЮ».

А еще в Испании:

Sport утверждает, что защитник «Барселоны» Сержиньо Дест, несмотря на спекуляции вокруг его персоны, не собирается покидать клуб.

Жерар Пике планирует играть еще минимум один сезон – до лета 2023 года.

Италия

Полузащитник Лоренцо Инсинье, скорее всего, покинет «Наполи» летом, сообщил Фабрицио Романо. Агент игрока отметил, что Инсинье любит Неаполь, но стороны слишком далеки в переговорах.

Лоренцо Инсинье, «Наполи» Фото: Getty Images

Летом «Милан» купил у «Бордо» полузащитника Ясина Адли, но оставил его во Франции на правах аренды. Сейчас «россонери» рассматривают вариант досрочного возвращения полузащитника на фоне слабой формы Браима Диаса. (La Gazzetta dello Sport)

Костас Манолас вернулся в Грецию и будет играть за «Олимпиакос». Ради «Олимпиакоса» Костас согласился на сокращение зарплаты с 4,5 до 1,5 млн евро. «Наполи» получил за грека 2 млн евро.

А еще в Италии:

«Ювентус» контактирует с «Дженоа» для возвращения 20-летнего полузащитника Николо Ровеллы.

Германия

«Бавария» подписала 18-летнего китайского вратаря Лю Шаоцзяна – контракт рассчитан до лета 2025 года. Переход состоялся благодаря заключению партнерского соглашения между мюнхенцами и «Ухань Фри Таунс».

Россия

«Спартак» близок к покупке Леона Классена. Анар Ибрагимов сообщил, что за немца с русским паспортом красно-белые заплатят 1 млн евро и дадут контракт на 4 года. Кажется, это похоже на правду, потому что «Тироль» уже нашел замену Классену на левом фланге обороны. В Австрию переехал Кофи Шульц.

Ярослав Ракицкий готов на понижение зарплаты ради «Зенита», сообщает Metaratings. Сейчас украинец получает 2,5 млн евро в год. Но пока «Зенит» не начинал переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом.

Ярослав Ракицкий Фото: Getty Images

Франция

Кингсли Коман может оказаться в «ПСЖ». Парижане следят за вингером «Баварии» и сборной Франции, у которого остались полтора года по контракту с мюнхенцами. Возможно, активные действия шейхи из Парижа предпримут уже летом, сообщает Calciomercato.

Директор «Монако» Пол Митчелл заявил, что один из лидеров команды, полузащитник Орельен Тчуамени, не будет продан зимой. «Он дорогой, как наше Гран-Казино. «Челси» по-прежнему заинтересован в нем, но они понимают, что не смогут заполучить Орельена за 45-50 млн евро, которые предлагали прошлым летом», – заявил Митчелл.

Журналист Экрем Конур написал в твиттере, что «ПСЖ» готов расстаться с Жоржиньо Вейналдумом уже зимой. При этом парижанам нужна замена, которую они видят в лице Френки де Йонга.

«ПСЖ», Жоржиньо Вейналдум и Анхель ди Мария Фото: Getty Images

А еще во Франции:

«ПСЖ» предложил новый контракт 18-летнему полузащитнику Хави Симонсу. В клубе считают кудрявого парня большим талантом, но его агенты не хотят обсуждать сделку пока не убедятся, что Хави является частью плана Маурисио Почеттино. (Фабрицио Романо)

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