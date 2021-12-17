Трансферное окно откроется уже скоро – слухов с его приближением все больше.

Англия

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ESPN сообщил, что «Севилья» пошла на уступки «Челси» и готова уступить защитника сборной Франции Жюля Кунде за 50-60 млн евро, хотя еще летом отказалась продать за 80 млн. «Синие» вроде не против приобрести футболиста, потому что летом сразу у четырех защитников – Силвы, Рюдигера, Аспиликуэты и Кристенсена – заканчиваются контракты.

Трансферы «Барса» может вернуть Санчеса, Хави против Погба, новичок «Спартака» ДЕНЬ НАЗАД

Жюль Кунде Фото: Imago

А еще в Англии:

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко перейдет в «Эвертон», сообщил главный тренер киевлян Мирча Луческу. The Guardian утверждает, что 22-летний левый латераль подпишет контракт с ливерпульцами на пять лет. Сумма трансфера составит 21 млн евро, а еще 2 млн евро будут прописаны в качестве бонусов.

Испания

«Реал» хочет утащить у «Баварии» Кингсли Комана. Мадридцы рассчитывают на приобретение вингера летом в пару к Килиану Мбаппе, но им придется потратиться – у кудрявого крайка контракт истекает только в 2023 году.

Кингсли Коман Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Diario Sport написал, что «Барселона» контактирует с агентами Федерико Бернардески , чтобы утащить игрока летом-2022 года бесплатно после завершения контракта с «Ювентусом» .

контактирует с агентами , чтобы утащить игрока летом-2022 года бесплатно после завершения контракта с . Мино Райола предложил «Барселоне» подписать Аднана Янузая . У полузащитника летом истекает контракт с «Реалом Сосьедад» , поэтому клуб не против продать его уже сейчас, чтобы хоть немного заработать. При этом баски готовы предложить Аднану новое соглашение. Хави уже сообщили о том, что у каталонцев есть возможность подписать бельгийца, и теперь новый главный тренер «Барсы» думает над этим вариантом усиления, утверждает Mundo Deportivo.

предложил подписать . У полузащитника летом истекает контракт с , поэтому клуб не против продать его уже сейчас, чтобы хоть немного заработать. При этом баски готовы предложить новое соглашение. уже сообщили о том, что у каталонцев есть возможность подписать бельгийца, и теперь новый главный тренер думает над этим вариантом усиления, утверждает Mundo Deportivo. El Nacional пишет, что «Барселона» рассматривает защитников Алекса Теллеса из «МЮ» и Маркоса Алонсо из «Челси» в качестве замены Жорди Альбе . Кроме того, нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани хочет договориться с клубом о расторжении контракта, чтобы перейти в «Барсу» , пишет Mundo Deportivo.

рассматривает защитников из и из в качестве замены . Кроме того, нападающий хочет договориться с клубом о расторжении контракта, чтобы перейти в , пишет Mundo Deportivo. Нападающий «Атлетико Минейро» Диего Коста может вновь сыграть в чемпионате Испании, утверждает AS. В услугах футболиста заинтересованы «Кадис» и «Эльче».

Италия

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен покинул итальянский клуб на правах свободного агента. Стороны достигли договоренности о расторжении контракта.

А еще в Италии:

«Лацио» интересуется убийцей сборной России на Евро-2020. Миккель Дамсгор (забил один из четырех мячей) привлек внимание римлян, «Сампдория» просит за 21-летнего датчанина 25 млн евро. Calciomercato пишет, что клубы проведут переговоры о трансфере уже в зимнее окно.

Миккель Дамсгор Фото: Getty Images

Франция

Президент «Лилля» Оливье Летанг не исключил, что полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться во французский клуб. «Возвращение Азара в «Лилль»? Не сказал бы, что это невозможно. Если нужно, то я поеду в Испанию для переговоров», – цитирует Летанга Goal.

Россия

Защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампасси завершил трансфер в московский «Локомотив». Сумма трансфера не разглашается. Украинский футболист подписал контракт на пять лет.

А еще в России:

Сразу три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелия . На грузинского игрока заглядываются «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», сообщил в твиттере журналист Пит О’Рурк. Все три клуба готовы оформить трансфер уже зимой.

. На грузинского игрока заглядываются «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», сообщил в твиттере журналист Пит О’Рурк. Все три клуба готовы оформить трансфер уже зимой. «Краснодар» хочет усилить атаку лучшим бомбардиром MLS. В прошлом сезоне им стал нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос . В 36 матчах 23-летний аргентинец забил 22 мяча и 8 раз ассистировал партнерам. Он стоит 10 млн евро, а побороться за него придется с «Бешикташем» , сообщил журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

хочет усилить атаку лучшим бомбардиром MLS. В прошлом сезоне им стал нападающий . В 36 матчах 23-летний аргентинец забил 22 мяча и 8 раз ассистировал партнерам. Он стоит 10 млн евро, а побороться за него придется с , сообщил журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло. Агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прояснил ситуацию с будущим футболиста. «Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение», – приводит слова Дудченко «РБ-Спорт».

Максим Дудченко прояснил ситуацию с будущим футболиста. «Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение», – приводит слова Дудченко «РБ-Спорт». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев близок к переходу в клуб. По его словам, игрок только прошел углубленное медобследование, и стороны близки к сделке.

Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник близок к переходу в клуб. По его словам, игрок только прошел углубленное медобследование, и стороны близки к сделке. Защитники Арсен Адамов и Иван Кузьмичев могут покинуть «Урал». Интерес к обоим футболистам проявляют «Зенит» и «Локомотив». Как сообщает «РБ-Спорт», «железнодорожники» предложил за Адамова около 2 млн евро, но в контракте игрока с «Уралом» прописаны отступные – 5 млн евро. Такая же сумма есть и в соглашении Кузьмичева.

А еще в мире:

Киевское «Динамо» может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили . Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболист сборной Грузии попал в поле зрения чемпиона Словакии – братиславского «Слована» . Словацкий клуб хочет взять 21-летнего футболиста в начале на правах аренды, а затем выкупить за два миллиона евро.

может расстаться с полузащитником . Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболист сборной Грузии попал в поле зрения чемпиона Словакии – братиславского . Словацкий клуб хочет взять 21-летнего футболиста в начале на правах аренды, а затем выкупить за два миллиона евро. Испанский защитник Педро Порро подписал новый контракт со «Спортингом» до 2023 года.

Трансферы Планы «Челси», обмен «Арсенала» и «Барсы», новичок «Зенита» ВЧЕРА В 19:13