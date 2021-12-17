Трансферное окно откроется уже скоро – слухов с его приближением все больше.
Англия
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ESPN сообщил, что «Севилья» пошла на уступки «Челси» и готова уступить защитника сборной Франции Жюля Кунде за 50-60 млн евро, хотя еще летом отказалась продать за 80 млн. «Синие» вроде не против приобрести футболиста, потому что летом сразу у четырех защитников – Силвы, Рюдигера, Аспиликуэты и Кристенсена – заканчиваются контракты.
Трансферы
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Жюль Кунде
Фото: Imago
А еще в Англии:
- Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко перейдет в «Эвертон», сообщил главный тренер киевлян Мирча Луческу. The Guardian утверждает, что 22-летний левый латераль подпишет контракт с ливерпульцами на пять лет. Сумма трансфера составит 21 млн евро, а еще 2 млн евро будут прописаны в качестве бонусов.
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Испания
«Реал» хочет утащить у «Баварии» Кингсли Комана. Мадридцы рассчитывают на приобретение вингера летом в пару к Килиану Мбаппе, но им придется потратиться – у кудрявого крайка контракт истекает только в 2023 году.
Кингсли Коман
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- Diario Sport написал, что «Барселона» контактирует с агентами Федерико Бернардески, чтобы утащить игрока летом-2022 года бесплатно после завершения контракта с «Ювентусом».
- Мино Райола предложил «Барселоне» подписать Аднана Янузая. У полузащитника летом истекает контракт с «Реалом Сосьедад», поэтому клуб не против продать его уже сейчас, чтобы хоть немного заработать. При этом баски готовы предложить Аднану новое соглашение. Хави уже сообщили о том, что у каталонцев есть возможность подписать бельгийца, и теперь новый главный тренер «Барсы» думает над этим вариантом усиления, утверждает Mundo Deportivo.
- El Nacional пишет, что «Барселона» рассматривает защитников Алекса Теллеса из «МЮ» и Маркоса Алонсо из «Челси» в качестве замены Жорди Альбе. Кроме того, нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани хочет договориться с клубом о расторжении контракта, чтобы перейти в «Барсу», пишет Mundo Deportivo.
- Нападающий «Атлетико Минейро» Диего Коста может вновь сыграть в чемпионате Испании, утверждает AS. В услугах футболиста заинтересованы «Кадис» и «Эльче».
Италия
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен покинул итальянский клуб на правах свободного агента. Стороны достигли договоренности о расторжении контракта.
А еще в Италии:
- «Лацио» интересуется убийцей сборной России на Евро-2020. Миккель Дамсгор (забил один из четырех мячей) привлек внимание римлян, «Сампдория» просит за 21-летнего датчанина 25 млн евро. Calciomercato пишет, что клубы проведут переговоры о трансфере уже в зимнее окно.
Миккель Дамсгор
Фото: Getty Images
Франция
Президент «Лилля» Оливье Летанг не исключил, что полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться во французский клуб. «Возвращение Азара в «Лилль»? Не сказал бы, что это невозможно. Если нужно, то я поеду в Испанию для переговоров», – цитирует Летанга Goal.
Россия
Защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампасси завершил трансфер в московский «Локомотив». Сумма трансфера не разглашается. Украинский футболист подписал контракт на пять лет.
А еще в России:
- Сразу три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелия. На грузинского игрока заглядываются «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», сообщил в твиттере журналист Пит О’Рурк. Все три клуба готовы оформить трансфер уже зимой.
- «Краснодар» хочет усилить атаку лучшим бомбардиром MLS. В прошлом сезоне им стал нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос. В 36 матчах 23-летний аргентинец забил 22 мяча и 8 раз ассистировал партнерам. Он стоит 10 млн евро, а побороться за него придется с «Бешикташем», сообщил журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
- Агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прояснил ситуацию с будущим футболиста. «Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение», – приводит слова Дудченко «РБ-Спорт».
- Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев близок к переходу в клуб. По его словам, игрок только прошел углубленное медобследование, и стороны близки к сделке.
- Защитники Арсен Адамов и Иван Кузьмичев могут покинуть «Урал». Интерес к обоим футболистам проявляют «Зенит» и «Локомотив». Как сообщает «РБ-Спорт», «железнодорожники» предложил за Адамова около 2 млн евро, но в контракте игрока с «Уралом» прописаны отступные – 5 млн евро. Такая же сумма есть и в соглашении Кузьмичева.
А еще в мире:
- Киевское «Динамо» может расстаться с полузащитником Георгием Цитаишвили. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, футболист сборной Грузии попал в поле зрения чемпиона Словакии – братиславского «Слована». Словацкий клуб хочет взять 21-летнего футболиста в начале на правах аренды, а затем выкупить за два миллиона евро.
- Испанский защитник Педро Порро подписал новый контракт со «Спортингом» до 2023 года.
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