Ни дня без трансферных слухов – собрали самые горячие.

Англия

Ad

El Nacional пишет, что Мэйсон Гринвуд недоволен приходом в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 20-летний британский нападающий может уйти в «Арсенал».

Трансферы «Реал» хочет вингера «Баварии», «Барса» – Кавани, «Лилль» – Азара ВЧЕРА В 17:33

Мэйсон Гринвуд Фото: Getty Images

А еще в Англии:

25-летний центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен в скором времени продлит соглашение с лондонцами, утверждает журналист Николо Скира. Стороны вышли на финальную стадию переговоров по продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.

в скором времени продлит соглашение с лондонцами, утверждает журналист Николо Скира. Стороны вышли на финальную стадию переговоров по продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года. Защитник «Сампдории» Омар Колли попал в сферу интересов «Уотфорда», сообщает Tutto Mercato. Действующий контракт гамбийского центрбека с генуэзским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Испания

As пишет, что «Реал» попробует купить Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно. Но если норвежец готов покинуть «Боруссию» уже зимой, мадридцы скорректируют планы ради покупки таланта.

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Барселона» хочет вернуть из «Бетиса» Марка Бартра . По информации Sport.es, с 30-летним футболистом уже проведены предварительные переговоры.

хочет вернуть из . По информации Sport.es, с 30-летним футболистом уже проведены предварительные переговоры. Маркус Рэшфорд размышляет о переходе в «Барселону» из-за перебора нападающих в «МЮ». Об этом сообщает Efe.

Италия

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Ювентуса», утверждает Tuttosport. Обамеянг испортил отношения с тренерским штабом «Арсенала» и выпал из состава команды. Туринцы готовы воспользоваться ситуацией, чтобы подписать габонского форварда в зимнее трансферное окно.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес интересен «Наполи» , сообщает Calcio In Pillole. 25-летний колумбиец – одна из главных целей на трансферное окно и замена Костасу Маноласу , который ушел в «Олимпиакос» .

интересен , сообщает Calcio In Pillole. 25-летний колумбиец – одна из главных целей на трансферное окно и замена , который ушел в . Полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport. «Волкам» переход 31-летнего хавбека может обойтись дешевле из-за окончания контракта игрока в конце сезона.

Франция

«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Барселоны» Гави, пишет El Nacional. Каталонский клуб не может договориться о новом контракте с талантом, чем хотят воспользоваться парижане. «ПСЖ» готов выплатить клаусулу 17-летнего хавбека, составляющую 50 млн евро.

Гави Фото: Getty Images

Россия

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде» Александра Кержакова, сообщает «Матч ТВ». Генеральный директор клуба подтвердил наличие переговоров.

А еще в России:

Globo Esporte разузнал об интересах «Краснодара» – «быки» поглядывают в сторону 25-летнего форварда «Коринтианса» Рожера Гедеша . Пишут, что предложение уже было сделано, приблизительная сумма трансфера – 12 миллионов евро.

– «быки» поглядывают в сторону 25-летнего форварда . Пишут, что предложение уже было сделано, приблизительная сумма трансфера – 12 миллионов евро. А еще черно-зеленые намерены приобрести центрального защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо . «Быки» ведут переговоры о трансфере 28-летнего игрока сборной Парагвая, сообщает «Спорт-Экспресс».

. «Быки» ведут переговоры о трансфере 28-летнего игрока сборной Парагвая, сообщает «Спорт-Экспресс». Агент нападающего «Базеля» Артура Кабрала Паулу Питомбейра подтвердил информацию об интересе «Зенита».

Артур Кабрал Фото: Getty Images

«Химки» близки к аренде форварда киевского «Динамо» Ибрагима Каргбо . 21-летний бельгийский нападающий подвержен травмам и не проходит в основу команды Луческу .

близки к аренде форварда киевского . 21-летний бельгийский нападающий подвержен травмам и не проходит в основу команды . «Ростов» официально объявил о возвращении защитника Кирилла Боженова . 21-летний игрок с июля 2021 года выступал за «Химки» на правах аренды.

официально объявил о возвращении защитника . 21-летний игрок с июля 2021 года выступал за на правах аренды. 22-летний полузащитник сборной Армении и словацкой «Жилины» Ваган Бичахчян заинтересовал клубы РПЛ. Об этом сообщил агент игрока Юрий Горбенко. «Мы сейчас ведем диалог с несколькими клубами из верхней части таблицы РПЛ о переходе Вагана Бичахчяна», – приводит слова Горбенко «Спорт-Экспресс».

А еще в мире:

Фабрицио Романо заявил, что «Аякс» не обращался к Кристиану Эриксену . Агент игрока Мартин Шутс тоже не называет конкретных клубов. «Он продолжит играть в футбол. Несколько недель назад мне позвонили из двух клубов, чтобы спросить о Кристиане», – сказал он.

не обращался к . Агент игрока Мартин Шутс тоже не называет конкретных клубов. «Он продолжит играть в футбол. Несколько недель назад мне позвонили из двух клубов, чтобы спросить о Кристиане», – сказал он. Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг , права на которого принадлежат «Севилье» , может перейти в «Фенербахче» , сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «Барселона» хочет избавиться от форварда. Сам футболист понимает, что у него мало шансов заиграть в каталонском клубе. «Фенербахче» планирует заполучить голландца во время зимнего трансферного окна.

, права на которого принадлежат , может перейти в , сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, хочет избавиться от форварда. Сам футболист понимает, что у него мало шансов заиграть в каталонском клубе. планирует заполучить голландца во время зимнего трансферного окна. Николас Тальяфико посоветовал спортивному директору «Аякса» приобрести Хулиана Альвареса – 21-летнего аргентинца из «Ривер Плейт». Об этом сообщил журналист TyC Sport Гастон Эдул.

Трансферы «Барса» может вернуть Санчеса, Хави против Погба, новичок «Спартака» 16/12/2021 В 18:40