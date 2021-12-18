Ни дня без трансферных слухов – собрали самые горячие.
Англия
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El Nacional пишет, что Мэйсон Гринвуд недоволен приходом в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 20-летний британский нападающий может уйти в «Арсенал».
Трансферы
«Реал» хочет вингера «Баварии», «Барса» – Кавани, «Лилль» – Азара
Мэйсон Гринвуд
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- 25-летний центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен в скором времени продлит соглашение с лондонцами, утверждает журналист Николо Скира. Стороны вышли на финальную стадию переговоров по продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.
- Защитник «Сампдории» Омар Колли попал в сферу интересов «Уотфорда», сообщает Tutto Mercato. Действующий контракт гамбийского центрбека с генуэзским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Испания
As пишет, что «Реал» попробует купить Эрлинга Холанна в летнее трансферное окно. Но если норвежец готов покинуть «Боруссию» уже зимой, мадридцы скорректируют планы ради покупки таланта.
Эрлинг Холанн
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- «Барселона» хочет вернуть из «Бетиса» Марка Бартра. По информации Sport.es, с 30-летним футболистом уже проведены предварительные переговоры.
- Маркус Рэшфорд размышляет о переходе в «Барселону» из-за перебора нападающих в «МЮ». Об этом сообщает Efe.
Италия
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Ювентуса», утверждает Tuttosport. Обамеянг испортил отношения с тренерским штабом «Арсенала» и выпал из состава команды. Туринцы готовы воспользоваться ситуацией, чтобы подписать габонского форварда в зимнее трансферное окно.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Фото: Getty Images
А еще в Италии:
- Защитник «Тоттенхэма»Давинсон Санчес интересен «Наполи», сообщает Calcio In Pillole. 25-летний колумбиец – одна из главных целей на трансферное окно и замена Костасу Маноласу, который ушел в «Олимпиакос».
- Полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport. «Волкам» переход 31-летнего хавбека может обойтись дешевле из-за окончания контракта игрока в конце сезона.
Франция
«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Барселоны» Гави, пишет El Nacional. Каталонский клуб не может договориться о новом контракте с талантом, чем хотят воспользоваться парижане. «ПСЖ» готов выплатить клаусулу 17-летнего хавбека, составляющую 50 млн евро.
Гави
Фото: Getty Images
Россия
Экс-защитник сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде» Александра Кержакова, сообщает «Матч ТВ». Генеральный директор клуба подтвердил наличие переговоров.
А еще в России:
- Globo Esporte разузнал об интересах «Краснодара» – «быки» поглядывают в сторону 25-летнего форварда «Коринтианса»Рожера Гедеша. Пишут, что предложение уже было сделано, приблизительная сумма трансфера – 12 миллионов евро.
- А еще черно-зеленые намерены приобрести центрального защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо. «Быки» ведут переговоры о трансфере 28-летнего игрока сборной Парагвая, сообщает «Спорт-Экспресс».
- Агент нападающего «Базеля» Артура Кабрала Паулу Питомбейра подтвердил информацию об интересе «Зенита».
Артур Кабрал
Фото: Getty Images
- «Химки» близки к аренде форварда киевского «Динамо» Ибрагима Каргбо. 21-летний бельгийский нападающий подвержен травмам и не проходит в основу команды Луческу.
- «Ростов» официально объявил о возвращении защитника Кирилла Боженова. 21-летний игрок с июля 2021 года выступал за «Химки» на правах аренды.
- 22-летний полузащитник сборной Армении и словацкой «Жилины» Ваган Бичахчян заинтересовал клубы РПЛ. Об этом сообщил агент игрока Юрий Горбенко. «Мы сейчас ведем диалог с несколькими клубами из верхней части таблицы РПЛ о переходе Вагана Бичахчяна», – приводит слова Горбенко «Спорт-Экспресс».
А еще в мире:
- Фабрицио Романо заявил, что «Аякс» не обращался к Кристиану Эриксену. Агент игрока Мартин Шутс тоже не называет конкретных клубов. «Он продолжит играть в футбол. Несколько недель назад мне позвонили из двух клубов, чтобы спросить о Кристиане», – сказал он.
- Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг, права на которого принадлежат «Севилье», может перейти в «Фенербахче», сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, «Барселона» хочет избавиться от форварда. Сам футболист понимает, что у него мало шансов заиграть в каталонском клубе. «Фенербахче» планирует заполучить голландца во время зимнего трансферного окна.
- Николас Тальяфико посоветовал спортивному директору «Аякса» приобрести Хулиана Альвареса – 21-летнего аргентинца из «Ривер Плейт». Об этом сообщил журналист TyC Sport Гастон Эдул.
Что творилось на трансферном рынке 17 декабря? «Лилль» мечтал об Азаре, «Локо» взял защитника «Шахтера», а «Реал» задумался о трансфере гения из «Баварии».
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